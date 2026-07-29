룰라의 '출발점' 돌아본 이 대통령 "소년공이던 제 모습도 떠올라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 금속노동조합 사무실을 방문해 웰링턴 다마스세누 상파울루주 금속노조위원장의 설명을 듣고 있다. 상파울루주 ABC 산업지대의 금속공장에서 선반공으로 일했던 룰라 브라질 대통령은 1975년 금속노조 위원장에 선출됐으며, 이를 기반으로 1980년 노동자당(PT) 창당을 주도했다. 2026.7.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"노동이 존중되는 세상을 만드는 일은 브라질이나 대한민국이나 다를 것이 없습니다."

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브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 28일(현지시간) 상파울루 금속노동조합 본부 사무실을 방문한 뒤 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글이다.이 대통령은 이날 웰링턴 다마스세누 현 금속노조 위원장의 안내를 받아 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 금속노조 위원장 재임 당시 사용했던 사무실 등을 둘러봤다. 룰라 대통령은 1975년 금속노조 위원장으로 당선돼 1980년 노동자당(PT) 창당을 주도하며 정치에 입문했다.이 대통령은 다마스세누 위원장에게 조합원 숫자와 주된 직종, 브라질 전역의 노조 수 등에 대해 묻고 룰라 대통령이 실제 사용했던 전화기와 자료 서적, 사진 등을 살펴봤다.이 대통령이 사무실 수납함 위쪽에 전시된 촬영 카메라에 관심을 보이자, 다마스세누 위원장은 "룰라 대통령이 (노조 위원장 재임 때) 이 카메라로 당시 모든 운동, 파업 등의 활동을 다 기록했고 노동자TV 채널이 시작되는 계기가 됐다"고 설명했다.다마스세누 위원장은 이 대통령에게 어떤 직종에서 일하다 변호사가 됐는지 질문했다. 이 대통령이 "나는 시계를 만들었다"고 답하자, 다마스세누 위원장은 자신도 폭스바겐에서 금속공으로 일하며 공부해서 변호사 자격증을 땄다고 설명했다.이 대통령은 이후 엑스에 "(룰라) 대통령님의 신념과 열정이 고스란히 배어 있는 공간을 둘러보니 소년공으로 일하던 제 모습도 자연스레 떠올랐다"며 "평생을 낮은 곳에서 국민과 함께 걸어오신 룰라 대통령님께 다시 한번 깊은 존경의 마음을 전한다"고 밝혔다.또 "'우리 모두 어렵게 자란 환경을 가졌기에 한 사람 한 사람의 소중함을 알고 있다'는 대통령님의 말씀처럼, 참 많이 닮아있는 삶의 궤적이 우리를 더욱 가깝게 이어주고 있음을 느낀다"며 "길게 설명하지 않아도 서로의 마음을 깊이 이해할 수 있어 감사한 오늘"이라고 했다.한편 강유정 청와대 수석대변인은 이번 방문과 관련해 "브라질 산업화와 민주화 과정에서 룰라 대통령을 구심점으로 노동운동이 중요한 역할을 수행했던 상징적인 장소를 방문함으로써 양 정상 간 유대관계를 더욱 돈독히 하고, 상호 이해와 신뢰를 더욱 심화하는 의미 있는 자리였다"고 밝혔다.