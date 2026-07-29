전남광주특별시-시구군, 반도체산업 공동성장 협력

큰사진보기 ▲29일 전남광주통합특별시 무안청사 왕인실에서 민형배 시장과 27개 시·구·군 단체장이 통합특별시 출범 이후 첫 상생협력간담회를 열고 반도체산업 공동 성장을 위한 상생협력 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시는 29일 무안청사 왕인실에서 민형배 시장과 27개 시·구·군 단체장이 참석한 가운데 통합특별시 출범 이후 첫 상생협력간담회를 열었다.이들은 반도체산업 공동 성장을 위한 상생협력 협약을 체결하고 성공적인 반도체산업 생태계 조성을 위해 협력하기로 뜻을 모았다.협약에는 ▲반도체 메가 클러스터 성공을 위한 협력체계 구축 ▲용지 공급과 기반 시설 확충 등 기업 하기 좋은 투자환경 조성 ▲지역 대학·연구기관·기업과 연계한 전문 인재 양성 및 산학연 협력 ▲지역 특화산업과 연계한 균형발전과 공동 성장 추진 등 4개 분야의 협력 과제가 담겼다.전남광주특별시와 27개 시·구·군은 행·재정적 지원과 제도 개선을 함께 추진하며 반도체산업의 성과가 특별시 전역으로 확산하도록 긴밀한 협력체계를 이어가기로 했다.민형배 시장은 "대한민국에 없던 통합특별시의 첫 한 달을 보내는 동안 896조 원 규모의 반도체 투자가 우리 앞에 놓였다"며 "이 거대한 기회를 시민의 삶으로 이어가기 위해서는 27개 시·구·군이 가진 각각의 강점을 하나의 성장지도 위에 잘 엮어야 한다"고 말했다.이어 "이번 협약은 그 연결을 시작하는 약속"이라며 "각 지역의 강점이 전남광주 전체의 힘으로 이어지도록 특별시가 든든히 뒷받침하겠다"고 강조했다.특별시는 앞으로 시장·구청장·군수와의 정례 회의를 운영하며 주요 정책을 공동으로 협의하고, 시·구·군과 함께 지역 현안을 해결하는 협력 행정을 지속 확대할 계획이다.