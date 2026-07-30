울산 버스공영제 추진, 울산시민연대 '환영'... 교통공사 설립 기대

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장이 지난 13일 폭염에 대비해 차양시설 개선이 필요한 버스정류소를 찾아 현장을 점검하고 시민들의 의견을 청취하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 취임 후 '대 시민 버스행정'을 최우선 과제로 추진 중인 가운데 민선 9기 울산시가 버스공영제 전환을 목표로 단계적 로드맵을 마련하고, 그 첫 단계로 울산도시공사에 교통 전담팀을 신설하기로 했다.이를 발판으로 향후 별도의 울산교통공사 설립까지 이어간다는 방침인데, 울산시민연대가 "시민의 교통권을 보장하고 지속 가능한 대중교통체계를 구축하기 위한 중요한 진전이라는 점에서 환영한다"는 입장을 밝혔다.울산시민연대는 29일 입장을 내고 "광역지방정부 차원에서 본격적으로 추진되는 버스 공영제인 만큼 적지 않은 어려움이 예상되지만, 시민의 이동권이라는 공공의 가치를 실현하는 정책으로 자리 잡기를 기대한다"고 밝혔다.이어 "현재 울산은 버스가 유일한 대중교통수단이며 민영제 중심의 버스만으로는 제대로 된 시민 중심의 대중교통정책을 펼치는 데 한계가 분명했다"며 "매년 2000억 원이 넘는 재정이 투입되고 있음에도 회계의 투명성과 공공성을 충분히 확보하기 어려웠다"고 지적했다.이어 "노선 운영 역시 민간사업자의 이해관계에 크게 좌우되면서 공익적 교통정책을 추진하는 데 제약이 있었다"며 "그 결과 대표적으로 버스노선 개편 과정에서 나타난 혼란과 불편은 결국 시민들이 감당해야 했다"고 덧붙였다.그러면서 "현재의 민간 버스 체계만으로는 대중교통 문제를 해결할 수 없다"며 "이러한 한계를 보완하기 위해 신교통수단 도입이 추진됐음에도 민선 8기가 트램 운영을 민간에 위탁하려 했던 것은 교통의 공적 책임과는 맞지 않는 선택이었다"고 지적했다.이어 "민선 9기의 버스 공영제 추진 및 교통공사 설립은 공공성과 교통정책의 실효성을 함께 높이는 통합교통정책 수립의 바람직한 정책 방향이라 볼 수 있다"고 밝혔다.울산시민연대는 "다만 현실적으로 현재의 민간 버스업체가 가지고 있는 막대한 부채, 미적립 퇴직금, 노선권 매입비를 비롯해 유무형의 문제로 인해 기존 업체의 전면 공영제 전환은 무척이나 어려운 일"이라고 우려했다.이어 "이 때문에 신규 노선이나 수요는 적지만 반드시 대중교통이 운행되어야 하는 농어촌 벽지 노선 또는 수요응답형 노선 등을 중심으로 한 점진적 공영제가 제안되어 왔다"며 "울산시도 이러한 문제를 인식하고 부분 버스 공영제 도입과 함께 교통공사를 통한 신교통수단과의 정책 연계성을 높이는 방안을 추진하기로 했다"고 설명했다.울산시민연대는 "버스 공영제를 시행하고 있는 지방자치단체와 해외 사례를 면밀히 검토하고, 시민과 전문가, 현장 종사자가 함께 참여하는 논의를 통해 시행착오를 최소화해야 한다"며 "무엇보다 중요한 것은 정책 결정권자의 일관되고 확고한 의지"라고 강조했다.또한 "공공교통체계로의 전환은 단기간에 성과를 내기 어려운 정책인 만큼 흔들림 없는 추진이 필요하다"며 "이러한 조건이 갖춰질 때 비로소 정책을 추진하는 공무원들의 성과와 시민들의 신뢰를 함께 얻을 수 있을 것"이라고 덧붙였다.그러면서 "이번 교통공사 설립 추진이 시민의 교통권을 보장하고 대중교통의 공공성을 강화하는 전환점이 되기를 기대한다"며 "민선 9기 울산시정의 대표적인 공공혁신 사례로 자리매김하기를 바란다"고 밝혔다.