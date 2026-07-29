민형배 "국립의대 유치, 목포대·순천대 결단 해달라"

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 29일 무안청사 서재필실에서 첫 확대 간부회의를 주재하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장이 29일 무안청사 서재필실에서 첫 확대 간부회의를 주재하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장이 29일 대학 통합과 국립의과대학 유치를 둘러싸고 갈등을 빚고 있는 목포대와 순천대를 향해 "만약 통합되지 않아 의과대학 혹은 대학병원 유치가 무산되면, 그 책임은 두 대학에 돌아갈 수밖에 없다"고 압박했다.민 시장은 이날 오전 무안청사에서 첫 확대간부회의를 열고 "대학의 시계에 시민들의 생명망 시계를 맞추라고 하는 것은 억지"라며 이같이 밝혔다.그는 "시민의 건강과 질 좋은 의료서비스 확보가 그 어떤 가치보다 우선한다"며 "시민의 건강과 전남광주의 의료 체계 고도화를 위해 두 대학이 대승적 결단을 해달라"고 요구했다.관련 부서에는 "지역 간의 이해에 행여라도 휩쓸리지 않아야 한다"며 "통합특별시의 미래와 시민의 이익이라는 큰 원칙, 큰 기준 아래서 이뤄져야 한다"고 지시했다.또한 "공공의료는 더 미룰 수 없는 과제"라며 "공공의료 혁신추진단과 공공의료 혁신위원회를 구성해 운영하고 전남광주 동부권과 서부권의 의료 인프라를 잇는 초강력 통합 의료 벨트를 신속하게 추진할 계획"이라고 말했다.통합 이후 조직개편을 둘러싼 내부 갈등에 대해서는 "조직개편을 무리하게 추진할 이유는 없지만, 그 기준이 시민과 주권자에게 있다는 점을 놓쳐서는 안 된다"고 밝혔다.민 시장은 "조직을 설계하는 기준은 시민이어야 한다"며 "시민에게 신속하고 질 높은 행정 서비스를 제공하고 우리 특별시 전체의 경쟁력을 높일 수 있느냐가 판단의 기준이어야 한다"고 강조했다.폭염 피해 예방을 위한 안전 확보도 주문했다.민 시장은 "장마 끝나고 폭염이 시작돼 시민 일상과 건강이 우려된다"며 "노인과 장애인 등 취약 계층, 농촌지역 건설 현장과 야외 근로자 등 폭염 취약 지역 안전관리에 각별하게 신경 써 달라"고 말했다.또 서남권 반도체 클러스터 조성을 중심으로 전남광주의 미래를 새롭게 설계해 나갈 것을 당부했다.민 시장은 "반도체 클러스터는 연구개발과 소재·부품·장비, 물류, 인재 양성, 정주여건이 촘촘하게 맞물리는 거대한 산업생태계"라며 "반도체전략위원회와 반도체산업지원단을 중심으로 부지·전력·용수 등 기반시설, 기업투자, 산업육성을 뒷받침할 지원체계까지 빈틈없이 준비해 속도감 있게 추진해야 한다"고 강조했다.