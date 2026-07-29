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26.07.29 18:31최종 업데이트 26.07.29 18:31

여주 공공산후조리원, 둘째 출산 이용료 50% 감면 지원

2026년 출산가정 대상…2주 이용 기준 단태아 최대 84만원·쌍생아 최대 109만2천원 환급

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경기 여주시가 둘째 이상 자녀를 출산한 가정의 산후조리 비용 부담을 줄이기 위해 공공산후조리원 이용료 지원사업을 추진한다.
경기 여주시가 둘째 이상 자녀를 출산한 가정의 산후조리 비용 부담을 줄이기 위해 공공산후조리원 이용료 지원사업을 추진한다. ⓒ 여주시

경기 여주시가 둘째 이상 자녀를 출산한 가정의 산후조리 비용 부담을 줄이기 위해 공공산후조리원 이용료 지원사업을 추진한다.

여주시보건소는 출산 장려와 다자녀 가정의 경제적 부담 완화를 위해 '경기여주 공공산후조리원 다자녀 감면비 지원사업'을 시행하고 있다고 29일 밝혔다.

지원 대상은 2026년 1월 1일 이후 둘째 이상 자녀를 출산한 가정으로, 산모 또는 배우자가 여주시에 주민등록을 두고 경기여주 공공산후조리원을 이용한 경우다.

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지원금은 공공산후조리원 이용료 본인부담금의 50%를 환급하는 방식으로 지급된다. 2주 이용 기준 단태아는 최대 84만원, 쌍생아는 최대 109만2천원까지 지원되며 산모 1명당 1회 받을 수 있다.

신청은 조리원 퇴소일로부터 1개월 이내에 신분증과 주민등록등본, 영수증, 통장 사본 등 구비서류를 갖춰 공공산후조리원을 방문하면 된다. 자격 확인 절차를 거쳐 1개월 이내에 지정 계좌로 지원금이 지급된다.

이번 사업은 다른 모자보건사업이나 산후조리비 지원사업과 중복 지원이 가능해 출산 가정의 경제적 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

문자 여주시보건소장은 "출산 가정의 실질적인 경제적 부담을 완화하고 양육 친화적인 환경을 조성하기 위해 사업을 추진하고 있다"며 "대상 가정이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 적극적으로 홍보하고 안내하겠다"고 말했다.

자세한 사항은 여주시보건소 건강증진과 모자보건팀으로 문의하면 된다.

#여주시

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