'아동 성매매 혐의' 최영중 전 의원 구속 여부 30일 결정

큰사진보기 ▲ 아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 청주 청원경찰서에서 피의자 신분으로 소환돼 조사를 받은 뒤 27일 새벽 청사를 빠져나가고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

아동 성매매 혐의를 받고 있는 국민의힘 소속 최영중 전 청주시의원에 대해 구속여부가 오는 30일 결정된다.29일 법조계에 따르면 청주지검은 지난 28일 미성년자의제강간과 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(아래 아청법) 혐의로 최 전 의원에 대한 구속영장을 청구했다.검찰은 경찰이 구속 필요 사유로 제시한 범죄의 중대성과 증거인멸 우려 등을 영장에 적시한 것으로 알려졌다.구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 30일 오후 2시 청주지방법원에서 예정된다.최 전 의원은 압수수색이 진행되던 지난 15일 본보 취재진과의 전화통화에서 "성매매는 아니었다. 이전부터 알고 지내던 사이였다"며 "상대방이 미성년자인 줄은 전혀 몰랐다"며 혐의를 부인했다.경찰 수사에서도 같은 답변을 한 것으로 알려졌다.최영중 전 의원은 지난 5월 첫 경찰 조사에서 자신의 신분을 회사원이라고 밝히거나 주거지를 직장 창고 주소로 말했다. 시의원 출마자라는 사실과 주소지를 감춘 것이다.지난 4월 초 경찰로부터 출석요구를 받았지만 변호사 선임을 이유로 출석을 차일 피일 미뤘다. 결국 5월 하순에서야 변호사를 대동한 채 경찰 조사를 받았다.현재 최영중 전 의원은 청주의 한 로펌사무실 소속 변호사를 선임한 것으로 알려졌다.경찰의 휴대전화 임의제출 요구에는 사설 업체에 디지털포렌식을 맡겨 소지하고 있지 않다는 이유로 응하지 않았다.또 피해자에게 연락해 회유를 시도한 정황도 있는 것으로 알려졌다.법조계에선 최영중 전 의원이 범행사실을 계속해 부인하고 있고, 증거인멸의 정황까지 드러난 만큼 구속 가능성이 높다고 보고 있다.한편 최영중 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 랜덤채팅앱을 통해 알게 된 여중생 A양을 세 차례에 걸쳐 성매수(의제강간)하고, 성착취물을 제작한 혐의를 받고 있다.또 "친구를 데려오면 5만원을 더 주겠다" 등 여섯 차례에 걸쳐 성매매를 권유한 혐의도 추가됐다.자신이 다른 사람과 성관계하는 영상을 피해아동이 보도록 하고 특정 신체부위 사진을 촬영해 보내도록 요구한 혐의도 받고 있다.