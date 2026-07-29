이천시, 인허가 행정 신뢰 높인다…찾아가는 청렴컨설팅 실시

큰사진보기 ▲성수석 이천시장이 인허가 부서 직원들과 간담회를 열고 시민이 체감할 수 있는 청렴행정 실천 방안을 논의했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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성수석 이천시장이 인허가 부서 직원들과 간담회를 열고 시민이 체감할 수 있는 청렴행정 실천 방안을 논의했다.이천시는 성 시장이 지난 27일 시청 별관 주거복지센터에서 도시과와 허가과, 주택과, 건축과 등 인허가 관련 부서 직원들과 청렴간담회를 개최했다고 밝혔다.이번 간담회는 시가 추진하는 '찾아가는 청렴컨설팅'의 하나로 마련됐다. 시민과 가장 가까운 현장에서 근무하는 인허가 담당 공무원들과 청렴의 가치를 공유하고, 시민 중심의 행정서비스 개선 방안을 찾는 데 목적을 뒀다.성 시장은 "복잡한 법령을 검토하고 다양한 민원인을 상대하며 민원 최전선에서 근무하는 인허가 담당 직원들의 노고에 감사드린다"고 말했다.이어 시민들이 인허가 과정에서 겪을 수 있는 불편으로 담당자마다 다른 안내, 갑작스러운 보완 요구, 부서별 처리 속도 차이, 권위적인 응대, 일관되지 않은 행정 기준 등을 언급했다.성 시장은 "시민의 눈높이에서 현재의 인허가 행정을 다시 살펴보고 개선할 부분은 적극적으로 바꿔야 한다"며 "청렴은 거창한 구호가 아니라 시민의 시간을 아껴주고 기준을 명확하게 안내하며 따뜻하게 응대하는 데서 시작된다"고 강조했다.또 "법과 원칙에 따라 성실하게 업무를 처리하는 공직문화가 정착돼야 한다"며 "고의적인 업무 지연이나 불친절한 행위는 시민 신뢰를 떨어뜨리는 만큼 책임 있는 자세로 업무에 임해 달라"고 당부했다.이날 간담회에서는 2026년 청렴도 평가 내용과 청렴컨설팅 심층진단 결과를 공유하고, 갑질 예방 사례와 이해충돌방지법 등 청렴한 조직문화 조성을 위한 주요 사항도 함께 논의했다.