[제주 영상] 한번 보면 몇 번이고 보게 될 겁니다

▲성산일출봉 일출 승마 Discover 지구 Earth

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▲성산일출봉 해무가 밀려오다 Discover 지구 Earth

▲성산일출봉 해무 Discover 지구 Earth

▲월정리 여름 해변 Discover 지구 Earth

▲제주 김녕 월정 해안도로 Discover 지구 Earth

▲한여름에도 발이 시린 제주도폭포 #제주도 #제주여행 #폭포 Discover 지구 Earth

▲제주노을성지 한림항 톤대섬 Discover 지구 Earth

지난 27일 새벽 다섯 시, 아직 세상은 푸르스름한 어둠 속에 잠겨 있었다. 광치기해변으로 향하는 길, 저 멀리 성산일출봉의 실루엣이 서서히 붉게 물들기 시작했다. 백사장 한쪽에 서서 바다를 바라보고 있으니, 두 마리의 말이 나란히 해안선을 따라 달려왔다.커플로 보이는 이들이 말 위에 올라 파도가 밀려드는 모래밭을 천천히 지나갔고, 말발굽이 젖은 모래를 밟을 때마다 첨벙거리는 소리가 들려왔다. 그 리듬에 맞춰 하늘은 주황빛에서 황금빛으로, 다시 눈부신 흰빛으로 변해갔다.실루엣이 된 두 사람과 두 마리의 말이 수평선 위로 떠오르는 해를 배경으로 스쳐 지나가던 그 순간, 나는 숨을 잠시 멈췄다. 제주에서 맞이하는 첫 태양은, 그리고 그 앞을 스쳐가는 낯선 이들의 여유로운 풍경은 언제나 그렇듯 뭉클했다.태양이 떠오르고 날이 밝았다. 성산일출봉 쪽으로 시선을 돌리니, 정상은 이미 짙은 해무에 휩싸여 있었다. 초록빛 분화구 능선이 구름 속으로 서서히 사라지는 광경은 마치 섬 하나가 하늘로 떠오르는 듯한 착각을 불러일으켰다.파도는 여전히 절벽 아래를 세차게 두드리고 있었지만, 정상 부근은 고요하고 신비로운 안개의 세계였다. 해가 떴는데도 산은 여전히 꿈속에 머물러 있는 것 같은, 그 이질적인 아름다움이 오래도록 머릿속에 남았다.해가 완전히 떠오르고 관광객들이 하나둘 거리를 채울 무렵, 나는 차를 몰아 김녕과 월정 해변으로 향했다. 하늘은 어느새 완벽하게 맑아져 뭉게구름이 두둥실 떠 있었고, 바다는 믿기지 않을 만큼 투명한 에메랄드빛으로 반짝였다.풍력발전기가 늘어선 해안도로를 따라 걷다 보니, 이 색이 정말 자연의 것인지 의심스러울 정도였다. 검은 현무암과 초록 이끼가 점점이 박힌 작은 섬들, 그 사이로 이어진 산책로를 걸으며 제주 바다가 가진 색의 스펙트럼에 몇 번이고 감탄했다.한낮의 열기가 오를 즈음엔 돈내코계곡으로 몸을 피했다. 울창한 숲 사이로 난 오솔길을 따라 내려가자, 원앙폭포가 만들어낸 옥빛 소(沼)가 모습을 드러냈다. 나무 그늘 사이로 쏟아지는 햇살과 폭포수가 부딪히는 소리, 그리고 발을 담그면 소름이 돋을 만큼 차가운 계곡물. 해변의 뜨거운 태양과는 전혀 다른 결의 청량함이 온몸을 감쌌다. 도시의 소음도, 관광지의 번잡함도 없는 이 작은 비경에서 하루의 절반을 살아낸 피로가 씻겨 내려가는 기분이었다.그리고 하루의 마지막, 한림 수원리 해상 풍차 마을로 향했다. 거대한 풍력발전기 날개 사이로 해가 서서히 내려앉기 시작하자 하늘 전체가 주황빛으로 타올랐다. 구불구불 이어진 해안도로와 그 끝에 우뚝 선 하얀 집 한 채, 그리고 노을을 등진 풍차의 실루엣. 낮 동안 봤던 에메랄드빛 바다는 이제 붉은 기름처럼 일렁였고, 파도 소리만이 이 장엄한 순간을 조용히 배웅하고 있었다.새벽 해변을 스치던 말발굽 소리로 시작해 노을 속 풍차의 그림자로 끝난 하루. 해무에 잠긴 신비로운 봉우리, 눈부신 에메랄드 바다, 차가운 계곡의 비경, 그리고 불타는 저녁 하늘까지, 제주는 하루 안에 사계절 같은 표정을 모두 보여주었다. 이토록 다이내믹한 하루를 살아낼 수 있다는 것, 그것만으로도 이 섬을 사랑하지 않을 이유가 없었다.