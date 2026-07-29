SK하이닉스, 2분기 '역대 최대' 행진... 시장 기대엔 못 미쳐

큰사진보기 ▲29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 SK하이닉스 주가가 표시되고 있다. SK하이닉스는 올해 2분기 매출 79조3천187억원, 영업이익 60조5천426억원을 기록했다고 이날 공시했다. 2026.7.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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사상 최대 실적 행진을 이어가고 있는 SK하이닉스가 올해 2분기에도 영업이익 60조 원을 돌파하며 압도적인 실적을 증명했다. 다만 고부가 제품의 판매가 늦어지면서 시장이 기대했던 영업이익(약 64조 원)엔 못 미치는 수치가 나왔다. SK하이닉스가 '역대급' 실적과 미국 ADR(미국 주식예탁증서) 상장 등으로 막대한 현금을 쥐게 된 만큼, 하반기 주주환원에 대한 기대감도 점차 커지고 있다.SK하이닉스는 29일 올해 2분기 매출이 79조 3190억 원, 영업이익은 60조 5430억 원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전 분기 대비 51%, 전년 동기 대비 257% 늘었고, 영업이익은 전 분기 대비 61%, 전년 동기 대비 557% 증가하며 사상 최대 분기 실적을 갈아치웠다. 영업이익률은 76%을 기록해 역시 분기 기준 최고치를 기록했다.다만 시장 눈높이에는 못 미쳤다. 에프앤가이드 기준 증권사 평균 전망치는 매출 83조 9391억 원, 영업이익 63조 9868억 원이었는데 실제 실적은 이보다 각각 약 5% 낮았다.SK하이닉스 이날 오전 진행된 콘퍼런스콜에서 "2분기에는 일부 고부가 제품 판매가 하반기로 이월되면서 포트폴리오 구성이 전체 '블렌디드 평균판매가격(ASP)'에 영향을 준 것으로 보인다"고 분석했다. 블렌디드 ASP는 여러 종류의 제품을 섞어서 팔았을 때의 전체 평균 판매 가격을 뜻한다. 결국 HBM(고대역폭 메모리) 등 고부가가치 상품의 판매 시기가 뒤로 밀리면서 실적이 잠시 주춤했다는 설명이다.다만 회사 쪽은 "하반기에는 HBM4 물량이 본격 확대되고 1c나노미터 기반 일반 D램도 성장세가 높아지며 하반기 빗그로스(Bit Growth, 반도체 생산·판매량 증가율)는 상반기보다 높을 걸로 보고 있다"고 설명했다. 또 "출하량 증가와 제품 믹스 개선에 따른 ASP 상승 효과가 함께 나타나면서 하반기 실적 개선은 더욱 강화될 걸로 기대하고 있다"고 전망했다.이와 함께 SK하이닉스는 앞으로 메모리 부족 현상이 상당 기간 지속될 걸로 내다봤다. 회사 쪽은 "HBM 등 AI서버향 메모리는 리드타임(주문을 넣은 뒤 제품을 실제로 받기까지의 제작 기간) 때문에 수급 환경이 단기간 내 크게 개선되기 어렵다"며 "올해 D램 수요는 20%대, 낸드는 10%대 후반 증가할 것"이라고 밝혔다.그 근거로는 장기공급계약(LTA)을 들었다. 회사 쪽은 "핵심 고객을 포함해 10여 개 고객과 LTA 협상을 마무리했다"며 "산업 내 주요 고객과는 추가 논의를 이어가고 있다"고 밝혔다. 계약 기간에 대해서는 "통상 5년을 기반으로 하지만 구체적인 내용은 고객과 제품에 따라 달라진다"고 했다.가격 구조는 "단일 방식보다는 가격 변동성에 대응할 수 있도록 다양한 방식으로 협의 중"이라고 설명했다. 특히 "중장기 물량에 대한 구매 약정과 함께 '예치금' 등 계약 이행력을 높이는 장치를 (계약 내에) 포함시키고 있다"고 밝혔다.SK하이닉스는 일각에서 제기되는 AI 인프라 투자 둔화 우려에 대해 "우려가 있다는 점을 잘 알고 있다"면서도 "회사는 이런 움직임이 AI 투자의 축소 과정이라기 보다 대규모로 구축해온 AI 인프라의 활용도를 높이고 수익화를 본격화 하는 과정으로 보고 있다"고 분석했다. 고효율 AI 모델의 등장 역시 인프라 축소로 이어지기보다는, 사용자의 접근성과 서비스 활용 범위를 넓혀 전체 AI 사용량을 증가시키는 동력이 되고 있다는 설명이다.그러면서 "내년 이후에도 AI 인프라 투자는 견조하게 지속될 걸로 보고 있다"며 "연산을 담당하고 있는 HBM뿐 아니라 추론형 AI를 지원하는 디램과 고성능, 고용량 낸드플래시 메모리까지 전반의 수요가 함께 확대될 걸로 전망한다"고 강조했다.SK하이닉스는 최근 일본 반도체 기업 키옥시아의 투자 성과가 본격화되고, 미국 나스닥 시장에서 약 40조 원 규모의 ADR 상장을 성공적으로 마무리하면서 막대한 '실탄'을 끌어모은 상태다. 연장선상에서 주주환원 계획에 대한 시장 관심이 높아지는 가운데, 이날 회사는 "주주환원 관련 시장의 높은 관심을 충분히 인지하고 있다"고 밝혔다.또 "(환원 방안을) 다각도로 검토 중이고 규모와 연속성을 제고하기 위한 방안을 모색하고 있다"면서도 "구체적인 방안이 확정되는 대로 연내 시장과 공유하도록 준비하겠다"고 답했다.한편 김우현 SK하이닉스 CFO는 지난 4월, 1분기 실적 발표 당시 "순현금 100조 원 이상의 재무건전성 달성과 주주환원 확대는 병행할 수 있는 목표"라며 "배당과 함께 자사주 매입, 소각 등 추가적인 주주환원 수단도 적극 검토해 연내에 실행 방안을 마련하겠다"고 밝힌 바 있다.이번에 SK하이닉스가 밝힌 2분기 말 순현금은 약 69조3700억 원이다. 지난해 말 13조 원이었던 순현금이 1분기 말 35조원, 이번 2분기 말 69조원대로 불어난 점을 감안하면 오는 3분기 중에는 100조 원 목표 달성 가능하다는 추정이 가능하다.SK하이닉스는 지난 한 해 동안 달성한 '어닝 서프라이즈'를 기반으로 올해 초 주당 3000원의 배당(총 2조1000억원)을 실시하고, 보유하고 있던 12조 2000억 원 규모의 자사주를 소각한 바 있다.