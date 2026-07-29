민주당 일부 당원들 "울산시당은 특정인 당 아냐, 열린 시당 만들어야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 울산시당 일부 당원들이 29일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 시당위원장 후보들과 당원들에게 변화를 요구하고 나섰다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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8월 2일 오전 9시 울산전시컨벤션센터에서 더불어민주당 당대표·최고위원 후보자 울산합동연설회와 함께 울산시당 정기당원대회가 열린다. 이날 울산시당위원장도 선출된다.더불어민주당 울산시당위원장 선출을 앞두고 울산지역 민주당이 내홍을 겪고 있다. 두 달 전 6.3지방선거에서 사실상의 패배를 하고, 공천과 선거 과정에서 논란이 일었던 것이 원인이지만 그동안 쌓였던 갈등도 한 요인이 됐다.민주당 울산시당은 이번 선거에서 울산시장은 승리했지만 5개 구군 중 4개 구군 구청장과 광역의원 다수(22명 중 국민의힘 15석, 민주당 6석, 진보당 1석)를 국민의힘에 내주는 결과를 냈다. 이후 당원 게시판과 SNS에서 불거져 나오던 불만들이 급기야 공식적으로 표출되기 시작했다.일부 당원들은 29일 기자회견을 열고 시당위원장 후보들과 당원들에게 변화를 요구하고 나섰다. 기자회견에는 민선 7기 구청장과 시의회 의장도 참석했다.이날 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 가진 일부 당원(더불어민주당 울산시당의 진정한 당원주권을 바라는 당원일동)들은 "임동호 후보와 김태선 후보 등 울산시당위원장 후보들과 당원들에게 호소한다"고 했지만 현 지도부를 겨냥한 것으로 해석됐다.이들은 "시당위원장 선거를 앞두고 많은 당원들은 기대보다 걱정을, 희망보다 절박함을 먼저 이야기 한다"며 "지난 몇 년 간 울산시당 갈등과 분열속에 많은 당원을 잃었고 그 결과 지방선거 패배라는 뼈아픈 현실로 돌아왔다"고 지적했다.그러면서 "이번 시당위원장 선거는 단순히 지도자를 뽑는 선거가 아니라 무너진 울산시당을 다시 세우는 출발점이 되어야 한다"며 몇 가지 요구사항을 제시했다.이들은 먼저, "상처받은 당원을 품어달라"며 "떠난 당원을 탓하기보다 먼저 손을 내미는 시당이 되어야 한다. 이런 리더를 바란다"고 밝혔다.이어 "시당을 모든 당원의 품으로 돌려달라"며 "울산시당은 특정인의 시당이 아니라 모든 당원의 시당이어야 한다. 당원이 눈치보지 않고 참여하고 의견을 낼 수 있는 열린 시당을 만들어 달라"고 호소했다.이들은 또 "화합으로 다시 하나되는 울산시당을 만들어 달라"며 "떠난 당원이 다시 돌아오고 싶고 함께 웃고 땀 흘릴 수 있는 시당을 만들어 달라"고 요청했다.이어 "읍면동까지 살아 움직이는 강한 당원조직을 만들고 울산시정을 뒷받침하고 총선 승리의 기반을 만들어 달라"며 "시민의 신뢰를 회복하고 울산의 미래를 책임지는 시당으로 거듭나야 한다"고 덧붙였다.