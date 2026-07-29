윤종오, 국토부 장관 만나 "제2혁신도시 울산 북구 창평지구로" 요청

큰사진보기 ▲윤종오 의원(왼쪽)이 29일 김윤덕 국토부 장관을 만나 울산 북구 핵심 현안 지원 요청을 하고 있다. ⓒ 윤종오 의원실 관련사진보기

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윤종오 진보당 의원(울산 북구)이 29일 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 "제2혁신도시 북구 유치로 울산 균형발전을 이끌어야 한다"고 요청했다.울산 북구 창평지구를 울산의 제2혁신도시 후보지로 적극 검토해달라고 요청한 것인데, 정부의 제2차 공공기관 이전 추진에 대비해 지역 여론을 반영했다는 평가다. 울산 북구 주민들은 지난 24일 제2혁신도치 유치·의료원 설립 범구민 추진단을 설립한 바 있다윤 의원은 김 장관에게 제2혁신도시 울산 북구 유치 이유로 "북구 창평지구는 북울산역세권 개발사업과 연계할 수 있는 지역으로, 공공기관 이전과 교통·주거·산업 기반 조성을 함께 추진하면 울산 북부권의 새로운 성장거점으로 발전할 수 있다"고 설명했다.윤 의원은 "울산 제2혁신도시 북구 유치는 특정 지역의 개발사업을 넘어 울산 내부의 지역 간 불균형을 해소하고 북부권에 새로운 성장동력을 만드는 사업"이라며 "북울산역세권 개발과 공공기관 이전을 연계해 산업과 주거, 교통 기능을 갖춘 신성장 거점으로 조성해야 한다"고 밝혔다.윤 의원은 이외에도 국도 7호선 울산시계~경주 외동 구간 확장공사의 제6차 국도·국지도 건설계획 반영과, 울산외곽순환고속도로와 농소~강동 도로의 동시 개통을 건의했다.국도 7호선 울산시계~경주 외동 구간 확장공사의 제6차 국도·국지도 건설계획 반영의 경우, 울산시계에서 농소권까지 이어지는 국도 7호선의 만성적인 교통 정체와 시·도 경계 구간의 병목현상을 해소하기 위한 것이다. 현재 제6차 국도·국지도 건설계획 수립을 위한 일괄 예비타당성조사가 진행 중이며, 2026년 8월 말 대상 사업이 확정·발표될 예정이다.윤 의원은 "국도 7호선은 울산과 경주를 연결하는 핵심 간선도로이자 북구 주민들이 일상적으로 이용하는 생활도로"라며 "시·도 경계 구간의 병목현상을 해소하지 않으면 농소권까지 이어지는 만성 정체를 근본적으로 해결하기 어렵다"고 강조했다.이어 "국도 7호선 확장사업이 제6차 국도·국지도 건설계획에 반드시 반영될 수 있도록 국토교통부가 적극적인 역할을 해야 한다"고 요청했다.한편 윤 의원은 울산외곽순환고속도로의 개통 시기를 앞당겨 농소~강동 도로와 함께 2031년 개통해야 한다는 요구도 했다.울산외곽순환고속도로는 건설 원가 상승 등에 따른 총사업비 협의가 약 1년간 지연되면서 당초 계획보다 개통 시기가 늦어질 우려가 제기되고 있다. 이에 윤 의원은 현재 3개 공구로 나눠 추진하는 공사를 4개 공구로 확대하고, 여러 구간의 공사를 동시에 진행하는 방식으로 전체 공사 기간을 단축해야 한다고 제안했다.특히 울산외곽순환고속도로와 농소~강동 도로가 함께 개통돼야 언양권에서 강동권까지 울산을 동서로 관통하는 도심 고속화도로 축이 완성될 수 있다는 점을 강조했다.윤 의원은 "착공이 늦어진 만큼 공구를 3개에서 4개로 확대해 공사를 동시에 진행하고 전체 공사 기간을 최대한 앞당겨야 한다"고 밝혔다. 이어 "울산외곽순환고속도로와 농소~강동 도로가 각각 다른 시기에 개통되면 도로망 연결 효과를 충분히 살릴 수 없다"며 "두 도로가 동시에 개통돼야 언양에서 강동까지 울산을 관통하는 고속화도로가 완성되고, 시민들이 실질적인 교통 개선 효과를 체감할 수 있다"고 강조했다.농소~강동 도로는 울산외곽순환고속도로와 연계해 울산의 주요 간선도로망을 연결하고 도심 교통 혼잡을 완화하기 위한 사업이다.김윤덕 장관은 "윤 의원이 요청한 사업들의 필요성과 추진 방향에 공감한다"며 "윤 의원의 제안 취지에 따라 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 적극적으로 살펴보겠다"는 긍정적인 입장을 밝혔다.윤 의원은 "제2혁신도시 유치와 국도 7호선 확장, 울산외곽순환고속도로 조기 개통은 북구만의 현안이 아니라 울산의 균형발전과 산업 경쟁력, 시민의 이동권이 걸린 핵심 과제"라며 "국토교통부 및 관계기관과 지속적으로 협의해 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어내겠다"고 밝혔다.특히 "울산 북구에서 제2혁신도치 유치･의료원 설립 범구민 유치단이 설립된 만큼 주민의 열망을 모아 반드시 실현시킬 것"이라고 밝혔다.