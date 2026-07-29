아이스티와 기정떡도 함께, '초롱초롱' 구례 답사

큰사진보기 ▲왕씨삼세충효정려왕씨삼세충효정려 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲호양학교 태극동종호양학교 태극동종 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲효헌사효헌사 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲효헌사효헌사 ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

가마솥더위가 기승을 부린 지난 28일, 아주 특별하고 활기찬 손님들과 함께 구례의 역사 속으로 여행을 다녀왔습니다.바로 구례 청소년문화의집 친구들과 함께한 뜻깊은 문화유산 답사 일정이었는데요. 무더운 날씨 속에서도 초롱초롱한 눈망울로 우리 고장의 이야기에 귀 기울여준 아이들과의 훈훈했던 하루를 전해드립니다.​답사의 첫 출발지는 충효의 숭고한 정신이 깃든 '왕씨삼세충효정려'였습니다. ​이곳은 가문의 3대에 걸친 충신과 효자를 기리기 위해 나라에서 내린 정려입니다.스마트폰과 디지털 매체에 익숙한 우리 아이들에게 '충(忠)'과 '효(孝)'라는 전통적인 가치가 자칫 낯설게 느껴질 수도 있지만, 눈앞에 우뚝 선 정려를 바라보며 옛 선조들이 지켜내고자 했던 신념과 가족을 향한 지극한 마음에 대해 알기 쉽게 들려주었습니다. 진지하게 고개를 끄덕이며 해설을 듣는 아이들의 모습이 무척 대견했습니다.​이어서 발걸음을 옮긴 곳은 구례의 과거와 현재를 한눈에 조망할 수 있는 '지리산역사문화관'입니다. ​지리산이 오랜 세월 동안 품어온 항일 의병의 역사부터 다채로운 지역 문화까지, 교과서에서는 깊이 다루지 않는 우리 동네의 '진짜 역사'를 만나는 시간을 가졌습니다.아이들은 전시관 곳곳을 둘러보며 자신이 나고 자란 구례가 얼마나 깊고 자랑스러운 역사를 가진 곳인지 새삼 깨닫는 듯했습니다.​답사의 마지막 코스는 조선시대 제일의 효자인 효헌공을 모신 사당, '효헌사'였습니다. 옛 선현들의 발자취를 따라 엄숙하게 사당을 둘러보던 중, 아이들의 얼굴에 환한 웃음꽃이 피어나는 깜짝 이벤트가 있었습니다. ​바로 효헌사 문중 관계자 분께서 무더운 날씨에 답사를 온 청소년들을 위해 여름철 별미인 폭신폭신한 기정떡과 시원하고 달콤한 아이스티를 한가득 준비해 주신 것입니다.땀방울을 송글송글 흘리며 해설을 따라오던 아이들은 문중에서 베풀어주신 따뜻한 정성에 환호성을 지르며 꿀맛 같은 간식 시간을 가졌습니다. 아이들을 가족처럼 반겨주시며 다정하게 챙겨주신 효헌사 문중 관계자 여러분께 이 자리를 빌려 다시 한번 깊은 감사의 인사를 올립니다.​뜨거운 여름날, 에어컨 앞을 벗어나 우리 지역의 역사 현장을 직접 두 발로 걷고 땀 흘리며 배운 이날의 답사가 청소년 친구들의 마음속에 오래도록 자랑스러운 기억으로 남기를 바랍니다.