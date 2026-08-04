갑자기 사라진 멀쩡한 동네 가로수, 이유를 찾아봤더니

▲2026년 6월 13일, 서울환경연합은 시민 25명과 함께 서울시 25개 자치구 연차별 가로수 계획을 분석했다. 모니터링에서는 식재, 가지치기, 병해충 관리 등 구청이 추진하는 사업별로 육하원칙에 따라 정보를 공개하고 있는지 분석했다. 사업 기간은 언제이고, 어떤 노선의 어떤 나무를 대상으로 하는지, 이 사업을 추진하는 근거가 무엇이며 사업 시행 후 사후관리 계획이 있는지 등을 확인했다. ⓒ 서울환경연합 관련사진보기