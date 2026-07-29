김상욱 "태화강 조정대회, 시민이 접할 수 있는 방향으로 가야"

큰사진보기 ▲29일 울산시청 대회의실에서 열린 '울산 세계명문대학 조정페스티벌' 추진계획 보고회에서 김상욱 시장이 발언하고 있다 ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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오는 8월 울산 태화강에서 '2026 울산 세계명문대학 조정 페스티벌'​이 열리는 가운데 울산시는 29일 시청 본관 2층 대회의실에서추진계획 보고회'​를 열고 행사 운영계획과 분야별 준비 상황, 세부 운영방안을 최종 점검했다.이날 보고회에는 김상욱 울산시장을 비롯해, 주관사인 ubc울산방송, 울산시체육회, 울산조정협회, 울산대학교, 유니스트(UNIST) 등 관계기관 관계자 27명이 참석해 대회 운영 전반과 안전관리, 시민 참여 프로그램 등을 집중 논의했다.회의에서 김상욱 시장은 "울산의 조종팀은 울산대, 유니스트 조종팀이 있고 직장 조종팀은 없는 것 같다"며 "대학 대회라서 그럴 수 있겠지만, 오늘 선수들과 지도 교수님들 얘기를 들어보니 제대로 된 조정 선수 육성 훈련에는 지원이 많이 부족하다라는 얘기를 들었다"고 전제했다.이어 "그러면 의문이 드는 것이, 일반 시민들은 조정 경기를 접하기도 힘들고 경험하기도 힘들고 선수들조차 제대로 훈련하거나 지원받을 수 없는 환경에서 세계적 조정대회를 개최해서 15억 원의 시비를 쓰는 것이 과연 타당한가"라고 담당 국장에게 물었다.그러면서 "이는 마치 다리는 얇은데 머리만 엄청나게 큰 기형적인 가분수가 아닌가"라며 "그러면 시민들께서 이걸 어떻게 받아들이실까"라고 지적했다.또한 김 시장은 "시민들의 관심을 유발하기 위해서 무리하게 대회를 유치할 수는 있고, 만약 그런 상황이라면 예외적 상황이다"며 "예외적 상황에서 유발할 수 있는 경제적 효과 또는 스포츠 저변 확대 효과에 대해 검증과 근거를 가지고 가야 한다"고 말했다. 이어 "그런데 이 조정대회가 3회째하는 지속사업이고 해마다 15억 원 가량의 돈을 투입하지만 조정 선수층은 매우 얇고 시민들은 조정을 접할 수 없는 비정상적 환경이다"라고 재차 지적했다.그러면서 "시장 혼자 이름 빛나려고 하는 전시행정이 돼버린다. 이런 행사에서 빛나는 건 시장 이름밖에 없다"며 "시민들과 스포츠계는 제대로 뿌리를 내리지 못한다. 조정뿐만 아니라 다른 스포츠도 마찬가지라고 생각한다"고 밝혔다.김 시장은 "제가 취임하기 전에 대회가 기획되었고 예산 배정도 끝났기 때문에 어떻게 할 수가 없겠지만, 내년부터는 전체 시가 투입할 수 있는 예산이 얼마인지 정확하게 확인해 달라"며 "전체 예산 중 일반 생활체육 또는 시민들이 조정을 접하게 하는 데 들어가는 비용을 얼마의 비중으로 할 것인가 계획을 세우는 것이 먼저"라고 강조했다.한편 올해 세계명문대학 조정 페스티벌은 오는 8월 18일부터 23일까지 6일간 태화강 및 태화강국가정원 일원에서 열린다.이번 행사에는 미국 하버드대와 예일대, 매사추세츠공과대학교(MIT), 영국 옥스퍼드대와 케임브리지대, 독일 뮌헨대, 중국 북경대, 싱가포르국립대, 호주 시드니대, 헝가리 세멜바이스대 등 세계적인 명문대학과 국내 대학팀 등 8개국 14개 대학이 참가할 예정이다.울산시 관계자는 "이번 행사를 단순한 국제 스포츠대회가 아니라 세계 청년들이 스포츠를 매개로 문화와 가치를 공유하고 미래를 논의하는 세계적(글로벌) 청년 지도력의 장(리더십 플랫폼)으로 발전시킨다는 구상"이라고 밝혔다.행사 기간에는 세계 명문대학 조정경기를 비롯해 개막식과 케이-팝(K-POP) 축하공연, 참가자 예비 교육(오리엔테이션), 국제 교류의 밤, 지역 청소년과 세계 명문대학생이 함께하는 상담(멘토링) 및 교류(네트워킹), 울산의 역사·문화·산업을 체험하는 탐방 프로그램 등이 다채롭게 운영된다.조정 경기는 태화강 특설경기장에서 진행된다. 시민들은 강변 관람공간과 주(메인) 관람석에서 세계 정상급 대학 선수들의 경기를 가까이에서 관람하며 국제 스포츠대회의 현장감을 직접 체험할 수 있다.울산시는 경기장 주변에 관람석과 공연무대, 화장실 등 편의시설을 확충하고 다양한 문화·체험 프로그램을 함께 운영해 시민 누구나 머물며 즐길 수 있는 축제 공간으로 꾸민다는 계획이다.