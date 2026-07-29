아리셀 유가족, 시민들에 '대법원 탄원서' 동참 호소

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

23명의 노동자가 한순간에 목숨을 잃은 '아리셀 중대재해 참사'의 유가족들이 대법원 상고심을 앞두고 시민들에게 도움을 요청하고 나섰다.아리셀 중대재해참사 대책위원회와 산재피해가족협의회는 지난 항소심 재판부의 납득할 수 없는 판결을 바로잡기 위해 대법원 제출용 시민 엄벌 탄원서 서명 운동에 나섰다.지난 4월 진행된 2심 재판부는 박순관 대표가 아리셀의 실질적인 경영책임자라는 점과 회사 측이 유해·위험 요인 방치 등 안전보건 확보 의무를 위반했다는 사실을 모두 인정했다.그러나 항소심 재판부는 비상구 설치 의무에 관한 법령을 1심과 달리 해석해 일부 공소사실을 무죄로 판단했다.또 유족들과의 합의를 유리한 양형 사유로 적극 반영하여 형량을 징역 15년에서 징역 4년으로 크게 낮췄다.유가족들은 "이 문제는 단순히 형량이 무겁거나 가볍다는 차원의 문제가 아니다"라며 " 폭발과 대형 화재의 위험이 있는 사업장에서 경영 책임자가 노동자의 대피를 위해 어떤 안전조치를 마련해야 하는지, 법령이 정한 최소한의 안전조치 의무를 어떤 기준으로 해석해야 하는지에 관한 문제"라는 입장이다.이어 "비상구 설치 의무를 지나치게 협소하게 해석한다면, 사업장의 구조와 실제 작업환경에서 노동자가 안전하게 대피할 수 있었는지는 판단에서 밀려나고 형식적인 시설 기준만 남게 된다"고 지적했다.이들은 유족들과 합의를 이유로 형을 대폭 감경한 것도 문제라고 지적했다.유가족들은 "가족을 잃은 뒤 생계의 어려움과 장기간의 소송 부담 속에서 합의를 선택할 수밖에 없는 상황에 놓였다"며 "그러한 합의가 경영 책임자의 형사책임을 대폭 줄이는 결정적인 사유가 된다면, 경제력이 있는 기업은 참사가 발생한 뒤 합의를 통해 처벌을 낮출 수 있다는 잘못된 신호를 받게 된다"고 강조했다.지난 21일 국회에서 이용우(더불어민주당) 의원은 국회의원 회관에서 아리셀중대참사대책위와 함께 '아리셀 2심 판결의 문제점 및 중대재해처벌법의 실질적 구동을 위한 방안' 토론회를 열었다.이 자리에서 아리셀 참사 피해자 변호인단을 맡았던 손익찬(변시 2회) 변호사는 "2심 재판장은 형사소송규칙을 근거로 '피해자 대리인 의견서는 받지 않겠다' '의견서를 내도 읽지 않겠다'고 말했다"며 "하지만 해당 규칙에 의견서의 제출을 금지하거나 재판부가 의견서를 수령하지 않을 수 있는 근거는 어디에도 없다"고 지적했다.손 변호사는 또 "2심 재판장은 마지막 공판기일에서 '피해자들의 진술을 또 들어야 할 이유가 있냐'고 문의하며 피해자 진술 청취 거부를 시도했고, 피해자 대리인이 합의 과정에 대한 진술을 신청하자 '합의에 대해 이렇다 저렇다 말하는 것이 보기 좋지 않다'고 발언하며 이를 거부했다"며 "합의라는 결과만 양형에 반영하고 그 합의의 형성 과정, 진정성에 관한 심리는 차단한 것"이라고 꼬집었다.이어 "2심 판결로 인해 유족들은 '내가 합의했기 때문에 피고인들이 가벼운 형을 받게 됐고 망자의 억울함을 풀지 못하게 됐다'며 자책하는 상황이 됐다"며 "강박적 합의 등 항소심이 본 건 합의를 '진정한 합의'로 평가할 수 없는 사정을 무시하면서, 결국 피해자의 피해 회복에는 전혀 도움이 안되는 판결이 된 것"이라고 덧붙였다.이번 시민 탄원 서명 운동은 대법원 담당 재판부를 향해 사회적 경종을 울리기 위한 목적이다.유가족협의회는 세월호 참사, 10·29 이태원 참사 등 다른 사회적 참사 유가족 단체 및 노동·법률 단체들과 연대하여 시민들의 힘을 모으고 있다.탄원서 동참은 온라인 서명 등을 통해 할 수 있으며, 집중 수합 기한은 오는 8월 20일까지다.모인 서명과 자필 탄원서는 대법원 재판부에 정식 제출될 예정이다.유가족들은 "우리의 싸움은 억울하게 떠난 가족의 한을 푸는 것을 넘어, 다시는 이 땅의 노동자들이 일터에서 죽지 않는 안전한 사회를 만들기 위한 투쟁"이라며 "비극의 반복을 막을 수 있도록 온 국민이 힘을 보태달라"고 간곡히 호소했다.한편 2024년 6월 24일 경기도 화성시 아리셀 리튬전지 공장에서 화재가 발생해 노동자 23명이 숨지고 8명이 다치는 사고가 발생했다. 이와 관련 2025년 2월 수원지법은 유해·위험 방치 책임을 물어 박순관 아리셀 대표에게 중대재해처벌법 위반 등으로 징역 15년을 선고했다. 하지만 지난 4월 수원고법 항소심 재판부는 박 대표의 안전 의무 위반은 인정하면서도 형량을 징역 4년으로 대폭 감형해 유가족과 노동계의 거센 반발을 사고 있다. 현재 대법원 상고심에 계류중이다.