KAI노조·시민단체 "한화의 KAI 인수 단호히 반대"

큰사진보기 ▲경남 사천에 본사를 둔 한국항공우주산업(KAI) 노동조합(위원장 김승구)과 사천시민참여연대(대표 박종순·박정구)가 29일 오전 사천시청 브리핑룸에서 공동 기자회견을 열고 한화그룹의 KAI 인수 가능성에 강한 우려와 반대 목소리를 냈다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲KAI노조가 밝힌 현재 KAI 지분 보유 현황. (자료-KAI노조) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲KAI노조가 언급한 해외 우주항공/방산 산업의 정부 지배구조 소개 자료. (자료-=KAI노조) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲KAI가 체계개발한 국산 초음속 전투기 KF-21 보라매. (사진=경남도) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 경남 사천에 본사를 둔 한국항공우주산업(KAI) 노동조합(위원장 김승구)과 사천시민참여연대(대표 박종순·박정구)가 29일 오전 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ,한화그룹의 KAI 인수 가능성에 강한 우려와 인수 반대 목소리를 냈다.KAI노조는 이날 발표한 입장문에서 "한화그룹은 기습적인 장내 매수를 통해 KAI 지분을 14.64%까지 확대하며, KAI에 대한 지배력을 단계적으로 확보하고 경영권을 장악하려는 노골적인 행보를 보이고 있다"고 밝혔다. 특히, 노조는 지난 5월 한화가 지분 보유 목적을 '단순투자'에서 '경영참여'로 변경한 시점을 지분 확대 가속화의 분기점으로 짚었다.이어 노조는 "KAI는 1999년 삼성항공·현대우주항공·대우중공업 항공사업부가 정부 주도로 통합돼 출범한 기업으로, 당시 1000여 명의 인적 구조조정과 국민 세금 투입을 거쳐 회생했다"며 "지난 27년 동안 KAI는 이러한 설립 목적에 완벽히 부응하며 대한민국 항공우주산업의 독보적인 중심으로 성장했다"고 강조했다.아울러 노조는 "국가 세금과 국책사업으로 다 키워놓은 기업을 통째로 삼키려는 한화의 행보는 혁신이 아닌 재벌 특혜"라고 주장했다. 이들은 "부품 시장을 이미 장악한 한화가 완제기 체계종합업체인 KAI까지 인수할 경우 국내 방산 공급망이 사유화되는 수직계열화로 이어져, 협력업체 경쟁력 약화와 방위사업청·국방과학연구소(ADD)의 선택지 축소로 귀결될 수 있다"고 우려를 표했다.노조는 이스라엘 IAI(정부 100% 보유), 인도 HAL(정부 과반 지분), 이탈리아 레오나르도(정부 30.2% 보유) 등 해외 항공우주기업의 정부 지배구조 사례를 들며, "모든 수단을 동원해 한화의 KAI 인수 시도에 단호히 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.함께 회견에 나선 사천시민참여연대는 "정부는 KAI의 경영권 문제에 더 이상 침묵하지 말고 국가 항공우주산업의 장기 발전전략을 국민 앞에 명확히 제시하라"고 요구했다.이어 시민참여연대는 "KAI는 사천의 대표 기업이자 지역경제의 핵심 기반이며 수많은 협력업체와 소상공인, 청년 일자리와 연결되어 있다"며 "향후 사업 재편이나 구조조정이 이루어진다면 그 영향은 지역경제 전반으로 확대될 수 있다"고 우려했다. 이어 "KAI의 미래는 특정 기업의 경영전략이 아니라 국가와 지역사회가 함께 논의해야 할 공공의 과제"라고 덧붙였다.시민연대는 정부를 향해 ▲ KAI 경영권 문제에 대한 국가 항공우주산업 장기발전전략 제시 ▲ KAI의 독립성과 체계종합 역량에 대한 국가 책임 보장 ▲ 특정 기업으로의 산업 집중 방지 및 공정경쟁 생태계 구축 ▲ KAI 지배구조와 운영방향에 대한 대국민 공개 설명 및 사회적 논의 ▲ 사천 중심 항공우주산업 성장을 위한 구체적 투자계획 마련 등을 촉구했다.이들은 국회를 방문해 노조와 시민단체의 입장을 여야 국회의원들에게 전달하고, 더불어민주당 당대표 후보들에게도 관심을 가져줄 것을 당부할 예정이다. KAI노조는 수출입은행과 청와대 앞 1인 시위 등도 검토하고 있다.한편, 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 한화에어로스페이스와 특별관계자(한화시스템, 한화에어로스페이스USA)의 KAI 지분율은 지난 24일 기준 14.64%로 집계됐다. 지난해 말 3.32%였던 지분율이 7개월 만에 4배 이상 늘어난 것으로, 이 기간 투입된 자금은 약 2조 원 규모로 파악된다. 실제 한화시스템은 지난 20일부터 24일까지 닷새간 1544억 원을 들여 KAI 주식 101만여 주를 추가 매입했다.한화의 지분율이 15%를 넘어서면 공정거래위원회에 기업결합을 신고해야 하는 만큼, 항공·우주·방산 시장에서의 경쟁 제한 가능성에 대한 심사가 이뤄질 것으로 보인다. 1대 주주인 한국수출입은행(26.41%)과의 격차는 11%p대로 좁혀진 상태다.