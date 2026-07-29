세종 민·관·정 한목소리... 행정수도 특별법 연내 제정 '범국민 운동' 본격화

큰사진보기 ▲세종시와 세종시민사회는 29일 시청 대회의실에서 '행정수도 특별법 제정을 위한 비상연석회의'를 열고 범국민대책위원회 구성을 결의했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 회의에 참석한 각계 대표들은 연내 제정을 위한 총력전을 다짐하는 결의를 이어갔다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 세종 시민사회 협력을 요청했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲안신일 세종시의회 의장이 행정수도특별법 연내 제정에 힘을 모을 것을 다짐했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 범국민대책위원회 결성 제안과 행동 로드맵을 설명한 홍석하 전 세종시장직 인수위 행정수도TF 자문위원과 성은정 세종참여연대 사무처장 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 범국민대책위 준비위원장에 황치환 전 세종시장직 인수위 행정수도TF 위원장이 추대됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

행정수도 특별법의 연내 제정을 위해 세종지역 시민사회가 범국민 운동에 나선다. 행정수도 완성을 국가적 과제로 만들기 위한 (가칭)범국민대책위원회를 구성하고, 시민사회와 직능단체, 충청권을 넘어 전국 단위 연대를 구축해 국회를 움직이겠다는 계획이다.세종시와 세종시민사회는 29일 시청 대회의실에서 '행정수도 특별법 제정을 위한 비상연석회의'를 열고 조상호 시장, 안신일 시의장, 구연희 부교육감과 각계각층 시민사회 대표와 시의원 등 80여 명이 참석한 가운데 범국민대책위원회 구성을 결의했다. 이어 향후 조직 운영과 행동계획을 구체화할 범국민대책위원회 준비위원회를 꾸리며 특별법 제정을 위한 시민사회의 입법 운동을 본격화했다.2004년 헌법재판소의 위헌 결정 이후 세종시는 '행정중심복합도시'라는 한계 속에서 국무 기능 이원화에 따른 행정 비효율과 사회적 비용을 감내해 왔다. 그러나 국회세종의사당 건립과 대통령 세종집무실 설치가 본궤도에 오르면서 행정수도 완성을 법적으로 뒷받침할 '행정수도 특별법'의 연내 제정이 최대 과제로 떠오르고 있다.이날 회의에 참석한 각계 대표들은 연내 제정을 위한 총력전을 다짐했다.조상호 세종시장은 "행정수도 특별법 제정은 국회에서 하는 일이지만 입법을 추동하는 힘은 결국 국민에게서 나온다"며 "국민이 공감할 때 정치가 움직이고 입법도 힘을 받게 된다"고 말했다. 이어 "오늘 이 자리가 행정수도 완성을 위한 동력을 만들고 범국민적인 붐을 일으키는 첫 출발점이 되길 바란다"며 "세종에서 시작된 흐름이 충청권, 그리고 전국으로 확산될 수 있도록 시민사회가 중심 역할을 해 달라"고 요청했다.안신일 세종시의회 의장도 "지금의 골든타임에 반드시 마침표를 찍어야 한다"며 "시의회 역시 제5대 첫 조례로 '행정수도 완성 추진위원회 설치 조례'를 통과시키고 '행정수도 완성 특별위원회'를 구성하는 등 발빠르게 움직이고 있다"고 밝혔다. 이어 "행정수도 완성은 세종시만의 문제가 아닌 대한민국 전체의 축제이자 과제"라며 "이를 설득하기 위해 전국 광역의회와 소통하고 시·시민사회·교육청과 한마음으로 정성을 다하겠다"고 다짐했다.자유발언에 나선 시민사회 대표들도 행정수도 완성 운동이 지난 20여 년간 삭발과 단식, 대규모 집회 등 시민들의 헌신으로 이어져 왔다며, 이번 특별법 제정이 그 여정을 마무리하는 역사적 전환점이 돼야 한다고 입을 모았다. 또한 행정수도 완성은 특정 지역의 요구가 아닌 국가균형발전과 대한민국의 미래를 위한 과제라며, 시민과 가장 가까운 생활조직부터 전국 시민사회까지 연대를 확대해 국민적 공감대를 만들어 가겠다는 의지를 밝혔다.이 같은 공감대는 범국민대책위원회 결성 제안으로 이어졌다. 성은정 세종참여연대 사무처장은 "세종시는 아직 출생신고를 하지 못한 도시와 같다"며 "행정수도 특별법은 세종시의 법적 지위를 완성하는 마지막 퍼즐"이라고 강조했다. 이어 행정수도 특별법 연내 제정을 위한 범국민대책위원회(가칭) 구성을 공식 제안했고, 참석자들은 이에 공감하며 대책위 출범을 추진하기로 뜻을 모았다.이어 시민사회만 참석한 2부 회의에서는 범국민대책위원회의 구체적인 추진 방안이 공유됐다. 홍석하 전 세종시장직 인수위 행정수도TF 자문위원은 주요 행동 로드맵으로 ▲ 8월 13일 세종시청 여민실 범대위 창립총회 및 세종시 출정식(300여 명 규모) ▲ 8월 말 국회의사당 계단 앞 충청권 4개 시·도 공동 출범식(1000여 명 규모)을 제안했다. 이어 9월 정기국회 개회 이후부터는 법안 통과 시까지 국회 앞 1인 릴레이 시위와 법안심사소위 원정 집회, 전국 서명운동 등 국회 집중 대응 방안을 제시했다.이에 참석자들은 오는 8월 13일 범국민대책위원회 공식 출범을 목표로 준비위원회를 구성하기로 하고, 준비위원장에 황치환 전 세종시장직 인수위 행정수도TF 위원장을 추대했다. 준비위원으로는 김준식 지방분권 전국회의 상임대표, 황순덕 세종시의정회 회장, 문지현 지속가능여성발전연구원 원장, 임창철 세종문화원 원장 등이 추천됐다.준비위원회는 창립총회 준비와 규약 제정, 임원 추천, 재정 운영방안 마련, 행동계획 수립 등을 맡기로 했다. 또한 대책위에는 기존 행정수도 운동에 참여해 온 시민사회단체를 중심으로 조직을 꾸리되, 추가 참여를 희망하는 시민사회와 직능단체에도 문호를 개방하기로 의견을 모았다.황치환 범국민대책위원회 준비위원장은 "우리는 단순히 하나의 법안을 논의하기 위해 모인 것이 아니라, 대한민국의 미래를 결정할 역사적 전환점 앞에서 시민의 뜻을 모으기 위해 함께했다"며 "행정수도 완성은 정치권만의 과제가 아닌 시민 모두의 사명인 만큼, 오늘 이 자리가 대한민국의 미래를 바꾸는 출발점으로 역사에 남을 수 있도록 세종시민이 앞장서고 충청권과 범국민이 연대해 특별법 연내 제정을 완수해 나가자"고 강조했다.