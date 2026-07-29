강훈식 "대통령, 연임 개헌 불가하다 해... 정치 논쟁 끌어들이지 마라"

강훈식 대통령 비서실장이 조정식 국회의장의 '대통령 연임' 발언 논란에 대해 "이재명 대통령은 '우리나라 헌법체계가 연임을 허용하지 않고 국민들께서도 쉽게 용인하지 않을 것이다. 현실적으로 불가능하다'고 말하신다"면서 더 이상 불필요한 논란이 이어져서는 안 된다고 했다.
강 실장이 29일 청와대에서 기자들을 만나 이 대통령이 대선 후보 신분일 때나 취임 이후에도 '연임 개헌'에 대해 이러한 취지의 입장을 밝혔다면서 한 말이다.
특히 "조정식 의장도 다시 해명했고 대통령도 분명히 불가하다고 입장을 밝혔는데, 대통령을 정치적 논쟁으로 끌어들이기 위해 (이 문제를) 사용하고 있는 것에 대해 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.
강 실장은 "개인적인 생각을 덧붙이자면, (대통령 연임) 이게 헌법 128조 2항에 있는 것인데 앞으로 흔들지 말아야 한다고 생각한다. 우리가 지켜야 할 역사적 합의였다"며 "대통령의 임기 연장 또는 중임 변경을 위한 헌법 개정은 그 헌법 개정 제안 당시의 대통령에 대해서는 효력이 없다"고도 짚었다.
또한 "(청와대와 대통령은) 여러 가지 성과를 내기 위해 집중하기에도 바쁘다. 부동산 정책과 주가 상황, 민생 경제가 매우 중요한 상황"이라며 "청와대는 (이번 논란처럼) 불필요하고 부적절한 논의에 쓸 시간이 없다고 생각한다. 대통령도 같은 생각"이라고 강조했다.
조정식 국회의장이 청와대나 대통령과 사전 조율을 거쳐 '연임 개헌'을 띄운 것처럼 언급되는 것에 대한 유감, 아울러 이 대통령이 여야 대표 회동 당시 입장을 직접 밝혔음에도 이 문제를 정치적 의도로 다시 부각하는 건 경제살리기에 적극 나서야 할 정부의 발목을 붙잡는 것이라는 불쾌감을 강하게 드러낸 셈이다(관련기사 : 정청래·장동혁 만난 이 대통령 "대정부질문 받는 느낌인데..." https://omn.kr/2holn
).
홍익표 "정계 개편 통한 개헌 연임, 논리적으로도 이어지지 않아"
실제 홍익표 청와대 정무수석도 이날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>과 한 인터뷰에서 "저는 연임 개헌이란 건 한 번도 생각해 본 적도 없고 그것이 가능하다 생각하지 않는다"며 "대통령께서도 여러 차례 그런 입장을 밝히셨다"고 강조했다.
그는 "마치 일각에서 음모론처럼 (조 의장이) 청와대 측과 교감이 있어서 하는 거다 하는데 전혀 (아니)"라며 "여야 대표들하고 오찬했을 때 대통령께서 연임과 관련해서 '개헌저지선을 야당이 갖고 있고 현행 헙법상 불가능하다'고 답하셨다"고 했다.
증축-재건축 논쟁, 구조적 다수 발언 등으로 점화된 청와대발(發) 정계개편설에 대해서도 "정계 개편 논의를 청와대에서 기획한 적은 없다"고 부인했다.
홍 수석은 "한 번도 청와대 차원에서 어떤 정당 간에 또는 인위적인 정계개편, 예를 들면 야당 인사를 끌어들여서 우리에 입당시킨다든지 그런 걸 생각해 본 적은 전혀 없다"면서 "정계개편을 통한 개헌 연임(과 같은 주장도) 이게 논리적으로 이어지지 않는다"고 밝혔다.