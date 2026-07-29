오늘도 무너진 K-증시... 사상 첫 '이틀 연속' 서킷브레이커

국내 투자자들이 역사상 유례없는 '대폭락장'을 경험하고 있다.
29일 코스피와 코스닥 시장에는 전날(28일)에 이어 또다시 1단계 '서킷브레이커(매매정지)'가 발동됐다. 전일 종가 대비 8% 이상 주가가 하락한 상태가 1분간 지속될 때 발동되는 시장 안정 조치다. 코스피, 코스닥 시장에 이틀 연속 서킷브레이커가 발동된 건 지난 1966년 제도가 도입된 이래 처음 있는 일이다.
실적 기대치 밑돈 SK하이닉스·미국발 'AI 쇼크' 겹쳐… 이틀 연속 서킷브레이커
이날 오전 증시는 지난 28일 충격을 만회하려는듯 장 초반 반등을 시도했다. 하지만 오전 10시 55분경 코스피 시장에 매도 사이드카가 발동된 것을 시작으로 걷잡을 수 없이 무너져 내렸다. 이날 오후 12시 19분 코스닥 시장에서 거래가 중단된 데 이어 12시 32분 코스피 시장마저 '셧다운'되면서 증시는 파랗게 질렸다. 장중 한때 지수가 두 자릿수 하락률을 기록하자, 시장은 지금껏 경험한 적 없는 '2단계 서킷브레이커(-15%)' 발동 가능성을 점치기도 했다.
이번 폭락의 직접적인 원인은 반도체 투톱의 급락이었다. 이날 오전 SK하이닉스가 지난 분기에 이어 또다시 '역대급 실적'을 발표했지만 결과적으로 시장 기대치에 미치지 못한 성적표를 내놓았기 때문이다.
결정적으로 SK하이닉스가 이날 컨퍼런스콜에서 이렇다 할 주주환원정책을 내놓지 않은 것도 시장의 실망감을 부추기는 원인이 됐다. 주주들은 SK하이닉스가 최근 미국 나스닥 시장에서 약 40조 원 규모의 ADR(미국 주식예탁증서) 상장을 성공적으로 마무리하며 막대한 자금을 확보한 만큼, 이날 주주환원에 대한 최소한의 '밑그림'을 내놓을 것으로 기대했다.
하지만 정작 회사는 "(환원 방안을) 다각도로 검토 중이고 규모와 연속성을 제고하기 위한 방안을 모색하고 있다"면서 구체적인 계획을 내놓지 않았다. (관련 기사 : SK하이닉스, 2분기 '역대 최대' 행진... 시장 기대엔 못 미쳐
https://omn.kr/2j86w)
간밤 뉴욕증시에서 AI 반도체 시장을 둘러싼 투자 심리가 악화된 점 또한 이날 국내 증시로 그대로 전해졌다. 최근 글로벌 투자자들은 구글의 현금흐름 악화와 엔비디아를 둘러싼 '순환매'를 우려하며 AI 투자 랠리의 지속성을 의심하고 있다. 구글 등 빅테크 기업이 천문학적인 AI 투자 비용을 투입하고 있지만, 이를 수익화 해 다시 현금으로 거둬들이는 속도가 시장 기대치에 미치지 못하고 있다는 것이다.
미 필라델피아 반도체 지수가 4.5% 급락하자 국내 증시의 하락 압력은 배가됐다. 결국 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 5.98% 하락한 5663.24포인트에 장을 마감했다. SK하이닉스는 장중 한때 -19.6%를 기록하는 등 추락을 거듭했지만 막판 매수세에 9.61% 폭락으로 장을 마감했다. 삼성전자 역시 한때 -14%까지 밀려났지만 결국 5.23% 하락 선에서 장을 마쳤다.
'증폭기' 된 단일종목 레버리지… 금융당국 "무겁게 책임감 느껴"
국내 주도주들의 하락이 시장 전체의 패닉으로 전이되는 대목에서 '단일종목 레버리지 상품'은 이날도 여전한 증폭기 역할을 했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 하루 주가 변동폭을 2배로 추종하는 이들 상품은 본주가 폭락하자 하루 만에 8~21% 안팎으로 무너져 내렸기 때문이다.
'KODEX SK하이닉스단일종목레버리지'는 전날보다 20.19% 하락한 7925원에 마감했고, 'TIGER SK하이닉스단일종목레버리지' 역시 21.15% 떨어진 6655원으로 장을 마쳐 상장 후 최저가를 경신했다. 삼성전자 레버리지 상품군인 KODEX와 TIGER 역시 각각 10.11%, 9.47% 후퇴했다. 고작 두 달 전 상장한 레버리지 종목의 주가가, 상장일 종가 대비 60~70%대 손실을 기록하며 크게 추락한 셈이다.
이틀 연속 증시가 크게 추락하면서 패닉에 빠지자, 국회 정무위원회는 이날 금융당국의 안일한 대처를 질타했다. 일부 국회의원들은 변동성이 높은 단일종목 레버리지 상품을 허용하고 뒤늦은 규제로 상황을 악화시켰다며, 이번 사태를 금융당국이 부른 '인재'로 규정했다.
박대출 국민의힘 의원은 이날 오전 국회에서 열린 정무위 업무보고에서 이억원 금융위원장을 향해 "금융위와 금융감독원이 빚은 '인재'라는 진단에 동의하느냐"고 목소리를 높였다. 이에 대해 이 위원장은 "결과적으로 시장 변동성이 커진 부분에 대해 매우 무겁게 생각한다"고 답했다. 같은 자리에 있던 이찬진 금감원장 역시 "저희도 책임에 대해 무겁게 받아들이고 있다"며 "시장 변동성을 최소화하기 위해 최대한 노력하겠다"고 했다.
금융당국은 이날 국회 논의를 바탕으로 레버리지 상품 관련, 추가 보완책을 내놓겠다는 입장을 밝혔다. 이억원 위원장은 "레버리지 배율 조정이 변동성을 완화하는 데 효과가 있을 것 같다"며 "앞으로 전문투자자에게만 신규 매수를 허용하고 개인별 투자한도를 설정하는 등 추가 조치를 고민하겠다"고 언급했다.