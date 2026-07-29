"외국인이 불 질러" 일 구마모토 강진에 음모론 확산

큰사진보기 ▲28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 발생한 규모 7.1 강진 이후 대형 쇼핑몰에서 난 폭발사고로 건물 일부가 붕괴돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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일본 구마모토현 강진 이후 소셜미디어를 통해 생성형 인공지능(AI)으로 제작된 가짜뉴스와 음모론, 허위 구조 요청 등이 급속히 확산하고 있다.일본 NHK에 따르면 29일 소셜미디어 엑스(옛 트위터)에는 전날 밤늦게 "도와달라. 산 채로 매몰됐다"라며 구조를 요청하는 글이 게시돼 30만 회 이상 조회됐다.그러나 작성자가 기재한 주소는 실제로 존재하지 않는 곳으로 확인됐다. 해당 계정은 사용이 정지되어 이 게시물은 더 이상 볼 수 없게 됐다.엑스에서는 2024년 노토반도 지진 당시 쇼핑몰 피해 영상을 이번 지진 영상인 것처럼 만들고 '인공 지진'이라는 근거 없는 주장이 올라오고 있다.대규모 폭발이 일어나 인명 피해가 발생한 구마모토현 가시마마치 소재 대형 쇼핑몰 '이온몰 구마모토' 관련해 AI를 이용해 방송사의 뉴스 보도인 것처럼 위장해 실제 피해와 다른 내용의 가짜 영상이 유튜브에서 수만 회 조회되고 있다.또한 쇼핑몰 폭발 원인으로 "외국인이 불을 질렀다"라는 혐오 유언비어까지 나오면서 논란이 일고 있다.지도 이미지를 올리며 "지진 발생 예측을 발표했고, 정확히 맞혔다"라고 주장한 게시물은 조회 수가 340만 회를 넘어서기도 했다.<야후재팬>은 "피해자 지원 모금을 내세워 돈을 노리거나, 정부의 재해 대응에 대한 불신감을 높이기 위해 거짓 피해 정보를 마치 사실인 것처럼 흘리는 경우도 있다"라고 지적했다.일본에서는 대형 재해 때마다 가짜뉴스가 기승을 부리면서 구조 작업에 혼선을 주고 사회적 문제가 되고 있다. 2016년 구마모토 지진 때도 '동물원에서 사자가 탈출했다'는 허위 정보가 유포되면서 관련자들이 처벌받은 바 있다.NHK는 "실태와 다른 정보가 퍼지면 재해 대응의 활동에 영향이 줄 우려가 있다"라며 "안이하게 퍼나르지 않고 기상청과 지자체, 경찰 등 공공기관이나 언론사의 정보를 확인하는 등 냉정한 대응이 중요하다"라고 당부했다.온라인 정보의 진위를 확인하는 '일본 팩트체크센터'의 후루타 다이스케 편집장은 "자극적인 정보를 접하면 공공기관 발표나 언론사 보도를 통해 확인하고, 확실하지 않은 정보는 퍼나르지 말아 달라"고 밝혔다.사태가 심각해지자 일본 총무성은 성명을 내고 "과학적 근거가 없는 주장 등 진위 불명의 정보가 유통할 우려가 있다"라며 "온라인상의 거짓 정보에 주의해야 한다"라고 강조했다.