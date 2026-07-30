머리 쥐어 뜯고 있을 때 걸려온 전화, 고마웠다

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"혹시 소설 쓰시나요?"

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큰사진보기 ▲기사 쓰기와 소설 쓰기의 사이에서. ⓒ andrewtneel on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인sns에도 실립니다.

지난해까지만 해도 <오마이뉴스> '사는 이야기' 카테고리로 주1회씩 꼬박꼬박 글을 올렸다. 올해 초부터 글쓰기 동력이 서서히 떨어지더니 급기야 두 달 간 손을 놓기에 이르렀다. 그러다 오랜만에 글 한 편을 송고 했더니 편집부에서 안부 전화가 왔다. 근황을 나누던 중 요즘 글은 아예 안 쓰냐는 질문이 들어왔다. 내가 대답을 머뭇거리자 기다렸다는 듯 물었다.깜짝 놀라 어떻게 아셨냐고 물으니 일부 시민기자들이 겪는 자연스러운 수순이라고 했다. 사실 에세이는 누구나 도전해 볼 수 있는 일상의 영역처럼 느껴지는 반면, 소설은 어쩐지 특별한 재능을 가진 이들만 들어설 수 있는 문학의 성지 같다. 그래서일까. '소설 쓴다'는 말 앞에서는 스스로 엄격한 검열관이 되곤 한다.시민기자로 활동하다가 소설로 넘어간 뒤 아예 돌아오지 않는 이들도 있다고 한다. 나는 의도한 적은 없다. 단지 처음 접해보는 소설에 매료되어 기사 쓸 여력이 없었을 뿐이다. 어찌어찌 단편소설 두 편을 완성하긴 했으나 작법서와 수상작들을 찾아 읽을수록 내 원고의 허점이 오만 오천 개 정도 눈에 들어왔다. 쓰면 쓸수록 고칠 곳이 늘어나니 완성이라는 단어를 붙이기 어려웠다.끝없는 수정의 굴레 속에서 방황하던 때에 그런 통화가 이어졌고, 이는 다시 '사는 이야기'를 쓸 동력이 되었다. 소설은 완결 해도 여전히 어두운 터널 속 기분이었지만 시민기자 글은 명확한 마감과 완성이 존재한다는 게 청량하게 다가왔다.'일단 양으로 밀어붙여 보자'는 마음으로 지난주에만 5편의 글을 송고 했고 4편이 채택됐다. 그 글들은 지난 5월부터 7월까지 서울 경기권 중·고등학교에서 진행했던 일일 진로 특강에 관한 이야기였다. 매번 새로운 학교에서 새로운 아이들을 찰나처럼 만나는 수업이다. 진행하는 순간 만큼은 아이들의 반짝이는 눈빛이나 돌발적인 질문 속에서 '이 에피소드는 꼭 기사로 써봐야지' 하고 다짐하곤 했다.하지만 집에 돌아오면 어제 쓰다 만 소설 속 허구의 세계에 빠져드느라 아까의 생생한 아이들 얼굴을 잊어버리기 일쑤였다. 다시 기사를 쓰다 보니 내 안에서 그날의 교실과 아이들의 목소리가 한 번 더 생생하게 재생되었다. 보통 특강이 끝나면 그렇게 돌아볼 기회가 별로 없긴 하다. 기사 쓰기야 말로 그 인연들을 가장 정확하고 훌륭하게 반추해 내는 과정이었다.시민기자의 글은 '팩트 체크'가 필수고 타인의 사생활을 침해하지 않는지 꼼꼼히 살피며 보편적인 공감대를 형성해야 하는 명확한 울타리가 있다. 반면 소설은 내 상상력대로 서사를 구축해 나갈 수 있어 한결 속이 시원하고 자유로웠다. 물론 공부를 해나갈수록 그 자유 역시 기사보다 더한 치밀함이 필요했다. 그래도 내 개인적인 느낌은 기사보다 훨씬 자유로웠다. 그렇다고 두 글쓰기가 서로 완전히 다른 길은 아니었다. 소설을 쓰다가 기사로 넘어와서 깨달은 것은 두 장르가 서로를 채워주는 긴밀한 상호 보완 관계에 있다는 사실이다.매번 새로운 학교에서 만나는 아이들의 다채로운 캐릭터와 감정선은 소설적 상상력을 자극한다. 소설 캐릭터에 대한 시선은 자칫 평범하게 흐를 수 있는 진로 특강 기사에 서사성과 생동감을 준다. 반대로 기사를 쓰며 다져온 팩트 중심의 명확한 문장과 현장을 반추 하는 시선은 소설에 도움이 된다. 소설 속 허구의 세계가 마냥 허공에 떠다니지 않도록 중력의 역할을 해주기 때문이다.기사의 명확성이 소설의 모호함을 걷어내 주고 소설의 입체성이 기사의 납작함을 채워주는 셈이었다. 결국 일상의 현장을 기사로 기록하는 시간은 소설에서 자칫 둔해질 수 있는 현실 감각을 깨우는 정련의 과정이었다. 그러면서 소설을 만지는 시간은 기사의 표현력과 인간 이해의 폭을 넓혀주는 확장의 시간이 될 수도 있겠다.편집부의 전화가 없었다면 나는 여전히 소설의 미로 속에서 혼자 머리를 쥐어뜯고 있었을지도 모른다. 의도하진 않았겠지만 머리가 다 뽑히기 전에 전화를 준 편집부가 고마웠다. 소설로 떠났다가 영영 돌아오지 않는 시민기자가 되기엔 내 삶이 마주치는 사람들과 들려주고 싶은 '사는 이야기'가 많다는 것도 새삼 느낀다.허구의 서사를 쌓아 올리든 실제 현장의 목소리를 담아내든, 결국 내가 품고 싶은 것은 삶과 사람이라는 본질에서 크게 벗어나지 않는다. 소설의 아득한 터널 속에서 길을 잃을 때마다 한쪽에는 명확한 삶의 현장과 마감이 있다는 사실에 감사하고 싶다. 나는 오늘도 기꺼이 두 개의 파일이 서로를 도와줄 것을 기대하며 노트북을 연다.