검찰은 불기소, 법원은 유죄... 윤석열 '건진법사' 발언 판단 달랐던 까닭

큰사진보기 ▲윤석열 공직선거법 위반 혐의 1심 선고 생중계윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 1심 선고 공판이 27일 오후 서울역 대합실에 마련된 텔레비젼을 통해 생중계되고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

마) 피고인(윤석열)에 대한 검사의 불기소 결정



서울중앙지방검찰청 검사는 2022년 9월 8일 위 발언에 대하여 '피고인이 건진법사 전성배와 특별한 친분관계가 있다 또는 없다에 대해 암시하는 발언을 한 것이라고 인정하기 어려우며, 달리 이를 인정할 증거가 부족하다'는 이유로 증거불충분으로 혐의 없다는 불기소결정을 하였다.

AD

큰사진보기 ▲건진법사로 불리는 전성배씨. 2025-08-18 ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤석열씨와 김건희씨. 2023년 7월 15일 우크라이나 아르핀시 민가 폭격 현장을 찾았다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

윤석열씨의 공직선거법 위반 사건 1심 판결문에는 유독 눈에 띄는 대목이 있다.지난 27일 서울중앙지방법원 형사합의21부(재판장 조순표 부장판사)는 윤씨의 '건진법사' 전성배씨 관련 발언을 허위사실 공표로 판단하면서, 2022년 서울중앙지방검찰청이 같은 발언에 대해 내렸던 불기소 결정을 판결문 29쪽에 명시했다.주목할 점은 판결문이 검찰의 불기소 사실만 간단히 적은 데 그치지 않았다는 것이다. 당시 검찰이 어떤 이유로 혐의없음 결정을 내렸는지까지 구체적으로 옮겼다. 쉽게 말해 당시 검찰은 윤씨의 발언을 전씨와의 친분관계를 부인한 말로 보기 어렵고, 달리 그런 의미로 해석할 증거도 부족하다고 결론냈다.하지만 형사합의21부는 같은 발언의 의미와 실제 친분관계에 관해 다른 판단을 내렸다. 재판부는 윤씨의 발언이 단순히 전성배씨를 언제, 어디서, 누구를 통해 소개받았는지를 설명한 것이 아니라고 판단했다. 당시 제기된 의혹의 내용과 기자들의 질문, 윤씨의 답변이 이어지는 흐름을 보면, 일반 유권자는 윤씨가 전씨와 과거부터 이어져 온 친분관계를 부인한 것으로 받아들였을 것이라고 봤다.조순표 재판부는 여기서 멈추지 않았다. 윤씨와 전씨의 실제 관계, 김건희씨와 전씨의 관계, 두 사람이 알게 된 경위와 주고받은 조언, 윤씨가 재판 과정에서 인정한 사실 등을 차례로 검토했다. 그 결과 재판부는 윤씨가 전씨를 선거 과정에서 우연히 처음 소개받은 것이 아니라, 2013년 말부터 김씨를 통해 알고 지냈으며 검찰 내 징계와 좌천 등 자신의 개인적·정치적 상황에 관해 조언을 받아온 것으로 인정했다.재판부가 가장 먼저 짚은 것은 윤씨의 발언이 나온 당시의 사회적 맥락이다. 2022년 1월 세계일보는 전성배씨가 윤석열 후보 선거대책본부에서 이른바 '건진법사'로 불리며 활동했고, 후보자의 메시지와 일정, 인사 등에 관여했다는 의혹을 보도했다.제기된 의혹은 단순히 전씨가 선거대책본부 사무실에 출입했느냐, 어떤 공식 직함을 사용했느냐에 그치지 않았다. 전씨가 윤씨의 검찰총장 재직 시절부터 대권 도전이나 대선 출마 여부, 특정 수사 등에 관해 조언했는지 등이 보도의 핵심이었다. 따라서 보도 이후 일반 유권자들이 궁금해한 것도 전씨를 선거 과정에서 당 관계자로부터 소개를 받았느냐는 세부적인 소개 경위가 아니었다.두 사람이 오래전부터 알고 지낸 사이인지, 전씨가 윤씨의 정치적 판단에 조언하거나 영향력을 행사했는지, 김건희씨가 두 사람의 관계를 연결한 인물인지가 본질적인 관심사였다.재판부는 이 같은 상황에서 윤씨가 한 발언의 의미를 해석해야 한다고 봤다.윤씨는 기자들에게 "제가 세계일보에 나온 그분은 우리 당 관계자가 인사를 한 적이 있다", "선거 때는 원래 다양한 분들이 오지 않느냐", "스님이라고 소개를 받았다"는 취지로 답했다. 윤씨 측은 이 발언이 특정한 만남의 경위만을 설명한 것이라고 주장했다. 원래 전씨를 알고 있었는지 여부와 관계없이, 선거 과정에서 당 관계자로부터 공식적으로 소개받은 사실을 말했을 뿐이라는 논리다.하지만 재판부는 "선거 때는 원래 다양한 분들이 오지 않느냐"는 표현에 주목했다. 이 말은 전씨를 선거철 캠프를 찾은 여러 방문객 가운데 한 사람으로 보이게 하고, 두 사람의 만남 역시 개인적 친분이 아닌 우연한 접촉이었다는 인상을 준다는 것이다. 재판부는 따라서 이 발언이 단순히 소개 경위를 설명한 데 그치지 않고, 그 이전에는 지속적인 친분관계가 없었다는 의미로 받아들여진다고 판단했다.검찰은 이 말을 특별한 친분관계를 부인한 것으로 인정하기 어렵다고 봤지만, 재판부는 당시 의혹과 발언의 흐름을 종합하면 친분 부인의 의미가 분명하다고 본 것이다.두 번째 쟁점은 김건희씨와 함께 전씨를 만난 적이 없다는 취지의 발언이다.윤씨는 자신은 무속인을 만난 적이 없고 전씨를 스님으로 소개받았다고 답한 뒤, 배우자와 함께 만난 것 아니냐는 질문에는 "그건 아니다"라고 답했다.윤씨 측은 이 답변 역시 특정 시점과 장소에 한정된 말이라고 주장했다. 선거 과정에서 당 관계자로부터 전씨를 소개받은 그 자리에 김씨가 함께 있었던 것은 아니라는 의미일 뿐, 과거 어느 때에도 김씨와 함께 전씨를 만난 적이 없다는 뜻은 아니었다는 취지다.하지만 재판부는 이러한 해석이 당시 질문의 취지와 맞지 않는다고 판단했다.이미 언론 보도를 통해 김씨가 전씨를 먼저 알게 됐고, 김씨를 매개로 윤씨가 전씨와 친분을 쌓았다는 의혹이 제기된 상황이었다.2022년 1월 17일 불교리더스포럼 출범식에서 나온 기자 질문도 특정 날짜와 장소를 지정해 "그날 대하빌딩에서 김씨가 동석했느냐"고 물은 것이 아니었다. 김씨를 통해 전씨와 관계를 맺은 것이 아니냐는 의혹의 전체적인 맥락에서 김씨와 함께 전씨를 만났는지를 물은 것이었다. 따라서 일반 유권자도 윤씨의 "그건 아니다"라는 답변을 특정한 한 차례의 만남에 김씨가 동석하지 않았다는 제한적인 의미가 아니라, 김씨와 함께 전씨를 만난 사실 자체를 부인한 것으로 이해했을 것이라고 재판부는 판단했다.발언의 의미를 확정한 재판부는 사실관계를 살폈다. 판결문에 따르면 김건희씨와 전성배씨의 관계는 2013년 무렵 시작됐다.김씨가 '도이치모터스 주가조작' 사건 관련자인 이준수씨를 통해 전씨를 소개받으면서 두 사람의 친분이 형성됐다. 전씨의 딸은 김씨가 운영한 코바나컨텐츠 관련 업무를 했고, 전씨가 김씨의 요청을 받아 채용 지원자들을 평가한 정황도 판결문에 담겼다. 윤씨 역시 2013년 12월경 김씨를 통해 전씨를 처음 만난 것으로 인정됐다.재판부는 윤씨가 이후 검찰 내부의 징계와 좌천 등 자신의 직업적 상황에 관해 전씨에게 이야기하고 관련 조언을 받은 것으로 판단했다.특히 재판부는 전씨가 2016~2017년 김씨에게 윤씨의 장래와 관련한 말을 했고, 2020년 추미애 당시 법무부 장관과의 갈등 국면에서도 두 사람의 '합'과 관련한 말을 한 사실을 인정했다. 윤씨가 김씨와 함께 전씨의 법당을 찾아가거나, 윤씨의 주거지에서 전씨를 만난 사실도 재판 과정에서 인정됐다.무엇보다 이 같은 내용 중 일부는 다른 사람의 일방적인 주장이 아니라 윤씨 자신이 법정에서 인정한 사실이었다.재판부는 이를 근거로 윤씨가 전씨를 선거 과정에서 당 관계자를 통해 비로소 알게 된 것이 아니라, 2013년부터 김씨를 통해 알고 지내며 지속적으로 교류해왔다고 판단했다. 또 김씨와 함께 전씨를 만난 적이 없다는 취지의 발언도 객관적 사실과 다르다고 봤다.재판부는 두 사람의 친분관계뿐 아니라, 윤씨가 교류한 전씨가 어떤 성격의 인물이었는지도 따져봤다.재판부는 전씨의 이른바 법당이 일반적인 사찰과 다른 형태였고, 전씨가 방문객을 상대로 금전을 받고 점술적 상담을 했다는 사정 등을 근거로 전씨를 일반적인 불교 승려와 구분되는 점술적 성격의 인물로 판단했다. 김씨가 전씨를 소개받을 당시 주고받은 메시지도 판단 근거가 됐다.재판부는 판결문에서 "검찰의 불기소 결정이 잘못됐다"거나 "검찰이 부실 수사를 했다"고 직접 말하지 않았다. 그러나 검찰 판단에 대한 비판적 함의가 없다고 보기도 어렵다.재판부는 2022년 불기소 결정의 내용과 이유를 판결문에 적었다. 이어 검찰과 달리 발언을 친분 부인으로 해석하고, 실제 친분관계도 인정했다. 당시 언론 보도와 유권자의 관점에서 발언의 의미를 살폈고, 문자와 진술, 만남의 경위와 피고인의 법정 진술 등을 토대로 사실관계를 판단했다.결과적으로 이번 판결문은 검찰의 불기소 판단과 다른 결론에 이른 이유를 구체적으로 보여준다. 이는 당시 검찰이 충분히 수사했는지, 발언의 의미를 지나치게 피고인에게 유리하게 해석한 것은 아닌지 다시 묻게 한다.