광양시의회, 제10대 첫 임시회 마무리…조례안 등 8건 의결

전남광주통합특별시 광양시의회가 지난 28일 제2차 본회의를 끝으로 9일간의 제349회 임시회 일정을 마쳤다.
이번은 제10대 첫 임시회로 집행기관의 2026년도 시정 주요업무계획을 점검하고, 상임위원회별 안건을 심의했다.
제2차 본회의에서는 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 시행에 따른 일부개정조례안과 '광양시립도서관 운영에 관한 조례' 전부개정조례안, 2026년도 공유재산관리계획안 등 총 8건을 원안 의결했다. 그러나 현장 확인 및 추가 검토가 필요한 '광양시 주차장 조례' 일부개정안 등 2건은 상임위원회에서 보류했다.
또한 시의회는 성명서를 통해 정부의 4대 항만공사 강제 통합 추진을 즉각 철회하고 지역 항만의 자율성과 경쟁력을 강화할 정책 마련을 촉구했다.
5분 자유발언도 있었다. 기회를 얻은 최준길 의원은 'K-스틸법' 시행을 계기로 광양시가 저탄소 철강산업 전환을 선도할 수 있도록 선제적 대응체계를 구축할 것을 주문했다
이기연 의장은 "시민 삶과 직결된 안건을 심도 있게 심사했다"라며 "앞으로도 시민의 목소리에 귀 기울이는 책임 의정을 펼치겠다"고 밝혔다.