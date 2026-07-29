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광주전라

26.07.29 13:14최종 업데이트 26.07.29 13:14

광양시의회, 제10대 첫 임시회 마무리…조례안 등 8건 의결

2026 주요업무계획 보고·조례안 심의·4대 항만공사 강제 통합 철회 성명 발표

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전남광주통합특별시 광양시의회 첫 회기인 제349회 임시회 모습.
전남광주통합특별시 광양시의회 첫 회기인 제349회 임시회 모습. ⓒ 광양시의회

전남광주통합특별시 광양시의회가 지난 28일 제2차 본회의를 끝으로 9일간의 제349회 임시회 일정을 마쳤다.

이번은 제10대 첫 임시회로 집행기관의 2026년도 시정 주요업무계획을 점검하고, 상임위원회별 안건을 심의했다.

제2차 본회의에서는 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 시행에 따른 일부개정조례안과 '광양시립도서관 운영에 관한 조례' 전부개정조례안, 2026년도 공유재산관리계획안 등 총 8건을 원안 의결했다. 그러나 현장 확인 및 추가 검토가 필요한 '광양시 주차장 조례' 일부개정안 등 2건은 상임위원회에서 보류했다.

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또한 시의회는 성명서를 통해 정부의 4대 항만공사 강제 통합 추진을 즉각 철회하고 지역 항만의 자율성과 경쟁력을 강화할 정책 마련을 촉구했다.

5분 자유발언도 있었다. 기회를 얻은 최준길 의원은 'K-스틸법' 시행을 계기로 광양시가 저탄소 철강산업 전환을 선도할 수 있도록 선제적 대응체계를 구축할 것을 주문했다

이기연 의장은 "시민 삶과 직결된 안건을 심도 있게 심사했다"라며 "앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이는 책임 의정을 펼치겠다"고 밝혔다.

#광양시의회#제349회임시회#제10대#첫회기

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