태안소식지, 중단 18개월 만에 발간 재개

큰사진보기 ▲발간이 중단된 지 18개월만에 발간을 시작한 태안소식지 <마음이 머무는 태안> 7월호. ⓒ 태안군청 누리집 관련사진보기

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큰사진보기 ▲18개월만에 발간을 시작한 태안소식지 <마음이 머무는 태안> 7월호.태안소식지는 지난 2024년 12월호를 마지막으로 18개월 동안 중단됐다가 민선9기가 출범한 7월호부터 다시 발간을 시작했다. ⓒ 태안군청 누리집 관련사진보기

큰사진보기 ▲아파트에 설치된 태안소식지 배부함태안읍의 한 아파트 단지에 설치된 태안소식지 배부함. 지난 18개월간 비어있던 배부함에 태안소식지 7월호가 배달됐다. ⓒ 김동이 관련사진보기

민선 8기 태안군정과 제9대 태안군의회의 밖으로 표출된 갈등의 상징이었던 태안소식지 <마음이 머무는 태안>이 '전액 예산 삭감'이라는 악재로 발행이 중단된 지 18개월 만에 마침내 재발간을 시작했다. <마음이 머무는 태안> 7월호는 지난 27일 기준으로 각 가정에 배달됐다.전국 지방자치단체 중 '최초 사례'라는 오명을 남긴 태안소식지 발간 중단 사태는 지난 2024년 12월 태안군의회가 예산 심의 과정에서 2025년 태안소식지 제작 예산을 전액 삭감하면서부터 존폐 기로에 놓이게 됐다.당시 태안군의회 예산결산특별위원회는 "당초 태안소식지의 발행 취지 및 목적과 달리 소식지에 게재된 자료가 정확한 사실 확인도 없이 집행부 일방의 편향된 입장이 담긴 정보만을 제공해 선한 군민을 폄훼하는 결과를 초래했다"는 점을 예산삭감 사유로 들었다. 태안군의회와 입장 차를 보였던 '동문리 근대한옥'에 대한 해명성 글을 태안소식지에 게재한 점이 대표적인 사례다.그러면서도 당시 예결특위는 "완전히 소식지를 폐간하자는 건 아니며 이번 결정으로 집행부가 소식지를 정정하고 군민들에게 제대로 된 사실을 알리겠다고 하면 내년 1차 추경에 다시 한 번 검토해보겠다"고 여지를 남겼다.하지만, 태안군의회는 지난해 12월 2026년도 본예산안을 심의하면서 태안소식지 발간 예산의 3개월치만 승인하면서 갈등이 절정으로 치달았다.태안군의회는 본예산 심의에서 편집비가 포함된 1만부의 태안소식지 발간 예산 4500만 원과 발송용 봉투 제작비용 300만 원, 발송요금 1260만 원 등 6060만 원의 3개월치 예산은 일부 승인해줬다.하지만, 정작 태안소식지의 발행 및 편집 등에 관한 사항을 심의‧조정하는 기능을 수행하는 편집위원 참석수당 960만 원을 전액 삭감했다. 이는 태안소식지 편집위원회의 운영 중단이 불가피해 짐에 따라 태안소식지 발간 또한 사실상 불가능한 반쪽짜리 예산 승인이었다. 특히, 태안소식지 편집위원회의 운영 중단은 태안군의회가 제정한 '태안군 소식지 발행에 관한 조례'를 스스로 부정한 셈이어서 반발을 샀다.당시 태안군의회는 3개월치 태안소식지 예산만 승인해 준 이유에 대해 "그간 지역 갈등 조장 및 편향된 정보 제공으로 집행부와의 갈등이 많았던 기획예산담당관 소관 소식지 예산은 본래의 취지대로 편집 방향을 올바르게 개선하고 군민의 소식지로 돌아올 수 있길 기대하며 3개월간의 시범운영 예산을 승인했다"며 2024년 본예산 심의서 태안소식지 예산을 전액 삭감했던 사유와 같은 이유를 들었다.태안소식지와 관련한 발간이 사실상 불가해 지자 당시 가세로 군수는 "군의회의 감시 아래 놓인 태안소식지라면 차라리 발행하지 않겠다"고 반발하며 갈등은 절정으로 치달았다. 3개월치 예산에 대해서도 "태안소식지 예산을 단 한 푼도 집행하지 않겠다"고도 했다."의회의 입맛에 맞게 쓰는지 감시하고 검열하겠다는 뜻인가"라고 의회를 겨냥한 가 군수는 "복군 이후 34년간 지령 411호까지 발행된 태안소식지 발간을 중단시킨 지 1년 만에 부활시키기는 했지만 군의회가 요구한 편집위원회 재정비와 소식지 공정성 확보 등의 쇄신방안을 대폭 수용했음에도 3개월분 예산만 승인한 것은 '집행부 길들이기', '태안소식지 통제'"라며 "태안소식지는 그야말로 행정과 군민들의 알권리를 무시하고 의회 특정인의 입맛과 기호에 맞게 통제하겠다는 것"이라고 강력 반발한 바 있다.이처럼 민선8기 태안군정과 제9대 태안군의회와의 갈등이 상징적으로 표출됐던 태안소식지가 민선9기가 출범하고 7명의 태안군의원 중 6명이 새 얼굴로 바뀐 제10대 태안군의회가 출범하자 18개월간의 공백을 깨고 발간됐다. <마음이 머무는 태안> 7월호는 1만여 태안군민에게 발송됐다.재발간된 7월호에는 민선9기 윤희신 태안군수의 군정비전과 역점시책, 민선9기 군민과의 약속을 비롯해 민선9기 출범과 제10대 태안군의회 출범, 군정브리핑, 생생정보, 독자마당, 아름다운 이웃들 등 50쪽 분량의 다채로운 소식들이 실렸다.18개월 만에 발간된 태안소식지 <마음이 머무는 태안> 7월호와 관련해 윤희신 태안군수는 "민선 9기 첫 출발을 내디디며 잠시 멈추었던 태안소식을 군민 여러분의 품으로 다시 전해드리게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"면서 "다시 발행되는 소식지가 단순히 군정의 정보를 전달하는 것을 넘어 군민의 소중한 삶과 따뜻한 이야기를 함께 나누는 진솔한 소통의 장이 되기를 기대한다"고 입장을 냈다.나아가 윤 군수는 "지금 태안은 인구 변화와 지역경제의 전환점 위에서 새로운 도약을 준비하고 있다. 저를 비롯한 태안군 공직자 모두는 군민 여러분의 목소리를 나침반 삼아 '미래가 모이고 사람이 머무는 태안'을 향해 한걸음씩 굳건히 나아가겠다"면서 "새로운 각오로 출발하는 태안군정에 언제나 든든한 동반자가 되어 주시는 군민 여러분께 깊이 감사드린다"고 각오를 전했다.