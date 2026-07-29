세종시, 국회의장 '행정수도 특별법 연내 처리' 의지 환영... "연내 제정 총력"

큰사진보기 ▲28일 열린 조정식 국회의장이 취임 첫 기자간담회 ⓒ 대한민국 국회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시가 조정식 국회의장의 '행정수도 특별법 연내 처리' 발언에 대해 환영의 뜻을 밝히며, 특별법의 연내 제정을 위해 지자체 차원의 모든 역량을 집중하겠다고 선언했다.조상호 세종시장은 조정식 국회의장이 취임 첫 기자간담회에서 행정수도 완성을 위한 국회 차원의 책임 있는 추진 의지를 밝힌 것에 대해 40만 세종시민과 함께 적극 환영한다는 공식 입장을 냈다.조정식 국회의장은 지난 28일 서울 국회에서 열린 기자간담회를 통해 "국회 세종의사당을 흔들림 없이 추진하고, 행정수도 특별법도 연내 통과를 위해 노력하겠다"며 강한 입법 의지를 표명했다.세종시는 이에 대해 행정수도 완성이 국가균형성장과 국가경쟁력 강화를 위한 시대적 과제임을 재확인한 것을 넘어, 국회 수장이 직접 연내 처리 의지를 천명했다는 점에서 역사적·정치적 의미가 매우 크다고 평가했다.특히 최근 여당 당대표 경선 후보들이 연이어 세종시를 방문해 행정수도 특별법의 연내 제정과 당 차원의 지원을 약속한 데 이어, 국회의장까지 가세하면서 정치권 전반에 행정수도 완성을 위한 강력한 공감대가 구축되고 있다는 지적이다.세종시는 "이제 선언과 약속을 넘어 실질적인 입법 성과로 이어져야 할 때"라고 강조했다. 이에 따라 국회가 개헌특위를 조속히 구성하고 행정수도 특별법을 이번 정기국회의 핵심 입법과제로 다뤄 연내 제정을 실현해 줄 것을 강력히 요청했다.조상호 세종시장은 "올해가 행정수도 완성을 위한 골든타임"이라며 "정치권, 정부, 시민사회와 긴밀히 협력해 행정수도 특별법이 연내에 제정될 수 있도록 시의 모든 역량을 집중하고, 행정수도의 위상에 걸맞은 도시 기반을 착실히 갖춰 행정수도로서의 역할과 책임을 다해 나가겠다"고 밝혔다.이어 세종시는 행정수도의 위상에 걸맞은 도시 기반을 착실히 구축해 대한민국 행정수도로서의 역할과 책임을 다하겠다는 방침을 재확인했다.