흉기 위협 피해 호소 필리핀노동자, '이탈'이 아니라 '긴급 피난'이다

덧붙이는 글 | 글쓴이는 동포세계신문 논설위원입니다. 이 기사는 동포세계신문에도 실립니다.이주노동자와 결혼이민자 등 새롭게 한국사회 구성원으로 편입되는 이들에 대한 한국사회의 관용성을 넓히고 높이는데 함께 노력해야 한다는 인식이 널리 공유되기를 기대합니다.