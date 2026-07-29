태안군, 3대 전략사업으로 미래 성장 도시 도약

▲이계명 전략사업담당관 “군민이 체감할 수 있는 성과 창출하겠다” 태안군 이계명 전략사업담당관이 29일 브리핑을 진행하고 있다. 방관식 관련영상보기

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큰사진보기 ▲이계명 전략사업담당관이 29일 열린 브리핑에서 “균형발전사업의 성공적 추진과 신성장 산업 육성은 태안의 미래를 바꿀 핵심 열쇠다. 사업별 빈틈없는 사전 절차 이행과 철저한 추진체계 강화로 군민이 체감할 수 있는 성과를 창출하겠다”고 밝혔다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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태안군 이계명 전략사업담당관이 29일 열린 브리핑에서 "균형발전사업의 성공적 추진과 신성장 산업 육성은 태안의 미래를 바꿀 핵심 열쇠다. 사업별 빈틈없는 사전 절차 이행과 철저한 추진체계 강화로 군민이 체감할 수 있는 성과를 창출하겠다"고 밝혔다.미래 성장동력 발굴과 육성을 통해 지속가능한 지역발전 기반을 마련하기 위해 3대 전략사업을 본격 가동하겠다는 것이다.브리핑에서는 태안의 지속가능한 발전과 지역 경제 활성화를 위한 ▲관광을 견인하는 균형발전사업 추진 ▲신성장 산업 육성 기반 마련 ▲지역발전 인프라 확충 등 3대 핵심 추진 과제가 발표됐다.군은 2026년부터 2030년까지 총 1055억 원(도비 301억 5000만 원, 군비 741억 5000만 원, 기금 12억)을 투입해 지역 특화 관광 및 미래 산업 경쟁력을 대폭 강화한다.주요 사업으로는 ▲만리포니아 해양레저관광 거점도시 조성(300억 원) ▲국내 최초 샌드뮤지엄 조성(192억 원) ▲반려동물 서비스 기반 조성(350억 원) ▲미(味) 음식관광산업 거점 조성(213억 원) 등 4개 사업이 추진되며, 사업별 사전절차를 차질 없이 이행해 체계적으로 완료할 방침이다.이와 함께 해양레저, 드론, 스마트시티 등 신성장 산업 육성 기반 마련에도 속도를 낸다.만리포니아 해양레저 안전교육센터(297억 7700만 원)는 올해 하반기 시범운영을 거쳐 2027년 3월 정식 개관하며, 태안드론비즈니스센터(46억 원)는 오는 9월 개소를 앞두고 있다.이어서 태안형 드론 혁신 클러스터 조성사업(158억 6000만 원)은 태안군UV랜드 내에 조성 예정이며, 2030년 공사를 완료할 계획이다.또한, 현대차·현대건설 등 11개 기관이 참여하는 강소형 스마트시티 조성사업(251억 1200만 원)을 통해 DRT 버스, 투어스테이션 등 모빌리티 기반의 스마트 인프라를 본격 구축해 주민 편의와 지역 활력을 제고한다.태안의 백년대계를 위한 대규모 지역발전 인프라 유치 및 지원 사업도 추진된다.국방과학연구소의 무인기 전용 연구개발 활주로 등이 들어서는 국방 미래항공연구센터 조성을 적극 지원하고, 태안 기업도시 내 국제학교 유치 지원단을 운영해 교육 및 정주 여건을 획기적으로 개선한다.아울러, 태안읍 동문리 일원에 수변공원(523억 500만 원)을 조성하는 한편, 광역 교통망 확충을 위한 충청내륙철도(태안~대전, 146.7km)의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위해 유관기관과 공동 대응해 나갈 계획이다.