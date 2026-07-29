경기도, '대학생 천원매점' 6개 대학으로 확대

큰사진보기 ▲경기도가 고물가와 등록금 인상으로 어려움을 겪는 대학생들의 생활비 부담을 덜기 위해 민간과 대학, 지역사회가 함께하는 ‘경기도 대학생 천원매점’ 사업을 도내 6개 대학으로 확대했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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경기도가 고물가와 등록금 인상으로 어려움을 겪는 대학생들의 생활비 부담을 덜기 위해 민간과 대학, 지역사회가 함께하는 '경기도 대학생 천원매점' 사업을 도내 6개 대학으로 확대했다.도는 29일 경기도청 율곡홀에서 NH농협은행, 하나은행, 경기도사회복지협의회, 경기사회복지공동모금회, 도내 6개 대학과 '경기도 대학생 천원매점' 확대를 위한 업무협약을 체결했다.협약식에는 주형철 경제부지사를 비롯해 김성록 NH농협은행 경기본부장, 전정숙 하나은행 경기영업본부 지역대표, 가천대학교·경복대학교·농협대학교·아주대학교·유한대학교·평택대학교 학생 대표, 전창호 경기도사회복지협의회장, 권인욱 경기사회복지공동모금회장 등 70여 명이 참석했다.주형철 경제부지사는 인사말을 통해 "대학생 천원매점은 민간과 공공, 그리고 대학이 힘을 모아 청년의 삶에 직접적인 도움을 주는 사회가치 창출 모델로써 앞으로도 청년의 꿈과 미래가 단단해질 수 있도록 함께하겠다"고 말했다.이어 "대학생 천원매점에 경기도정 핵심 가치인 공정·혁신·포용이 고스란히 담겨있음"을 강조했다.협약에 따라 각 기관은 사업 운영과 재원 지원, 안정적인 물품 공급, 대학 내 전용 공간 마련 및 현장 운영 등에 상호 적극 협력하며 청년들의 정주 여건과 생활 안정을 지원하는 데 뜻을 모았다.주 부지사는 협약 관계자들과 함께 천원매점 조끼를 착용하고 카드섹션 퍼포먼스를 진행하며 사업의 성공적인 추진과 청년들의 빛나는 미래를 응원했다.'대학생 천원매점'은 대학생들이 식료품과 생활필수품 꾸러미를 시중보다 90% 이상 할인된 1천 원에 구매할 수 있도록 지원하는 생활밀착형 청년 지원사업이다. 사업에 필요한 예산 전액은 민간기업의 기부금으로 운영되며, 경기도가 지난해 전국 최초로 2개 대학에서 시범 운영했다. 학생들의 폭발적인 호응을 얻어 이용자 수는 총 1만 9,602명에 달한다.올해는 가천대학교와 아주대학교, 유한대학교, 평택대학교를 비롯해 경기북부의 경복대학교와 농협대학교까지 참여하면서 도내 6개 대학으로 확대된다. 남부권 중심으로 운영되던 사업이 북부권까지 확대돼 청년 지원의 지역 균형도 맞췄다. 각 대학은 2학기 개강 일정에 맞춰 천원매점을 순차적으로 열 예정이다.경기도는 향후 참여 대학을 단계적으로 확대하고 민간 협력 재원을 늘려 '대학생 천원매점' 사업을 민선9기 대표 청년 정책 가운데 하나로 정착시킬 계획이다.