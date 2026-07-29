룰라의 '출발점' 돌아본 이 대통령 "소년공이던 제 모습도 떠올라"

"노동이 존중되는 세상을 만드는 일은 브라질이나 대한민국이나 다를 것이 없습니다."
브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 28일(현지시간) 상파울루 금속노동조합 본부 사무실을 방문한 뒤 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글이다.
이 대통령은 이날 웰링턴 다마스세누 현 금속노조 위원장의 안내를 받아 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 금속노조 위원장 재임 당시 사용했던 사무실 등을 둘러봤다. 룰라 대통령은 1975년 금속노조 위원장으로 당선돼 1980년 노동자당(PT) 창당을 주도하며 정치에 입문했다.
이 대통령은 다마스세누 위원장에게 조합원 숫자와 주된 직종, 브라질 전역의 노조 수 등에 대해 묻고 룰라 대통령이 실제 사용했던 전화기와 자료 서적, 사진 등을 살펴봤다.
이 대통령이 사무실 수납함 위쪽에 전시된 촬영 카메라에 관심을 보이자, 다마스세누 위원장은 "룰라 대통령이 (노조 위원장 재임 때) 이 카메라로 당시 모든 운동, 파업 등의 활동을 다 기록했고 노동자TV 채널이 시작되는 계기가 됐다"고 설명했다.
다마스세누 위원장은 이 대통령에게 어떤 직종에서 일하다 변호사가 됐는지 질문했다. 이 대통령이 "나는 시계를 만들었다"고 답하자, 다마스세누 위원장은 자신도 폭스바겐에서 금속공으로 일하며 공부해서 변호사 자격증을 땄다고 설명했다.
이 대통령은 이후 엑스에 "(룰라) 대통령님의 신념과 열정이 고스란히 배어 있는 공간을 둘러보니 소년공으로 일하던 제 모습도 자연스레 떠올랐다"며 "평생을 낮은 곳에서 국민과 함께 걸어오신 룰라 대통령님께 다시 한번 깊은 존경의 마음을 전한다"고 밝혔다.
또 "'우리 모두 어렵게 자란 환경을 가졌기에 한 사람 한 사람의 소중함을 알고 있다'는 대통령님의 말씀처럼, 참 많이 닮아있는 삶의 궤적이 우리를 더욱 가깝게 이어주고 있음을 느낀다"며 "길게 설명하지 않아도 서로의 마음을 깊이 이해할 수 있어 감사한 오늘"이라고 했다.
한편 강유정 청와대 수석대변인은 이번 방문과 관련해 "브라질 산업화와 민주화 과정에서 룰라 대통령을 구심점으로 노동운동이 중요한 역할을 수행했던 상징적인 장소를 방문함으로써 양 정상 간 유대관계를 더욱 돈독히 하고, 상호 이해와 신뢰를 더욱 심화하는 의미 있는 자리였다"고 밝혔다.