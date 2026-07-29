친청 '생일전략'에 놀란 친명도 '홀짝투표' 공유... "구태" 비판에도 못 막는다?

큰사진보기 ▲왼쪽은 더불어민주당 정청래 당대표 후보, 오른쪽은 김민석 당대표 후보. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 27일 충북 '알정찍' 토크콘서트 생중계 화면. 한 당원이 투표 전략을 발표하고 있다. ⓒ 시사타파TV 화면 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲8.17 더불어민주당 전당대회에 출마한 친이재명계 후보들 지지자들이 만든 것으로 추정되는 투표 전략 지침 안내 그래픽 자료 ⓒ 온라인커뮤니티 관련사진보기

더불어민주당 8.17 전당대회 본경선 투표가 시작된 가운데, 주요 후보들의 지지자 그룹 간 대결도 과열되는 양상이다. 이른바 친청(친정청래) 측의 '생일별 또는 홀수 투표 지침'에 친명(친이재명) 측 지지자들도 맞불을 놓고 있다.29일 오전 기준 친명(친이재명) 성향의 온라인 커뮤니티과 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터) 등에 김용·김영호·서미화·박선원·임미애 최고위원 후보에 대한 전략 투표 지침을 담은 그래픽 사진이나 안내 글이 올라오고 있다.친명 최고위원 후보로 분류되는 이들을 출생 월에 따라 두 명씩 짝지어서 투표하자는 전략으로, 권리당원 1명이 최고위원 2명을 뽑는 선거 규칙을 이용해 최대한 많은 친명계 후보가 당선되도록 하자는 취지다.'민주당 친명 4+1 투표전략'이라는 제목의 그래픽 자료는 '홀수달 생일 당원은 박선원·서미화 후보, 짝수달 생일 당원은 김용·김영호 의원에게 표를 주고, 나머지 1명인 임미애 후보는 서울 지역 투표 때 표를 몰아주자'는 내용을 담고 있다. 또 다른 게시물에선 1~4월생, 5~8월생, 9~12월생으로 투표할 후보들을 안내했다.친명 지지자들이 이러한 전략 투표 지침을 공유하게 된 배경에는 친청 지지자들이 지난 예비경선에서 비슷한 방식으로 '팀정청래'인 최민희·한민수·이성윤 후보를 밀어준 데 따른 위기의식이 있는 것으로 보인다.지난 23일 예비경선 결과, 친청계 최고위원 후보 3명 모두 본 경선에 오른 반면 이건태·박성준 최고위원 후보는 탈락한 배경에 '생일별 투표 전략'이 있었다는 판단이다. 친명 지지자로 보이는 한 X 이용자는 "예비경선에서 출생 달로 나눠 세 명의 친청 후보를 지지하자는 캠페인을 벌이는 정청래팀을 볼 때 아찔하더라"며 "'이에는 이'라고 친명계도 표갈림 없이 전략적으로 투표해야 한다. 그렇지 않으면 친청계 3명의 최고위원 당선은 따 놓은 당상이 된다"고 말했다.'몰아주기 투표'의 효과를 한 번 누린 친청계 최고위원 후보들도 이날 오전 유튜브 방송 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 함께 출연해 '팀정청래' 지지를 호소했다.이성윤 후보는 합당이나 개혁 등을 위해선 같은 성향의 최고위원을 안정적으로 확보하는 게 중요하다며 "셋 다 됐으면 좋겠다"고 강조했다. '지지자들의 투표 전략이 선거에 도움 되냐'는 진행자의 질문에 한민수 후보는 "열성 지지층, 강한 팬덤에선 (지침 등의) 말씀을 주면 움직이는 분들이 있는 것 같다"고 답했다.최민희 후보는 "지지자들의 자발성 표현"이라며 "예비경선에 (팀정청래) 3명 모두 다 들어갔는데, 이 전략이 유효했다. 집단지성의 힘이 어마어마하다"라고 진단했다. 이어 "선거 막판에 상대 편을 끌어오는 일은 없다"며 "팀정청래를 지지하는 권리당원들이 보다 많이 투표하게 하는 것이 막판 전략"이라고 덧붙였다.이런 가운데 친청 지지자들은 온라인에서 지침을 공유하는 걸 넘어 외부 행사장에서 공개적으로 안내하기도 했다. 지난 27일 충북 '알정찍(알았어! 정청래 찍을게)' 토크콘서트를 생중계한 시사타파TV의 영상을 보면, 주최 측은 행사 말미에 "이번 투표에서 누구에게 어떻게 투표해야 하는지 잘 이해하기 어렵다"며 투표 방식 전략을 안내했다.한 청년 당원은 무대 위로 올라와 프레젠테이션 자료화면을 띄우고 생일별 홀짝 투표 지침을 발표했다. 최민희 후보는 수석최고위원으로 만들기 위해 고정으로 뽑고, 나머지 1명은 홀수월과 짝수월로 나눠 분산 투표하는 방식이다. 행사에 참석해 맨 앞자리에 앉은 정청래 당대표 후보와 최민희·한민수·이성윤 후보는 발표가 끝나자 함께 박수를 보냈다.김민석 후보 측은 이러한 친청 측의 '생일별 홀짝 투표 전략'에 "당원들에게 묻지마 투표를 종용하는 구태 계파 정치야말로 심각한 해당행위 아닌가"(7.28)라고 비판한 바 있다.하지만 당원들이 투표 지침을 독려하는 행위를 당이 나서 제재할 근거가 없다. 민주당 당규 제4호 제4조에선 당 선거관리위원장과 선관위원, 중앙당과 시도당 사무직 당직자, 당대표, 원내대표, 시도위원장 등을 '경선에 대한 부당한 영향력을 행사하거나 경선 결과에 영향을 미치는 행위를 해선 안 되는 자'로 규정한다. 즉, 이들 외 권리당원들이 자발적으로 전략에 맞춰 움직이는 건 해당 규정에 해당되지 않는 셈이다.당 선관위 핵심 관계자는 <오마이뉴스>에 "당내 선거에서 문제가 되는 건 현직 국회의원이나 당직자 등 중립의무가 있는 사람이 특정 후보를 지지하는 등의 행위를 할 때 주의, 경고 등이 나가는 것"이라며 "그 외에는 소셜미디어든 오프라인에서든 자유롭게 선거운동을 보장한다"고 말했다.투표 지침 공유가 전당대회를 과열시키고 계파갈등을 부추긴다는 비판과 관련해선 "이 정도면 과열이라곤 보기 어렵다"며 "전당대회가 끝나면 다시 하나로 뭉치게 될 것"이라고 했다.다만 '후보가 함께 한 자리에서 전략 투표 지침을 공유하는 행위는 노골적인 짬짜미'라는 지적도 나온다. 또한 공약이나 역량이 아닌 생일을 기준으로 투표하는 흐름이 짙어지면 후보들도 소신이나 비전보다는 계파 줄서기에 더 공을 들일 수도 있다는 우려 또한 제기된다.임미애 후보는 이날 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "(지침을) 지지자들이 만든 거라고 하는데 정청래 후보가 당원 모임에 갔을 때 나와서 발표한 거다. 그걸 지지자가 했다고 얘기하면 안 되는 것"이라며 "그렇게 할 거면 1인 1표니, 당원 주권이니 말할 자격이 있나"라고 꼬집었다.앞서 임 후보는 위에서 언급한 충북 토크콘서트 영상을 캡처해 페이스북에 올리며 "당원들과 토론하는 자리가 아니라 계파 투표를 독려하는 자리였다"며 "선거에서 이기겠다는 생각에 계파정치를 되살렸다. 민주당이 가장 먼저 버렸어야 할 낡은 정치"라고 비판했다.