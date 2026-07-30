시원한 숲바람 속 왕릉 산책, 파주 가면 가보세요

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큰사진보기 ▲파주 장릉 입구. 2018년에야 일반에 개방된 파주 장릉 입구 전경. 2009년 유네스코 세계유산 등재 후 오랜 보존 정비를 거쳐 관람객을 맞이하고 있다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲파주 장릉 표석. 비각 안에 세워진 표석. 전면에는 '조선국 인조대왕 장릉 인열왕후 부좌(朝鮮國 仁祖大王 長陵 仁烈王后 附左)'라는 전서체 글씨가 새겨져 있어 이곳이 인조와 인열왕후의 합장릉임을 알려준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲재실 앞 하마석. 말에서 안전하게 내릴 수 있도록 계단 모양으로 조성된 고급스러운 ㄴ자형 하마석. 지금까지 다녀온 왕릉에서는 보지 못했던 파주 장릉만의 독특한 유물이다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲원형을 간직한 신로. 다른 왕릉에 비해 향로와 어로, 변로가 온전하게 보존된 파주 장릉의 참배길. 자연 지형을 살려 5단으로 높게 올린 정자각의 위엄이 느껴진다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲정자각 너머로 보이는 능. 옛 조선 시대에도 왕과 참봉만 다가갈 수 있었던 엄격한 기품을 간직한 봉분. 정자각 문틀 프레임 너머로 보이는 능선의 푸르름이 고즈넉하다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲마을을 수호하던 느티나무 숲. 오랫동안 '시간의 봉인'을 거친 덕분에 울창한 고목들이 그늘을 만들어 주는 파주 장릉의 숲길. 폭염 속에서도 한결 시원한 숲바람을 전해준다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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