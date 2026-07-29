AI 열풍 뒤에서, 사람의 일자리가 먼저 사라지고 있다

큰사진보기 ▲취업 게시판 앞에 선 청년 구직자들AI 도입과 경기 불확실성으로 신입 채용 문이 좁아지는 가운데, 반복적·초급 업무의 자동화가 확대되면서 청년층이 경력을 시작할 수 있는 일자리와 중년의 재취업의 구직 상황을 생성형 AI 이미지다. ⓒ 유형석 관련사진보기

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"AI 시대에도 사람은 어떻게 일을 배우고, 성장하고, 생활을 이어갈 것인가."

한국 사회는 지금 인공지능(AI)이 가져올 장밋빛 미래를 이야기하느라 분주하다.주식시장에서는 AI 관련 종목이 주목받고, 기업들은 생산성 향상과 비용 절감을 강조한다. 정부도 AI를 새로운 성장 동력으로 내세운다. 의료·제조·금융·콘텐츠 산업이 AI를 통해 혁신될 것이라는 전망이 연일 쏟아진다.분명 AI는 우리 사회에 필요한 기술이다. 반복 업무를 줄이고 위험한 작업을 대신하며, 사람이 더 중요한 판단에 집중하도록 도울 수 있다.그러나 빛이 강할수록 그림자도 짙어진다. 지금 한국 사회가 충분히 말하지 않는 그림자는 AI로 인해 이미 일감을 잃고 있는 사람들이다.언론은 흔히 의사, 변호사, 회계사, 교수처럼 전문직이 AI에 대체될 가능성을 이야기한다.하지만 현실에서 가장 먼저 충격을 받는 사람들은 대형 로펌의 변호사나 유명 병원의 전문의가 아니다.번역을 맡던 프리랜서, 간단한 그림을 그리던 초급 디자이너, 영상 자막과 편집을 담당하던 스태프, 자료를 정리하던 사무보조원, 고객 문의를 처리하던 상담원처럼 우리 주변에서 하루하루 일감을 받아 살아가던 사람들이다.국제노동기구(ILO)가 2025년 발표한 분석에서도 생성형 AI의 영향을 가장 많이 받는 분야는 사무·행정 직종으로 나타났다.데이터 입력, 회계·장부 정리, 타이핑, 행정 지원처럼 디지털화되고 반복 가능한 업무가 특히 높은 영향을 받는다.전문직과 기술직에서도 AI의 영향 범위가 넓어지고 있지만, 현재 가장 직접적으로 흔들리는 것은 초급·보조 업무다. ILO는 전체 직업이 한꺼번에 사라진다기보다 직업을 구성하는 업무가 바뀔 가능성이 크다고 설명한다.초급 업무는 단순히 숙련도가 낮은 일이 아니다. 신입사원이 회사의 업무 방식을 배우고, 실수와 검토 과정을 거쳐 숙련자로 성장하는 출발점이다.자료를 정리하면서 산업을 이해하고, 초안을 작성하면서 판단 기준을 배우며, 고객의 단순한 문의를 처리하면서 현장의 예외 상황을 익힌다.그런데 기업이 "AI가 할 수 있다"는 이유로 이런 업무를 모두 없애고 신입 채용까지 줄이면 어떻게 될까.당장은 인건비가 절감되고 생산성이 높아진 것처럼 보일 수 있다. 그러나 5년, 10년 뒤 회사를 이끌 중간관리자와 숙련 실무자는 어디에서 나오는가.기존 직원은 언젠가 퇴직한다. 경력직만 뽑는 방식도 모든 기업이 동시에 사용할 수는 없다.다른 회사에서 신입을 키워주지 않는다면 경력직 시장 역시 고갈될 수밖에 없다.기업이 자체 AI를 개발하면 된다는 주장도 나오지만, AI가 과거의 자료와 업무 절차를 학습하는 것과 조직의 책임을 맡을 사람을 키우는 것은 다른 문제다.AI는 답안을 만들 수 있지만 고객과 갈등을 조정한 경험까지 대신 익혀줄 수는 없다.예외 상황에서 누가 책임을 질지 판단하거나, 조직 구성원을 설득하고 새로운 기준을 만드는 일 역시 과거 데이터를 학습한 것만으로 해결되지 않는다.결국 신입사원의 성장 경로가 사라진 회사는 장기적으로 사람뿐 아니라 조직의 판단 능력도 잃을 수 있다.세계경제포럼(WEF)의 '일자리의 미래 보고서 2025'에 따르면 기업의 40%는 AI가 자동화할 수 있는 분야에서 인력을 줄일 계획이라고 답했다.동시에 2030년까지 새로운 일자리 1억 7000만 개가 생기고 기존 일자리 9200만 개가 사라질 것으로 전망됐다. 전체 숫자만 보면 7800만 개의 순증가다.그러나 사라지는 일자리의 사람과 새로 생기는 일자리에 들어갈 사람이 같다는 보장은 없다. 교육받을 시간과 비용, 지역과 연령, 고용 형태에 따라 전환의 기회는 크게 달라진다.특히 청년에게는 "새로운 일자리가 생길 것"이라는 장기 전망보다 지금 지원할 신입 자리가 줄어드는 현실이 더 절박하다.OECD는 2026년 고용전망에서 생성형 AI가 초급 업무를 특별히 더 많이 자동화하지 않더라도 청년 실업에 불균형한 충격을 줄 수 있다고 지적했다.기업이 기존 숙련자의 생산성을 높이는 방식으로 AI를 사용하면 신규 채용 수요가 먼저 줄어들 수 있기 때문이다.첫째, 정부의 AI 정책 평가 기준에 '얼마나 많은 비용을 절감했는가'뿐 아니라 '얼마나 많은 노동자가 새로운 직무로 전환했는가'를 포함해야 한다.AI 지원금을 받는 기업에는 기존 인력의 재교육 계획, 신입사원의 성장 경로, 고용 변화에 관한 내용을 함께 제출하도록 해야 한다.인력을 줄이는 기업보다 사람을 AI 검수자, 고객 조정자, 현장 운영자 등 새로운 직무로 전환하는 기업에 세제와 교육비 지원을 집중할 필요가 있다.둘째, 훈련 기간의 생계를 보장해야 한다.일자리를 잃은 사람에게 "AI 교육을 받으라"고 말하는 것만으로는 부족하다. 월세와 생활비를 걱정하는 노동자는 몇 달 동안 교육에만 집중하기 어렵다. 교육과 생계 지원을 결합한 제도가 필요하다.셋째, 정규직만이 아니라 프리랜서와 비정규직을 노동 전환 정책에 포함해야 한다.AI의 충격을 먼저 받는 번역가, 작가, 디자이너, 영상 제작자는 회사의 내부 전환교육을 받을 수 없는 경우가 많다.이들이 일감을 잃었을 때 재교육과 소득 지원을 받을 수 있도록 고용보험과 직업훈련 제도를 현실에 맞게 바꿔야 한다.넷째, 기업은 초급 업무를 모두 없애기보다 새롭게 설계해야 한다.AI가 초안을 만들면 신입사원은 사실관계를 확인하고, 고객 요구를 반영하고, 오류와 저작권 문제를 점검하도록 할 수 있다.단순 작업을 줄이는 대신 판단과 책임을 배우는 직무로 바꾸는 것이다.신입을 뽑지 않는 것이 AI 혁신은 아니다. AI와 함께 성장할 인재를 뽑고 훈련하는 것이 더 어려운 혁신이다.마지막으로 기업이 AI를 어떤 업무에 어떻게 활용할지는 경영진과 AI 개발·운영 담당자만의 판단으로 결정해서는 안 된다.OECD는 노동자가 기술 도입 과정에서 의견을 낼 수 있고 관련 훈련을 받은 기업일수록 AI의 영향을 긍정적으로 평가한다고 설명한다.정부·기업·노동자가 함께 직무 변화, 평가 기준, 개인정보 보호, 책임 범위를 논의해야 한다. 한국은 이미 경제사회노동위원회라는 노사정 대화 기구를 갖추고 있다. 이제 AI 노동 전환을 핵심 의제로 다룰 필요가 있다.AI를 막자는 이야기가 아니다. 기술 발전을 늦추자는 주장도 아니다.다만 기술이 발전하는 속도만큼 사람을 보호하고 성장시키는 제도도 함께 발전해야 한다는 것이다.AI가 기업의 비용을 줄이고 주가를 올렸지만, 평범한 노동자가 일할 기회를 잃고 청년이 경력을 시작할 문조차 찾지 못한다면 그것을 누구를 위한 혁신이라고 할 수 있을까.이제 정부와 기업은 "AI로 무엇을 대신할 것인가"만 묻지 말아야 한다.이 질문에 답하지 못한다면 우리가 기대하는 장밋빛 미래는 누군가의 일자리가 사라진 자리에 세워진 미래가 될 수 있다.