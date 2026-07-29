태안소방서, 폭염 속 풀숲 쓰러진 70대 긴급 구조

큰사진보기 ▲28일 구조대원이 요구조자를 등에 업고, 구급차로 이송하고 있다. ⓒ 태안소방서 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

아무 말 없이 숨소리만 새어 나온 한 통의 전화가 70대 노인의 생명을 극적으로 구했다.태안소방서는 28일 태안읍 일원에서 연락이 끊긴 70대 노인을 신속하게 구조해 목숨을 건졌다고 밝혔다.사건은 이날 오전 10시쯤 타지역에 거주하던 아들이 "아버지에게 걸려 온 전화를 받았으나, 수화기 너머에서는 아무런 대답 없이 가쁜 숨소리만 들린다"는 신고로 시작됐다.구조대가 자택에 도착했을 때 노인의 모습은 어디에도 보이지 않았다. 폭염 특보 속 일분일초가 급박하게 흘러가는 상황에서 구조대는 노인이 뙤약볕이 내리쬐는 야외에서 홀로 고립됐을 가능성을 열어두고, 조를 나누어 자택 인근 산과 밭을 샅샅이 뒤지기 시작했다.풀숲을 헤치며 수색을 이어가던 구조대는 풀숲에 힘없이 쓰러져 있는 노인을 발견했다. 발견 당시 고열로 이미 의식이 희미해진 위기 상태였다.현장은 차량 접근조차 불가능한 험준한 지형이었다. 구조대원들은 망설임 없이 노인을 등에 업고 산길을 내달려 구급차까지 신속히 이송했다. 구급대는 체온이 39.6도까지 치솟은 심각한 온열질환 상태임을 확인하고, 얼음조끼 착용과 냉찜질 등 긴급 응급처치를 시행하며 병원으로 긴급 이송했다. 대원들의 신속한 초동 조치 덕분에 노인은 고비를 넘길 수 있었다.류진원 소방서장은 "구조대원들이 '단 한 명의 생명도 놓치지 않겠다'는 강한 책임감으로 포기하지 않고 수색에 임한 덕분에 소중한 생명을 지켜낼 수 있었다"며 "폭염이 지속되는 시기에는 고령자 등 건강 취약계층의 안부를 수시로 확인하고, 이상 징후나 위급 상황이 의심되면 주저 없이 119로 신고해 달라"고 당부했다.