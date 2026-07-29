"그게 될까?" 전남광주의 오래된 회의론, 꼭 깨트릴 겁니다

큰사진보기 ▲서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회 ⓒ 청와대 관련사진보기

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"문화전당의 운영권을 전남광주통합특별시에 넘겨주십시오. 비용은 국가가 책임지되, 운영은 지역이 맡아야 비로소 문화의 힘이 도시 전체로 퍼져나가는 '역량의 현지화'가 이뤄질 수 있습니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 민형배 전남광주통합특별시장 ⓒ 민형배 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 민형배씨는 전남광주통합특별시장입니다.

전남광주통합특별시는 지금 '천년의 기회' 앞에 서 있다. 아무도 경험해보지 못한 개벽의 시간, 혼을 흔들어 깨우는 대전환의 계기를 맞고 있다.1018년(고려 현종 9년) 전주와 나주를 중심으로 '전라도'가 태어났다. 이 땅은 천년 동안 풍요로운 곡창지대로서 국가의 밑바탕을 떠받쳐 왔다. 그러나 터전이 풍요로웠던 만큼, 전라도는 역사의 굽이마다 가장 가혹한 착취와 핍박을 견뎌내야 했던 서러운 공간이기도 했다.중세에서 일제강점기, 그리고 근대화에 이르기까지 전라도는 나라의 식량 공급지이자 값싼 노동력을 대어주는 저수지 역할을 도맡아 왔다. 쌀뿐 아니라 딸과 아들까지 빼앗겨야 했던 통곡의 산하가 전라도였고, 지금도 사정은 나아지지 않고 있다.부조리한 현실을 바꾸고자 동학농민혁명, 학생독립운동, 5·18민중항쟁으로 이어지는 피와 죽음의 쟁투를 벌였지만, 현실의 삶은 바뀌지 않았다. 근대화의 눈부신 성장 질주에서도 전라도는 늘 주변화됐고, 어느덧 '성장'과 '전라도'라는 두 단어는 결코 어울릴 수 없는 어색한 조합처럼 여겨져 왔다.그런데 전라도 정도(定道) 천년을 막 넘긴 2026년 6월, 이 거대한 흐름을 뒤흔드는 판도 변화가 일어났다. 이재명 대통령과 삼성, SK, 엠코 등 초첨단 글로벌 기업의 수장들이 전남광주에 900조 원에 이르는 반도체 생산기지 및 연관 생태계 조성 구상을 전격 발표한 것이다. 성장과 전라도의 결합이 마침내 눈앞의 현실로 다가온, 문자 그대로 '개벽'의 순간이 열렸다.그럼에도 지금, 전남광주의 공기는 놀라울 정도로 조용하다. 희망으로 크게 들뜰 법도 한데, 시민들의 반응은 "과연 그게 가능할까?"라는 의문이 먼저다. 이 깊은 침묵과 불신의 현상을 '학습된 회의론'이라 부르고자 한다. '학습된 회의론'은 민주화 이전과 이후, 두 단계를 거치며 시민들의 가슴속에 뼈아프게 축적되었다.첫째, 민주화 이전의 경험이다. 부조리와 싸워 온 자랑스러운 역사는 공인받았지만, 정의로울수록 더 가난을 감내해야 했던 서글픈 현실은 역설적으로 깊은 회의감을 남겼다.둘째, 민주화 이후의 경험이다. 어느 정권이랄 것 없이 내세웠던 '호남발전' 약속은 잦은 파기와 파행을 겪었고, 이행된 사업조차 기대에 미치지 못했다. 대표적으로 아시아문화중심도시 사업이 있다. 도시 전체를 문화도시로 재창조하려던 거대한 비전으로 출발했다. 그러나 지금, 국립아시아문화전당(ACC) 건물 하나만 남겨진 채 사업은 안개처럼 흐지부지된 상태다.이처럼 '될 듯하다 멈추고, 시작했다 흐지부지된' 경험을 수없이 반복하면서, 기대하기 전에 먼저 마음을 접어버리는 슬픈 습관이 뿌리내렸다.<렉서스와 올리브나무>의 저자 토머스 프리드먼의 비유를 빌리자면, 그동안 전남광주는 '렉서스(기술과 자본주의적 성장)'는 부재하고, '올리브나무(민주주의와 정의, 역사적 정체성)'만 외롭게 남은 도시였다.문제는 이 올리브나무를 대하는 양극단의 시선이다. 한쪽에서는 자본주의적 성장을 올리브나무(성지)의 훼손으로 바라보았고, 다른 한쪽에서는 '북한군 개입' 같은 가짜뉴스로 올리브나무의 밑동에 끊임없이 도끼질을 해댔다. 양쪽 모두 전남광주의 '성장 담론'을 질식시켰다는 공통점이 있다.올리브나무를 더욱 풍성하게 가꾸는 성장은 불가능한 것인가. 이런 문제의식을 담아 나는 <광주의 권력>(부제: 민주화의 성지에서 민주주의의 정원으로, 2017.12)이라는 책을 쓰기도 했다.지난 7월 21일 국무회의, 특별시장 자격으로 두 번째 참석했다. 회의 말미 나는 '원거리 참석자 발언 찬스'를 요청해 나라의 이슈와 전남광주의 현안 발언 기회를 가질 수 있게 됐다.이어진 오찬 자리에서 대통령은 먼저 아시아문화중심도시 광주 이야기를 건넸다. "건물 하나 세워놓고 끝날 일이 아니다. 도시 전체가 문화도시로 우뚝 서야 한다"는 대통령의 말씀은 사업의 본래 취지를 정확히 꿰뚫고 있었다.노무현 정부 시절 아시아문화중심도시 조성사업의 초기 담당 비서관이었던 나는, 왜 문화전당이 지역 시민과 예술인들에게 온전히 '우리 것'이 되지 못했는지 나름대로 파악하고 있었다. 이에 대통령께 다소 도발적인 제안을 드렸다.대통령은 즉시 관계 부처에 검토를 지시했다. 이어 "대한민국 민주주의가 진 빚을 다 갚겠다"며, 그 첫걸음이 바로 '서남권 반도체 메가클러스터'임을 확인시켜 주셨다. 오랜 서러움 속에서도 묵묵히 자기 땅을 지켜온 시민들에 대한 대통령의 명확한 응답이었다. 깊은 곳으로부터 올라오는 울컥함을 들키지 않으려 꾹 눌렀다.서남권 반도체 메가클러스터는 대통령의 결단이 이끌어낸 '역사적 보상'인 동시에, 글로벌 기업들이 다각도로 실리를 따져본 '최고의 합리적 선택'이다. 전남광주는 RE100을 완벽히 충족할 재생에너지와 풍부한 용수, 향후 확장 가능한 넓은 부지를 갖춘 데다 물류를 담당할 국제공항과 30분 이내로 연결되는 독보적 입지이다.대통령은, 이 기회를 확실한 성공으로 바꾸기 위해서는 안착-속도-확장이 중요하다는 점을 강조했다. 계획과 부지가 확정된 지금, 관건은 속도다. 군공항 부지는 공공용지이자 이미 평평하고 단단하게 다져진 땅이어서 세계 어느 지역보다 완공 시기를 앞당길 수 있다.행정의 신속한 움직임과 시민들의 따뜻한 환영이 뒤따른다면 속도는 더 빨라질 수 있다. 행정은 나의 책임이다. 혼신을 다할 것이다. 바라는 바는 시민들의 환호와 환대이다. 이제 우리 안의 '학습된 회의론'을 과감하게 깨트리자는 제안을 드린다.오랫동안 전남광주는 민주주의와 정의라는 '올리브나무'만을 외롭게 지키며, 풍요와 성장을 상징하는 '렉서스'를 단 한 번도 품어보지 못했다. 성장을 추구하면 정의가 훼손된다고 여긴 시절이 있었고, 그 그림자는 지금도 남아 있다.통합특별시의 시정 슬로건은 '압도적 성장 함께 사는 특별시'이다. '함께 사는'의 다른 말이 동학과 5월 광주가 꿈꿨던 대동세상이다. 성장과 정의를 한 자리에 놓았다. 정의로운 성장은 모순이 아니다. 다만 모델이 없었을 뿐이다. 성장과 정의가 나란히 걸어가는 그 길, 그 모델을 만들어내는 게 전남광주가 부여받은 역사적 소명 아니겠는가.반도체메가클러스터와 AI 중심도시, 문화중심도시 전망 등이 '회의론'을 돌파할 만큼 손에 잡히는 체감 성과를 보여주고 있지는 않다. 하지만 이 전망들은 우리가 지켜온 민주주의 대동세상의 가치를 지속가능하게 할 성장의 밑거름이라는 점 또한 부인할 수 없다. 특별시민들의 뿌리 깊은 정의로움이 압도적 성장을 만날 때 전남광주는 비로소 완전해질 수 있을 것이다.이재명 정부에서 열린 이 천년의 기회를 분명한 현실로 만들어야 하는 건 전남광주특별시민의 권리이자 의무이다. 압도적 성장은, 서러운 시절을 견디면서도 정의로움을 잃지 않았던 시민의 권리이다. 또한 이 곳의 미래세대가 자기 땅을 떠나지 않고도 삶을 영위할 수 있도록 해야 한다는 점에서 '우리들'의 의무이다.대통령의 통찰과 결단, 특별시의 과감한 추진력, 그리고 시민의 역량이 하나로 모인다면 '학습된 회의론'은 '경이로운 희망론'으로 바뀔 것이다. 이제는 회의를 거두고 마음껏 꿈을 키우자는 제안을 특별시민 여러분께 드린다.천 년 전, 전라도 탄생 이전에 전남광주의 행정명은 해양도(海洋道)였다. 바닷길을 활용한 세계적 교역지대였다는 뜻이다. 당시로서는 초첨단 글로벌의 위상을 지는 곳이 전남광주였다. 천년을 지나 다시 그 길의 입구에 섰다. 문이 열릴까, 라는 의구심은 쓸모없다. 우리 손으로 문을 그냥 열면 된다.