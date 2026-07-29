구마모토 지진으로 13명 사망, 소니 등 반도체 공장도 피해

큰사진보기 ▲2026년 7월 28일, 일본 남부 구마모토현에서 규모 7.1(잠정)의 지진이 발생한 후 다카이치 사나에 일본 총리가 도쿄의 관저에서 언론과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 발생한 규모 7.1 강진 이후 대형 쇼핑몰에서 난 폭발사고로 건물 일부가 붕괴돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 7월 29일, 일본 구마모토현 야츠시로시에서 규모 7.1의 지진이 일본 남부 구마모토현을 강타한 후 무너진 토리이 문을 바라보고 있는 한 남성. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 7월 29일, 일본 남부 구마모토현 야츠시로시에서 규모 7.1의 지진이 발생한 후 무너진 야츠시로 신사의 건물. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

지난 28일 오후 일본 규슈 구마모토현에서 일어난 강력한 지진이 촉발한 폭발, 건물 붕괴 등으로 29일 오전 8시 30분 기준 13명이 사망했고, 실종자 다수에 대한 구조작업이 진행중이라고 일본 정부가 밝혔다.다카이치 사나에 일본 총리는 이날 오전 긴급 기자회견을 열어 이같이 밝히면서 사망자에게 애도를 표하고 유족과 부상자 등에게 위로를 전했다. 다카이치 총리는 "지금도 구조를 기다리는 분들이 계시며, 시간과의 싸움이 계속되고 있습니다"라면서 지역 경찰·소방 당국을 중심으로 정부가 긴밀히 힘을 합쳐 한 명이라도 더 많은 인명을 구하기 위해 온 힘을 기울이겠다고 말했다.기하라 미노루 관방장관의 이날 오전 발표에 따르면, 인명피해는 사망자 13명, 중상자 7명, 경상자 29명으로 집계됐다. 이날 오전 7시 기준으로 규슈 5개 현 506곳의 대피소에 9186명이 대피했으며, 3만6900 가구에 정전이, 8만 4000 가구에 단수가 발생했다. 규슈 신칸센은 하카타-가고시마 중앙역 구간 전 노선이 운행 중단이고, 고속도로 2개 노선 13개 구간이 통행금지다.구마모토시에 있는 대형 쇼핑몰에서는 밤샘 구조 작업이 진행됐다. 지진 발생 직후 이온몰 구마모토 건물 안에 있던 200여 명이 밖으로 대피했는데, 이후 폭발이 일어나면서 이 건물의 2층 일부가 무너져내렸다. 현지 언론 보도에 따르면, 일본 정부는 가스누출이 폭발의 원인이라 보고 있다.이온몰 현장에선 구조작업이 이어지고 있다. <니시니폰신문>의 보도에 따르면, 2명은 사망이 확인됐고, 의식을 잃은 채 발견된 1명은 심폐정지 상태에 빠졌다. 부상자는 5명이다. 지진 발생 이후 연락이 되지 않는 쇼핑몰 근무자 등이 있는데, 이들이 건물 안에 갇혀 있을 가능성이 있어 구조작업은 계속되고 있다.야츠시로시의 일본제지 공장에선 굴뚝이 부러지는 사고가 났는데, 구조된 4명 중 2명이 심폐정지, 2명이 중상, 7명은 실종 상태다. 야츠시로시에서는 주택 붕괴로 1명이 사망하기도 했다.이번 강진 때문에 구마모토에 있는 여러 반도체 공장이 생산을 중단했다. <아사히신문>의 보도에 따르면, 소니 세미컨덕터솔루션즈는 지진 발생 직후부터 구마모토현 기쿠요정에 있는 이미지센서 공장의 생산을 중단하고 건물 및 설비의 피해 상황을 확인 중이다. 르네사스 일렉트로닉스는 가와지리 공장과 니시키 공장의 가동을 중단했다. 공장 건물에 균열 및 누수가 있는 것으로 알려졌다.