김용범, '검은 화요일'에 "일종의 딥시크 쇼크, 더 적극 투자 필요"

큰사진보기 ▲김용범 정책실장이 22일 청와대 춘추관 기자회견장에서 미국 및 남미 순방 관련 사전 브리핑을 하고 있다. 2026.7.22 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령의 브라질 국빈 방문을 수행 중인 김용범 청와대 정책실장이 한국 증시 시장 폭락 상황에 대해 "AI 모델에서의 딥시크 쇼크와 같다"고 평했다. 중국 창신메모리테크놀로지(CXMT) 상장과 중국 기업의 반도체 제조용 노광 장비 기술 확보 뉴스로 삼성전자·SK하이닉스 등 한국 반도체 업황에 대한 비관적 전망이 단기적으로 영향을 끼쳤단 분석이다.그는 그러나 "이번 쇼크를 보면서 오히려 더더욱 우리가 (삼성전자·SK하이닉스 등) 두 회사를 포함해 팹(Fab)을 더 짓거나 R&D(연구개발) 투자를 적기에 한다든가 이런 것을 더 적극적으로 정책적으로 해야 한다고 읽었다"고 강조했다.김 실장은 28일(현지시간) 브라질 상파울루 현지에서 진행한 브리핑에서 증시 안정화 대책 관련 질문을 받고 이러한 입장을 밝혔다.그는 "(증시 안정화 대책과 같은) 그런 레벨을 갖고 (대응)할 건 아니"라면서 "근본적으로 AI 혁명은 진짜"라고 말했다. 다만, "시장이 빅테크의 대규모 투자가 실제 사업 모델로 지속이 가능한지, 저렇게 많은 투자액을 벌어들일 수 있는지에 대해 갸웃갸웃 하는 측면이 있다"는 설명이다.김 실장은 이런 상황 속에서 중국발 쇼크가 발동했다고 봤다. "중국의 창신메모리가 상장 첫날 개가를 올리고 있는데 한국 양가들과의 메모리 격차, 경쟁력 격차는 안전한가"라는 질문이 작동했다는 것. 또 "중국 입장에서는 창신메모리나 양즈메모리가 자기들의 총아로 국가적인 차원에서 키우고 있다"며 "그러면 중국이 기술 측면에서도 강점이 있어 약진할 수 있다고 볼 수 있다"고도 덧붙였다.그렇기 때문에 한국 반도체 산업의 경쟁력을 지키기 위해 더 적극적인 투자가 필요하다는 게 김 실장의 진단이다. 호남권 반도체 클러스터 등을 포함한 3대 메가프로젝트에 대한 얘기다.이와 관련, 그는 "AI나 반도체의 실제 수요나 쓰임새가 일시적이라고 생각하지 않는다"며 "수요는 견조하게 이어질 것으로 보고 있고 어떤 균형점을 찾아가는 과정이라고 본다"고 했다.주식시장 변동성의 원인으로 지목 받는 단일상품 레버리지 ETF에 대해서는 "제도 개선은 금융위원회가 계속 보완해 나갈테니, 그걸 넘어 자본시장 변동성이 큰 요인인 파생상품 구조와 투자자 구성 등에 대해서도 진지하게 들여다볼 필요가 있다"고 했다.또한 "(반도체 비중이 큰) 우리 시장은 세계에서 가장 크게 움직이는 변동성을 보일 수 있는 만큼 금융위원회, 금융감독원과 함께 전반적으로 변동성을 점검해 보려고 한다"고 덧붙였다.