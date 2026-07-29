오늘도 무너진 K-증시... 사상 첫 '이틀 연속' 서킷브레이커

▲코스피가 전장보다 360.42p(5.98%) 내린 5,663.24로 마감한 29일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 SK하이닉스 주가 지수가 표시되고 있다. 이날 원/달러 환율은 오후3시30분 기준 15.8원 내린 1,446.7원을 기록했고, 코스닥은 43.17p(6.12%) 내린 662.68으로 마감했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기