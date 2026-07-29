'밥과 공부' 걱정 없는 방학... '온동네 돌봄'이 빈틈 채웠다

큰사진보기 ▲서울문래초 한 교실에서 운영되는 '온동네 돌봄'. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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"온동네 돌봄 A반", "온동네 돌봄 B반".

큰사진보기 ▲서울문래초에서 운영되는 온동네 돌봄에 참여한 이 학교 학생들이 지난 24일, 보드게임을 하고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울문래초에서 운영되는 온동네 돌봄에 참여한 이 학교 학생들이 지난 24일, '생일 카드 만들기' 활동을 벌이고 있다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲'온동네 돌봄' 참가 학생들이 지난 24일 먹은 점심 도시락. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

한 달에 학원비가 100만 원이 넘는 밥 주는 영어학원에 초등학생들이 몰린다. 방학에 밥 주는 학원 사업이 성황이다. 초등 저학년 자녀를 둔 맞벌이 부부가 60%에 달하기 때문. 이들 학부모로선 방학 때 자녀의 밥 문제를 해결하는 것이 큰 걱정거리다.지난 24일 오전 11시, 서울 영등포구에 있는 서울문래초 1층에 있는 2개 교실. 이틀 전인 22일, 이미 여름방학식을 끝냈는데도, 앞문엔 다음과 같은 글귀가 적힌 안내판이 걸려 있다.여름방학인데도 '온동네 돌봄' 마당이 펼쳐진 것이다. 교실마다 이 학교 1~3학년 학생 각각 20여 명이 학습하는 교실에 들어갔다. 한 교실에서는 '보드게임'을 하고 있다. 게임에 집중하다 "까르르" 하는 학생 웃음소리가 교실을 채운다. 다른 교실에서는 색종이로 '생일 카드 만들기'를 하고 있다. 한 교실에서 2명의 강사가 학생들과 눈을 맞추고 있다.'영등포 온동네와 함께하는 방학 중 돌봄·교육 지원사업' 현장이다. 지난 7월 23일 시작한 이 사업은 오는 8월 24일까지, 매주 월~금요일 5일간 오전에 90분가량 학습 시간을 가진 뒤, 오후 1시 50분쯤(월·금은 오후 1시)까지 점심을 먹는 것으로 끝난다.학습 내용은 몸놀이 탐험대, 보드게임, 세계악기체험, 금융교실, 팝업북 등 주로 놀이 중심으로 꾸몄다.점심 1시간 '도시락 먹기' 또한 이 사업을 펼치는 주요 이유다. 부모가 회사에 가 있어 점심을 거르거나 학원에서 먹어야 하는 학생들도 많기 때문이다. 이날 낮 12시쯤이 되자, 학교에 따뜻한 도시락을 실은 밥차가 도착했다. 도시락에는 '잡곡밥, 오징엇국, 연근유자청샐러드, 달걀 장조림, 콘치즈, 열무김치' 등이 들어 있다.이 사업은 교육부의 '방학 중 초등돌봄·교육 우수모델 지원 사업' 특별교부금을 받아서 벌이는 것. 서울에서는 남부교육지원청 소속 영등포 지역 8개 초교 300여 명의 학생이 참여한다. 영등포구청도 이 사업에 힘을 보탰다. 이에 따라 온동네 돌봄교실 참여 학부모는 자녀가 참여하는 비용을 한 푼도 내지 않아도 된다.서울에는 모두 609개 초등학교에 초 1~3학년 16만 2000여 명이 다니고 있다. 이런 점에 비춰보면 이번 사업 규모는 무척 작은 편이다.자녀를 문래초 온동네 돌봄교실에 보낸 학부모들은 대환영이다. 이 사업에 지원해 1학년 자녀를 돌봄교실에 보내는 김아무개 학부모는 <오마이뉴스>에 "교육기관이 방학 기간에 온동네 돌봄교실을 열어 놀이학습도 하고, 금융교실과 같은 평소 수업 시간에 배울 수 없는 것을 진행해 주니 아이들도 가고 싶어 하고, 학부모의 부담도 줄어들었다"라면서 "더구나 점심까지 챙겨주니까 무척 좋다"라고 말했다. 그러면서 "긴긴 방학 동안 이런 온동네 돌봄이 없었다면 아마도 아이를 학원에 더 많이 보냈을 것"이라고도 했다.정환용 남부교육지원청 교육장은 "방학은 어떤 아이들에게는 외로움과 결핍을 견뎌야 하는 시간이 될 수 있다"라면서 "이번 온동네 돌봄교실이 돌봄이 필요한 학생들의 건강한 일상을 지키는 밑거름이 되길 바란다"라고 밝혔다.문제는 온동네 돌봄교실 장소가 학교이다 보니, 방학을 맞은 교사들이 부담을 떠안을 수도 있다는 점이다.이에 대해 김유상 문래초 교장은 "교육청과 구청이 예산과 인력을 지원하고, 점심 도시락 계약까지 맡아주니까 학교의 부담은 크지 않다"라면서 "일반 교사들이 이 돌봄교실 사업 때문에 떠맡은 업무 부담은 사실상 없다"라고 설명했다.조대진 남부교육지원청 학생맞춤협력과장도 "이재명 대통령의 대선 공약 취지에 맞게 온동네 돌봄은 정부와 지방자치기관, 그리고 교육기관이 힘을 합쳐 돌봄 복지를 이루는 것"이라면서 "이런 취지에 따라 교사들은 수업에 전념하고, 돌봄사업은 정부와 기관이 책임질 수 있도록 노력하고 있고, 앞으로 이런 방향은 더 확대해야 한다"라고 말했다.