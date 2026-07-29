서산시의회, 창리 수질오염 원인규명 촉구 성명서 발표

큰사진보기 ▲28일 부석면 창리 앞바다를 방문해 최근 발생한 수질오염 현장을 확인하고 있는 서산시의원들. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲성명서 발표 모습. ⓒ 서산시의회 관련사진보기

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충남 서산시 부석면 창리 앞바다에서 정체불명의 부유물과 악취로 인한 수질오염 피해가 지속되는 가운데, 서산시의회가 현장을 찾아 피해 상황을 점검하고 관계기관의 신속한 원인 규명과 재발 방지 대책 마련을 강력히 촉구했다.서산시의회는 28일 제314회 임시회 제2차 본회의 중 부석면 창리 해역 현장을 방문해 어류 피해 및 부유물 발생 상황을 둘러봤다.의원들은 서산시 해양수산과로부터 부유물 긴급 수거 사업 계획을 보고받은 뒤, 박태욱 창리어촌계장 등 지역 주민들로부터 애로사항과 건의사항을 청취했다.이어 시의회는 '창리 앞바다 수질오염 원인규명 촉구 성명서'를 발표하고 본격적인 대응에 나섰다.의원 일동은 성명서를 통해 "정체를 알 수 없는 부유물질로 바닷물이 검게 변하고 악취가 번지면서 해양 생태계는 물론 휴가철 성수기를 맞은 인근 어민과 상인들의 생존권이 위협받고 있다"고 지적했다.특히 어민들이 제기하는 홍성호 방류 연관성에 대해 "이번 사태가 장마철 수량 유입에 따른 일시적 현상이 아니라 홍성호의 무분별한 대량 방류 때문일 가능성에 의구심이 커지고 있다"며 "한국농어촌공사 충남서부관리단은 방류 전 수질 점검 내역과 판단 기준을 투명하게 밝혀야 한다"고 강조했다.서산시의회는 이날 관계기관을 향해 ▲신속한 원인 규명 및 긴급 방제·복구 대책 마련 ▲담수호 수위 조절 시 해양 피해를 최소화할 방류 기준과 환경 관리 대책 마련 ▲천수만 해역의 지속가능한 생태계 보전을 위한 종합 수질 모니터링 시스템 구축 등을 강력히 요구했다.장갑순 의장은 "휴가철 성수기를 앞두고 어업인과 주민들의 불안과 고통이 매우 큰 상황"이라며 "신속한 부유물 수거와 피해 최소화를 위해 지자체와 관계기관이 모든 역량을 집중해야 한다"고 당부했다.