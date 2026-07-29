강훈식 "대통령, 연임 개헌 불가하다 해... 정치 논쟁 끌어들이지 마라"

▲6월 7일 강훈식 대통령비서실장이 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령이 신임 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다고 발표한 후 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기