백로를 따라 4000km, 베트남에서 찾은 공존의 답

"탁한 것이, 더럽다는 뜻은 아닙니다."

AD

김병기의 환경새뜸

미니다큐멘터리는 이 한 문장으로 시작한다. 메콩강의 흙탕물을 비추는 화면은 우리가 자연을 바라보는 오래된 편견부터 흔든다. 탁한 강은 죽은 강이 아니라, 흙과 영양분, 수많은 생명이 함께 흐르는 강이다. 메콩강이 수많은 철새를 품을 수 있는 이유도 바로 그 다양성과 풍요로움에 있다.대전환경운동연합과 청주충북환경운동연합, 전북환경운동연합은 지난 4월 백로의 이동 경로를 따라 베트남을 찾았다. 그 과정에서 확인한 공존의 가능성을 담아낸 기록을 '환경새뜸'과 함께 영상으로 제작을 했다. 한국에서 반복되고 있는 백로 번식지 갈등을 어떻게 풀고 공존의 가능성을 찾기위해서다.백로는 매년 봄 우리나라에서 번식하고, 가을이면 약 3000~4000km를 날아 베트남 메콩강 유역을 비롯한 동남아시아에서 겨울을 보낸다. 대전에서 위치추적기를 부착했던 백로가 실제 베트남 남부 뚜이호아 지역까지 이동한 사실이 확인되면서, 백로 보전은 더 이상 한 지역이나 한 나라만의 문제가 아니라는 사실도 분명해졌다.세 지역 환경운동연합은 백로가 이동하는 길을 직접 따라가 보기로 했다. 백로의 서식처를 지키려는 생명이 어디에서 살아가고 있는지, 그곳 사람들은 자연과 어떤 관계를 맺고 있는지, 그리고 국제적인 협력은 어떻게 시작할 수 있는지를 확인하기 위한 여정이었다.베트남에서 가장 먼저 찾은 곳은 람사르 습지인 짬침국립공원이었다. 7000ha(헥타르)가 넘는 광활한 습지는 왜가리와 쇠백로, 중대백로, 황로, 해오라기 등 수많은 물새들의 보금자리였다. 건기에는 수위를 낮추고, 우기에는 다시 물을 채우는 습지 관리 방식은 새들이 먹이를 찾고 번식할 수 있는 환경을 되살리는 핵심이었다.현지 연구자는 "습지는 전문가나 정부만으로는 지킬 수 없고 주민과 함께해야 한다"고 강조했다. 주민들의 생계를 지원하면서 보호정책을 함께 추진해야 비로소 보전이 가능하다는 설명이었다. 우리에게도 낯설지 않은 말이다. 한국에서도 백로 갈등의 본질은 새와 사람이 아니라, 자연과 도시를 어떻게 연결할 것인가의 문제이기 때문이다.Cave Pagoda 사찰에서는 수십 년 동안 황로와 쇠백로, 해오라기와 가마우지들이 사찰 숲에서 번식하고 있었지만, 스님들은 악취와 소음, 배설물의 불편을 이유로 나무를 베거나 새를 내쫓지 않았다. "생명이기 때문에 함께 살아간다" 주지스님의 원칙을 배우는 곳이었다.백로를 특별히 보호하려는 거창한 정책보다 먼저 필요한 것이 무엇인지 보여주는 장면이었다. 니호아마을에서는 개발이 생태계를 어떻게 바꾸는지를 확인할 수 있었다. 야자수 플랜테이션과 새우양식이 확대되면서 논과 습지, 맹그로브 숲은 크게 줄었고, 예전에는 흔했던 백로들도 대부분 다른 곳으로 이동했다.하지만 모든 희망이 사라진 것은 아니었다. 모두가 나무를 베어낼 때 끝까지 나무를 남겨 둔 주민이 있었고, 지역에서는 생태관광과 주민 소득을 연결하는 새로운 시도도 이어지고 있었다. 결국 자연은 파괴될 수도 있지만, 인간의 선택에 따라 다시 회복의 길로 들어설 수도 있다는 사실을 보여주는 현장이었다.다큐는 베트남 풍경과 함께 사람과 공존하는 모습을 소개하고, 카메라는 다시 한국으로 돌아온다. 대전, 청주, 전주의 번식지에서는 백로가 악취와 소음, 배설물 민원의 대상이 되면서 매년 벌목과 서식지 훼손이 반복되고 있는 현장을 직설적으로 보여준다. 대전에서는 카이스트 번식지가 여러 차례 벌목되며 개체 수가 크게 감소했고, 청주에서는 번식 중이던 나무가 베어지면서 알과 새끼들이 떨어져 죽는 일도 있었다. 영상은 주민들의 불편을 외면하지 않는다.오히려 "민원은 충분히 이해할 수 있다"고 말한다. 하지만 해법은 벌목이 아니라 공존이어야 한다고 이야기한다. 청주에는 완충녹지를 조성하고, 도시 구조를 조정하는 방식이 가능하며, 전주의 효천지구처럼 번식지를 보전하면서도 도시와 공존하는 사례도 충분히 만들어갈 수 있다는 것이다.백로가 단순히 예쁜 새가 아니라 숲과 습지를 연결하는 중요한 생태계 구성원이다. 백로는 습지에서 먹이를 먹고 숲으로 돌아와 배설하면서 인과 질소 같은 영양분을 숲으로 옮긴다. 강과 습지를 숲으로 연결하는 생명의 순환자다. "백로가 없으면 어떻게 되느냐"는 질문에 "백로가 없으면 사람도 살 수 없다"는 답이 이어지는 이유도 여기에 있다.베트남과학기술한림원 산하 생명과학연구소와 함께 한 자리에서 번식지와 이동경로, 월동지를 함께 조사하는 국제 공동 모니터링과 정보 공유 체계 구축을 제안했다. 즉각적인 협약으로 이어지지는 않았지만, 연구소 관계자들은 한국에서 번식한 백로가 베트남까지 이동한다는 사실 자체에 큰 관심을 보였고, 앞으로 연구와 보전을 함께할 필요성에 공감했다. 철새에게 국경은 없다. 이제 사람도 국경을 넘어 협력해야 한다는 사실을 다시 확인한 순간이었다.다큐는 백로를 통해 한국과 베트남, 그리고 자연과 도시가 어떻게 연결되는지를 보여주는 이야기다. 특히 한국과 베트남이 전쟁이라는 아픈 역사를 공유하고 있다는 점에서, 매년 국경을 넘어 오가는 백로는 두 나라를 잇는 또 다른 평화의 메신저처럼 다가온다.현재 세 환경운동연합은 공동 모니터링을 지속하며 백로 보전 정책을 제안하고 있고, 일본과 베트남을 잇는 국제 네트워크도 확대해 나가고 있다. 토론회를 통해 사례를 나누고 공존방향을 공론화 했다. 향후 국제 심포지엄을 통해 번식지부터 이동 경로, 월동지까지 연결하는 협력 체계를 만들어갈 계획이다.다큐의 마지막 내레이션은 오래 남는다. "탁하다는 건 다양한 것들이 서로의 빈틈을 메우며 살아간다는 뜻입니다." 자연도 그렇고 사람도 그렇다. 공존은 모두가 같은 모습으로 살아가는 것이 아니라, 서로 다른 존재를 밀어내지 않는 것에서 시작된다.백로가 올해도 무사히 새끼를 키우고 다시 메콩강으로 날아갈 수 있기를 바란다. 그리고 그 긴 비행의 길 위에서 한국과 베트남, 시민과 연구자, 지역과 지역이 함께 이어지는 보전의 네트워크도 조금씩 더 넓어지기를 기대한다.