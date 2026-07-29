"내포-홍성 잇는 확장 로드맵·도로망 구축 촉구"

큰사진보기 ▲홍북읍행정복지센터도시권인 내포신도시에 비해 홍북읍 행정복지센터 주변 상권은 상대적 박탈감을 느끼고 있으며, 도시권으로 보면 90%가 내포신도시에 집중되고 청사 주변은 사실상 구도심이 됐다는 지적이다. ⓒ 홍성군 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

제321회 홍성군의회 임시회에서 내포신도시와 홍성 원도심을 하나의 생활권으로 연결하기 위한 중장기 도시 확장 전략과 도로 인프라 구축 필요성이 집중 제기됐다.지난 28일 열린 도시과 소관 군정업무보고에서 문병오 의원은 "내포신도시는 계획도시인 만큼 홍북읍이 도시개발사업에서 상대적으로 소외되고 있다"며 "국가산업단지 조성과 연계한 도시 확장성을 지금부터 준비해야 한다"고 강조했다.이에 대해 공석인 과장을 대신해 답변에 나선 이한건 팀장은 "충남도 차원의 내포신도시 확장계획이 있었지만 현재는 잠정 중단된 상태"라며 "향후 국가산단이 조성되면 배후도시가 필요한 만큼 원도심 정주환경 개선과 청사 주변 개발 등을 별도로 검토하고 있다"고 설명했다.하지만 문 의원은 "국가산단 추진 여부와 관계없이 담당부서가 확장성을 염두에 둔 계획을 미리 수립해야 한다"며 "내포신도시 주변이 체계적으로 확장되면 투자 유치와 지역 발전에도 큰 도움이 될 것"이라고 지적했다.특히 홍성읍과 홍북읍이 용봉천을 사이에 두고 단절된 구조를 언급하며 "중간 공간을 연결할 수 있는 매개시설을 조성해 하나의 도시축으로 이어져야 한다"고 주장했다.이에 대해 이 팀장은 "홍성읍과 내포신도시 사이에 비어 있는 공간이 있지만 인위적인 개발에는 막대한 사업비가 필요하다"며 "도로망 구축 등을 포함한 다양한 방안을 구상하고 있다"고 답변했다.문 의원은 "연도별 계획 속에 언제 무엇을 추진하겠다는 구체적인 일정이 담겨야 한다"며 "전문가들과 함께 장기 비전을 마련하고 공론화를 통해 국·도비를 확보할 수 있는 기반을 만들어야 한다"고 주문했다.또 "구상단계를 자료화해 명확한 로드맵을 마련해야 실행 시기가 왔을 때 곧바로 사업을 추진할 수 있다"고 강조했다.문 의원은 홍북읍 청사권 개발 문제도 강하게 제기했다.그는 "내포신도시에서 홍북읍 청사 방향 대동농장 일대는 개발 논의조차 제대로 이뤄지지 않고 있다"며 "홍북읍 행정복지센터 주변 상권은 상대적 박탈감을 느끼고 있으며, 도시권으로 보면 90%가 내포신도시에 집중되고 청사 주변은 사실상 구도심이 됐다"고 말했다.이어 "내포신도시에서 홍북읍 청사로 연결되는 길이 사실상 하나뿐"이라며 "대동리 일대는 향후 내포신도시가 가장 빠르게 확장될 수 있는 지역인 만큼 도로를 우선 개설해야 한다"고 주장했다.아울러 "금마까지 연결되는 광역도로망을 구축하면 엄청난 개발효과를 가져올 수 있다"며 "관련 부서와 군수가 적극적으로 건의하고 추진해야 할 사업"이라고 강조했다.과거 매입한 축산농가 부지 활용도 함께 제안했다.문 의원은 "내포신도시 주민들은 홍북읍 청사권을 여전히 농촌지역으로 인식하고 있다"며 "청소년문화센터 등이 들어서더라도 접근성이 떨어져 이질감을 느끼게 된다. 도로 인프라를 먼저 구축해 개발 여건을 만들어야 한다"고 말했다.이어 "전면 개발이 어렵더라도 도시계획 안에 기본적인 도로망은 미리 갖춰야 한다"며 "이제는 생각에 머물지 말고 실행으로 옮겨야 할 때"라고 거듭 강조했다.이에 대해 이한건 팀장은 "의원님의 의견을 적극 검토하겠다"고 답했다.