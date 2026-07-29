TK 시도지사, 신공항-행정통합 지역 현안에 힘 합친다

큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 29일 오후 경북도청을 방문해 이철우 경북도지사와 면담을 갖고 지역 현안에 공동 대응하기로 입을 모았다. ⓒ 경북도청 관련사진보기

AD

대구경북(TK) 신공항 건설과 행정통합, 2차 공공기관 이전 등 지역의 주요 현안 해결을 위해 추경호 대구시장과 이철우 경북도지사가 힘을 합치기로 했다.추경호 시장은 29일 오후 경북도청을 찾아 이철우 경북도지사와 만나 지역의 지속가능한 성장과 국가균형발전을 위해 협력하고 양 지역 현안 해결에도 함께 소통과 협력을 이어가기로 했다.이들은 우선 TK통합신공항 건설과 관련 전문가, 지역 국회의원, 관계기관 등과 의견을 수렴하고 실무 차원의 협의를 지속하기로 했다.또 적기 개항을 위해 구체적인 추진 방안을 마련하기로 하고 조속한 시일 내에 다시 만나 협의하기로 했다.추 시장은 "TK신공항 사업의 원활한 추진 방안을 모색하는 한편 TK행정통합과 연계해 신공항을 중심으로 한 광역경제권 조성 기반을 마련하고 조기에 토지 보상이 이루어질 수 있도록 경북도와 적극 협의해 나가겠다"고 말했다.이 지사는 "TK신공항은 지역의 미래를 여는 가장 중요한 사업으로 이전 부지 결정부터 대구경북 협치의 산물"이라며 "시도민들 또한 신공항의 필요성을 충분히 알고 계신 만큼 공항 경쟁력 확보, 미래산업 발전, 문화관광 활성화를 위해 적기에 건설할 수 있도록 대구시와 힘을 합쳐 나가겠다"고 했다.또 TK행정통합과 관련 국회 법사위에 계류 중인 통합 법안을 늦어도 정기국회에서 통과시키고 2028년 총선에서 통합단체장을 선출하고 통합특별시를 출범한다는 의지를 재확인했다.이를 위해 정기국회 전 지역 국회의원 전원과 시도지사 등이 참여하는 '대구경북행정통합 연석회의'를 열어 통합에 대한 시도민의 열망을 실현하고 지역의 목소리를 국회에 전달하기로 했다.정부의 2차 공공기관 이전 발표가 임박해진 것과 관련 양 시도지사는 수도권 일극 체제와 지방소멸 위기를 극복하기 위해 2차 공공기관 이전이 반드시 필요하다는 데 의견을 모았다.이들은 대구경북이 로봇, 미래모빌리티, 반도체, 이차전지 등 미래산업 육성의 핵심 거점이자 대한민국의 미래 성장 최적지라는 점을 들었다. 특히 정부가 통합특별시에 공공기관을 우선 이전하겠다고 밝힌 점을 들어 대구경북이 가장 먼저 행정통합을 추진해왔다는 점을 강조했다.대구와 경북 양 시도지사의 통합 의지가 확고한 만큼 정부의 공공기관 이전 과정에서 TK에 대해 통합특별시에 준하는 지위를 인정해야 한다는 것이다.또한 이재명 정부의 5극3특 발전 전략과 관련 대경권 성장엔진 육성산업과 연계한 대정부 대응에도 TK가 긴밀히 협력해 나가기로 약속했다.추경호 대구시장은 "TK통합신공항을 비롯해 주요 현안이 차질 없이 추진될 수 있도록 경북과 긴밀히 협력하고 정부와 국회의 협조도 적극 이끌어내 시민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 만들어 내겠다"고 강조했다.이철우 경북도지사도 "TK는 한 뿌리이며 함께 협력할 때 더 큰 경쟁력을 확보할 수 있다"며 "오늘 회동을 통해 TK신공항을 비롯한 주요 현안에 대한 대구와 경북의 입장이 다르지 않다는 점을 다시 한 번 확인했다"고 말했다.한편 이철우 경북도지사는 8월 중 대구시를 찾아 추 시장과 후속 논의를 이어갈 예정이다.