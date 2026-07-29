"1500년 인연, 세계유산으로 다시 잇는다"

큰사진보기 ▲29일 부여 롯데리조트 사비홀에서 열린 '2026 한일문화세미나-백제와 고대 일본의 고도'에서 박수현 충남지사, 야마시타 마코토 일본 나라현지사, 이용우 부여군수를 비롯한 주요 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲부여 롯데리조트 사비홀에서 열린 '2026 한일문화세미나'에서 박수현 충남지사가 개회사에 앞서 최근 발생한 일본 구마모토현 지진 피해자를 위한 묵념을 제안했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 부여 롯데리조트 사비홀에서 열린 '2026 한일문화세미나-백제와 고대 일본의 고도'에서 박수현 충남지사가 개회사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 부여 롯데리조트 사비홀에서 열린 '2026 한일문화세미나-백제와 고대 일본의 고도'에서 이용우 부여군수가 환영사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲부여 롯데리조트 사비홀에서 열린 '2026 한일문화세미나-백제와 고대 일본의 고도'에서 야마시타 마코토 일본 나라현지사가 축사를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲29일 부여 롯데리조트 사비홀에서 열린 '2026 한일문화세미나-백제와 고대 일본의 고도'에서 서정석 국립공주대 교수가 '백제역사유적지구의 세계유산 등재와 과제'를 주제로 강연하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲부여 롯데리조트 사비홀에서 열린 '2026 한일문화세미나-백제와 고대 일본의 고도'에서 야마다 다카후미 일본 나라현 세계유산실 조정원이 '나라현의 세계유산 개요'를 주제로 강연하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 부여 롯데리조트 사비홀에서 열린 '2026 한일문화세미나-백제와 고대 일본의 고도'에서 아이하라 요시유키 일본 나라대학 교수가 '아스카·후지와라의 가치'를 주제로 강연하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲29일 부여 롯데리조트 사비홀에서 열린 '2026 한일문화세미나-백제와 고대 일본의 고도'에서 이귀영 국가유산진흥원장을 좌장으로 박수현 충남지사, 야마시타 마코토 일본 나라현지사, 서정석 국립공주대 교수, 아이하라 요시유키 일본 나라대학 교수(왼쪽부터)가 대담을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충청남도와 일본 나라현이 공동 주최한 '2026 한일문화세미나'가 29일 오후 부여 롯데리조트 사비홀에서 충남역사문화연구원 주관으로 열렸다.'백제와 고대 일본의 고도(古都)'를 주제로 한 이날 행사는 사흘 전인 지난 26일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 일본의 '아스카·후지와라 고대 수도'가 세계유산으로 최종 등재된 직후 열려 의미를 더했다. 아스카·후지와라 궁도는 이번 등재로 일본의 27번째 세계유산이자 22번째 문화유산으로 이름을 올렸다.박수현 충남지사는 개회사에서 행사에 앞서 최근 일본 구마모토현 인근에서 발생한 지진 피해자들을 위한 묵념을 제안하며 말문을 열었다. 참석자들은 자리에서 목례로 조의를 표했다.박 지사는 이어 "동아시아 교류의 중심이자 백제의 고도인 부여에서 한일 우호의 이정표가 될 세미나를 열게 돼 기쁘다"며 바다를 건너온 야마시타 마코토 나라현 지사와 강연·대담에 나선 서정석 국립공주대 교수, 아이하라 요시유키 나라대학 교수, 야마다 다카후미 나라현 세계유산실 조정원, 좌장을 맡은 이귀영 국가유산진흥원장에게 감사를 전했다. 세미나 개최를 뒷받침한 이용우 부여군수에 대한 감사도 잊지 않았다.특히 박 지사는 사흘 전 부산에서 열린 세계유산위원회 소식을 직접 전하며 눈길을 끌었다. 그는 "충남 서산 갯벌과 아스카·후지와라 고대 수도의 세계유산 등재가 최종 결정됐다"며 일본 대표단에 축하 박수를 청한 뒤, "고대 한반도의 흔적을 간직한 아스카·후지와라는 백제 문화와의 만남을 통해 일본 고대 문명의 르네상스를 완성시킨 곳"이라고 평가했다. 그러면서 "충남의 세계유산인 백제역사유적지구와 함께 이제 동아시아 문명 발달사를 대표하게 됐다"고 말했다.박 지사는 충남도와 나라현이 2011년 우호협력을 시작으로 청소년 유학, 관광 등 여러 분야에서 교류 성과를 쌓아왔다고 짚으며, "세계유산이라는 공통의 가치를 통해 우호협력 체결 15주년을 맞은 양측이 다음 15년의 역사를 새롭게 써 내려가길 기대한다"고 밝혔다.이용우 부여군수는 환영사에서 "백제의 마지막 수도였던 사비도성의 땅 부여는 건축과 불교문화, 예술·기술을 기반으로 동아시아 문화교류의 중심지 역할을 해왔다"며 "백제와 고대 일본의 교류는 오늘날 백제역사유적지구와 아스카·후지와라 고대 수도라는 유산으로 남아 우리를 잇고 있다"고 말했다. 이 군수는 "문화유산은 과거의 기록에 그치지 않고 서로를 이해하는 길, 더 넓은 협력의 가능성을 전해주는 살아있는 자산"이라며 세계유산을 매개로 한 지속가능한 문화·관광 교류를 기대한다고 밝혔다.야마시타 마코토 나라현지사는 축사에서 나라현과 한반도의 인연을 백제 도읍 시대까지 끌어올렸다. 그는 "나라현과 한반도는 충청남도에 백제의 도읍이 있던 시대로부터 시작된 1500여 년에 걸친 교류의 역사를 이어오고 있다"며 "2011년 충청남도와 우호제휴를 맺은 이후 문화·교육·관광 등 다양한 분야에서 지속적으로 교류를 확대해 왔다"고 말했다.야마시타 지사는 이번 세미나가 한일 국교정상화 60주년이자 나라현·충청남도 우호제휴 15주년을 기념해 지난해 나라현에서 열린 제1회에 이은 두 번째 자리라고 소개하며, "옛 백제의 도읍이 있던 이곳 부여에서 세미나를 열게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.그러면서 "역사는 단순히 과거 사실이 쌓인 것이 아니라 앞으로의 우호 관계를 구축해 나가는 중요한 토대"라며 "오늘 세계유산을 주제로 양국의 역사와 문화에 대한 이해를 심화하는 한편, 나라현과 충청남도의 우호 교류가 더욱 활발해지는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.이어진 강연 세션에서는 서정석 국립공주대 문화재보존과학과 교수가 '백제역사유적지구의 세계유산 등재와 과제'를 주제로 발표했다.서정석 교수는 세계유산으로 등재된 공주·부여의 백제역사유적지구를 왕성(공산성·부소산성), 왕릉(공주 무령왕릉과 왕릉원, 부여 왕릉원), 사찰(정림사지) 세 유형으로 분류해 설명했다. 다만 공주의 백제 사찰인 대통사지는 아직 유적이 확인되지 않아 세계유산 등재 대상에서는 빠져 있다고 밝혔다.서 교수는 이들 유적이 중국 문화의 영향을 받았으면서도 그대로 재현하지 않고 백제 실정에 맞게 독자적으로 수용한 데 문화유산적 가치가 있다고 강조했다. 왕성의 경우 중국은 평지에 축조한 반면 백제는 나지막한 구릉 위에 3~4m 높이의 성벽을 쌓고 그 바깥 급경사면을 방어선으로 활용해 자연지형을 최대한 살렸다는 점을 예로 들었다.왕릉 역시 중국식 벽돌무덤 양식을 그대로 따르지 않고, 벽돌 문화가 낯설었던 백제가 이를 판석으로 대체해 중국에는 없는 판석조 석실묘를 만들어냈다며 부여 왕릉원이 그 결과물이라고 설명했다.특히 무령왕릉은 중국식 벽돌무덤 안에서 일본에서만 나는 금송(金松)으로 만든 목관이 출토돼, 백제를 매개로 한 한·중·일 삼국의 교류와 평화를 보여주는 대표 유적으로 세계유산 등재 근거가 됐다고 밝혔다.서 교수는 향후 과제로 ▲백제 왕성·왕릉·사찰에 대한 지속적 연구를 위한 '백제세계유산연구센터' 설립 ▲붕괴 위험에 놓인 공주 무령왕릉과 왕릉원 고분에 대한 상시 모니터링 등 보존관리 강화 ▲지역 주민이 소득 증대를 체감할 수 있는 방식의 세계유산 홍보·활용 참여 확대 등 세 가지를 제시했다.이어 ▲'나라현의 세계문화 유산 개요'를 야마다 다카후미 나라현 세계유산실 조정원이 강의했고 ▲'아스카 후지와라의 가치'에 대해 아이하라 요시유키 나라대학 교수가 설명했다.오후 4시 20분부터는 이귀영 국가유산진흥원장을 좌장으로 박수현 충남지사와 야마시타 마코토 나라현지사, 서정석·아이하라 요시유키 교수가 참여하는 대담이 이어져 백제와 고대 일본 고도의 세계유산적 가치와 향후 협력 방안을 논의했다.