시원한 숲바람 속 왕릉 산책, 파주 가면 가보세요

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지난 28일, 여전히 기승을 부리는 더위에도 집을 나섰다. 2009년 유네스코 세계유산으로 등재된 조선왕릉 40기를 모두 둘러보겠다는 나만의 버킷리스트를 채우기 위해서다.
이번 목적지는 파주 장릉. 지난번 장대비가 억수같이 내리던 날 다녀온 김포 장릉과 일직선상에 위치한 곳이다. 김포 장릉이 인조의 부모(원종과 인헌왕후)를 모신 곳이라면, 파주 장릉은 그 아들인 인조와 첫 번째 왕비 인열왕후 한씨의 능이다(관련 기사 : 폭우가 쏟아지던 날 방문한 김포 장릉
).
현장에 도착해 새롭게 알게 된 사실이 하나 있다. 왕릉 입장료가 매주 수요일마다 무료라는 점이다. 예전에는 매월 마지막 주 수요일만 '문화가 있는 날'로 무료였는데, 이제는 매주 수요일로 확대 개편되었다고 한다. 소소하지만 기분 좋은 발견이었다.
뜨거운 주차장을 지나 만난 숲의 위로
주차장에 차를 대고 내렸을 때는 지열과 태양이 불쾌하게 스쳤다. 하지만 장릉 안으로 발걸음을 옮기자마자 분위기는 사뭇 달라졌다. 우거진 나무 사이로 시원한 숲바람이 불어와 턱밑까지 차올랐던 숨이 한결 편안해졌다. 말 그대로 숲이 선물해 준 피서였다.
이날은 왕릉마다 정해진 해설 시간에 맞춰 해설사님과 함께 둘러보았다. 이 정도로 더운 날씨에 해설을 부탁 드리는 것이 내심 죄송스러웠지만, 해설사님은 너무나 환한 미소로 기쁘게 맞아주셨다. 홀로 둘러볼 때와는 확실히 달랐다. 넉넉하고 쉬운 설명이 더해지자 무심코 지나칠 법한 돌 하나, 길 하나가 전혀 다른 의미로 다가왔다. 역시 '아는 만큼 보인다'는 명언은 진리다.
먼저 이곳의 주인에 대한 설명을 들었다. 파주 장릉은 조선 16대 인조(1595~1649, 재위 1623~1649)와 첫 번째 왕비 인열왕후 한씨(1594~1635)가 함께 묻힌 합장릉이다. 인조는 반정으로 왕위에 오른 후 이괄의 난, 정묘호란, 병자호란 등 파란만장한 역사의 한복판을 지나왔다. 인열왕후는 소현세자와 효종 등 6남 1녀를 두었다.
1636년 인열왕후가 세상을 떠나자 파주 운천리에 먼저 능을 조성했고, 1649년 인조가 승하하면서 쌍릉의 형태로 만들어졌다. 하지만 뱀의 피해가 잦아지자 1731년(영조 7년) 현재의 자리로 옮기면서 지금의 합장릉 형태를 갖추게 되었다고 한다.
해설사님의 뒤를 따라 재실로 이동했을 때, 입구에서 다른 왕릉에서는 보지 못했던 특이한 돌을 발견했다. 말에서 안전하게 내릴 수 있도록 계단 모양으로 만든 'ㄴ자' 형태의 '하마석(下馬石)'이었다. 이때부터 파주 장릉이 오랫동안 품어온 세 가지 독창성이 하나씩 모습을 드러내기 시작했다.
가장 먼저 눈에 띄는 것은 왕릉의 진입로인 '신로(神路)'였다. 세월이 흐르며 훼손되기 쉬운 향로, 어로, 변로가 원형에 가까운 모습으로 고스란히 남아 있어, 마치 과거 조선 시대의 정갈했던 참배길을 그대로 복원해 놓은 듯한 착각마저 들게 했다.
그 길을 지나 다가선 정자각 역시 예사롭지 않았다. 파주 장릉의 정자각은 특이하게도 5단에 달하는 높은 계단 위에 위엄 있게 올려져 있었는데, 이는 높낮이가 있는 이곳의 자연 지형을 인위적으로 깎아내지 않고 그대로 살려낸 조선 왕실 건축의 지혜였다고 한다. 지세의 높낮이를 품은 덕분에 정자각은 한층 더 높고 웅장한 기품을 발산하고 있었다.
하지만 파주 장릉이 지닌 진짜 가치는 '세 가지 특별함'에 있었다.
첫 번째 특별함은 바로 백 년의 세월을 넘나드는 '석물의 공존'이다. 1731년 능을 옮겨오는 '천릉' 과정을 거치면서, 기존 17세기에 만들어진 석물들을 그대로 들여와 재사용 하는 동시에 합장릉으로 규모가 커지며 필요한 석물들은 18세기에 새로 조각해 배치한 것이다. 덕분에 이곳은 17세기와 18세기라는 백 년의 세월을 넘나드는 왕릉 석물 양식을 한자리에서 감상할 수 있는, 일종의 야외 조각 박물관이 되었다.
특히 봉분을 감싸고 있는 병풍석을 유심히 살펴볼 필요가 있다. 사실 관람객은 봉분 가까이 다가갈 수는 없었다. 옛날에도 능상 가까이는 왕과 참봉만 접근할 수 있었다고 한다. 대신 해설사님이 준비해 오신 사진 자료 덕분에 병풍석의 세밀한 문양을 똑똑히 확인해 볼 수 있었다.
두 번째 특별함은 '병풍석 꽃문양'의 최초 등장이다. 이전까지의 왕릉 병풍석에는 주로 구름이나 십이지신이 새겨졌으나, 이곳 파주 장릉에서 처음으로 아름다운 '모란과 연꽃 문양'을 조각하기 시작했다고 한다. 이 화려하고 정교한 꽃 문양은 이후 조성되는 조선 왕릉 병풍석의 새로운 기준이자 표준이 되었다고 한다. 장릉의 병풍석 앞에서 조선 왕궁 미술의 새로운 미학이 탄생한 셈이다.
이토록 고즈넉하고 울창한 숲과 석물들이 훼손 없이 세월의 결을 그대로 간직할 수 있었던 이유는 무엇일까. 그 비결이자 파주 장릉이 선사하는 세 번째 특별함은 바로 2018년까지 굳게 닫혀 있던 '시간의 봉인'에 있었다.
조선왕릉 전체가 유네스코 세계유산에 등재된 것은 2009년이지만, 파주 장릉은 내부 정비와 보존 작업에 오랜 공을 들인 끝에 2018년에야 비로소 전면 개방됐다. 비밀의 숲처럼 굳게 닫혀 있던 시간 덕분에 수목은 더욱 푸르러졌고, 제반 능 조형물들은 생생하고 온전한 모습으로 우리를 맞아주고 있는 것이다.
아들과 아버지가 나란히 바라본 곳
해설사님이 들려주신 이야기 중 가장 깊은 울림을 준 것은 능이 품은 '시선'에 대한 이야기였다.
장릉의 장명등 뒤에 서서 멀리 앞을 내다보면, 아들 인조의 능은 김포 장릉에 있는 아버지(원종)의 능과 정확히 일직선을 이룬다고 한다. 그리고 아버지의 능에서 다시 멀리 앞을 바라보면 인천의 계양산(조산)이 눈에 들어온다.
즉, 아들이 아버지를 바라보고, 아버지 역시 같은 방향을 바라보며 두 사람이 똑같이 인천 계양산을 품에 안고 있는 셈이다. 아들과 아버지가 한마음 한 뜻으로 같은 곳을 바라보도록 조성했다는 설명을 듣고 나니, 이 자리가 한층 더 특별하고 숭고하게 느껴졌다.
해설사님은 왕릉을 둘러볼 때 유용한 알짜 팁도 전해주셨다. 능이 쌍분인지 아닌지 확인하려면 '혼이 나와서 노니는 돌'이라는 '혼유석'의 개수를 보면 된다는 것이다. 쌍분이면 혼유석도 2개가 놓인다.
조선왕릉 40기를 모두 둘러보겠다는 나만의 버킷 리스트. 한 곳 한 곳을 천천히 걸을 때마다 매번 새로운 역사를 알게 되고, 왕릉마다 숨겨진 고유의 이야기와 특징을 찾아가는 재미가 쏠쏠하다. 폭염 속에서 시작된 산책이었지만, 파주 장릉의 시원한 숲바람과 해설사님의 넉넉한 이야기 덕분에 가슴속까지 풍성하게 채워진 하루였다. 내년 6월 17일 재향일에는 또 어떤 모습으로 방문객을 맞이할지 기대해 본다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.