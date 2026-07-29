"미술이 어느새 제 삶이 됐습니다" 배우 이광기에게 듣는 '좋은 그림'

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"이번에는 배우 이광기가 아니라 미술인 이광기로 가고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲이광기배우 ⓒ 본인제공 관련사진보기

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"워낙 미술을 좋아합니다."

"인천에서도 작가를 만나고 사람들과 미술을 통해 이야기를 나누고 싶었습니다. 배우 이광기가 아니라 같은 미술인으로요. 제가 오랫동안 작품을 모으고 갤러리를 운영하면서 느꼈던 것들을 함께 나누고 싶었습니다. 아주 대단한 이야기는 아닐 수도 있지만, 처음 미술을 접하는 분들에게는 작은 도움이 될 수 있을 거라고 생각했습니다."

"지역에서 열리는 아트페어는 작가 분들의 열정에 비해 환경이 넉넉하지 않은 경우가 대부분이죠. 인천미술협회 강형덕 회장님으로부터 강연 제안을 받고 어차피 가는 자리인데 사회까지 보면 좋겠다고 생각했습니다. 어려운 일도 아니고요."

"좋은 컬렉터는 비싼 그림을 사는 사람이 아닙니다."

"제가 그림을 모으면서 가장 중요하게 생각했던 건 가격이 아니었습니다. 어떤 작품은 저에게 큰 울림을 주고, 어떤 작품은 위로가 되기도 했습니다. 그런 작품이 저에게는 가장 좋은 컬렉션입니다."

"누군가 샀다고 따라가는 것이 아니라 내가 작품 앞에 섰을 때 끌리는 그림이 있습니다. 그런 그림을 찾는 것이 중요합니다."

"작품과 컬렉터로 만나는 것도 하나의 이야기입니다. 작가를 만나는 것도 사연이고요. 그런 이야기들이 쌓여 하나의 컬렉션이 되는 거죠."

"좋아하는 작품을 먼저 만나세요."

"나중에는 자산 포트폴리오의 하나로 미술을 생각할 수도 있습니다. 하지만 그럴수록 더 많이 공부하고 신중하게 접근해야 합니다. 좋아하는 마음 없이 투자만 생각하면 오래가기 어렵습니다."

"배우가 새로운 작품을 만날 때와 컬렉터가 새로운 작가를 만날 때 설렘이 있죠."

"제가 수집했던 작가들이 발전하는 모습을 보는 게 가장 큰 기쁨입니다. 또 새로운 작가를 만나는 설렘이 지금도 저를 움직이게 합니다."

'배우 이광기도 누군가에게는 한때 '신인 배우'였다.'

"취미였던 미술이 어느새 제 삶이 됐습니다."

오는 9월 12일 인천 문화예술회관에서 열리는 인천코리아아트페스티벌(IKAF) 개막식 사회와 특별 강연을 앞둔 배우 이광기와 지난 28일 전화 인터뷰를 진행했다. 배우의 연기 인생을 들으리라 생각했던 예상은 첫 질문에서부터 빗나갔다. 그는 연기보다 미술을 먼저 이야기했다.짧은 한마디였지만, 인터뷰의 방향은 그 말에서 이미 정해졌다. 40년 넘게 배우로 살아온 사람이라면 연기 이야기를 먼저 꺼낼 법했다. 새 작품이나 방송 활동, 대중이 기억하는 배역을 이야기하는 것이 자연스러웠다. 그러나 전화기 너머의 이광기는 달랐다. 배우라는 직업은 많은 사람에게 자신을 알린 이름이었지만, 지금의 그는 그림을 통해 사람을 만나고, 작가와 관객을 연결하는 일을 자신의 또 다른 삶으로 받아들이고 있었다.우리가 먼저 알고 있는 이광기는 배우다. 1985년 데뷔한 이후 수많은 드라마와 영화에서 개성 있는 연기로 대중을 만났고, 긴 시간 동안 한결같이 현장을 지켜왔다. 하지만 그의 삶에는 또 하나의 시간이 흐르고 있었다. 작품을 수집하고, 전시를 기획하고, 갤러리를 운영하며, 신진 작가들을 응원하는 시간이다. 취미로 시작한 미술은 어느새 그의 일상이 됐고, 삶의 방식이 됐다. 그는 그 과정을 거창하게 설명하지 않았다.이어 이번 인터뷰의 계기가 된 인천코리아아트페스티벌(IKAF) 참여 이유에 대해 들어봤다.개막식 사회까지 맡게 된 이유를 묻자, 그는 웃으며 말했다.유명 배우로 행사에 참석한다는 의미보다, 한 명의 문화예술인으로 지역 예술 축제에 함께 하겠다는 마음이 느껴졌다.인터뷰는 자연스럽게 컬렉팅 이야기로 이어졌다.그는 잠시 말을 고른 뒤 자신의 경험을 들려줬다.누군가의 평가나 시장의 흐름보다 먼저 자신의 마음을 들여다보라는 이야기였다.그가 여러 번 반복한 단어는 '끌림'이었다. 좋은 작품을 찾는 능력이 아니라, 자신의 마음이 움직이는 순간을 놓치지 않는 감각. 그것이 그가 생각하는 컬렉터의 출발점이었다. 그는 오히려 사람을 만나는 과정을 얘기했다."이야기"라는 짧은 단어가 인터뷰가 끝난 뒤에도 가장 오래 남았다. 컬렉션은 결국 작품의 숫자가 아니라, 사람과 작품이 만나 만들어낸 이야기 이자 시간의 이야기라는 뜻이었다.그렇다면 처음 컬렉션을 시작하는 사람들은 무엇부터 해야 할까. 그는 의외로 간단한 답을 내놓았다.그리고 조금 더 현실적인 조언도 덧붙였다.그의 말은 투자를 부정하는 것이 아니었다. 다만 순서를 이야기하고 있었다. 좋아하는 마음이 먼저이고, 투자는 그다음이라는 것. 인터뷰 막바지, 앞으로의 계획을 묻자 그는 의외로 '목표'를 이야기하지 않았다. 대신 '설렘'을 말했다.배우와 컬렉터. 분야는 달라도 이광기에게는 공통점이 있었다. 사람을 만나고, 이야기를 발견하고, 그 이야기를 다른 사람에게 전하는 일이다. 두 영역은 서로 다른 길처럼 보이지만, 결국 사람과 이야기를 향한다는 점에서 닮았다. 그가 말하는 컬렉션도 같은 맥락이었다. 작품을 사는 것이 목적이 아니라 작품을 통해 작가 한 사람의 이야기와 삶을 이해하는 일. 그리고 그 이해가 다시 또 다른 만남으로 이어지는 일.그래서 그는 유명 작가보다 이제 막 자신의 길을 시작하는 젊은 작가들을 만나는 시간을 더 소중하게 여긴다고 했다. 신진 작가들의 작품 앞에서는 시장 가격보다 가능성을 먼저 본다고 한다. 그 가능성이 몇 년 뒤 어떤 꽃을 피울지는 아무도 알 수 없지만, 그 과정을 함께 지켜보는 것 자체가 컬렉터의 기쁨이라고 했다. 그 말을 듣는 순간 문득 이런 생각이 들었다.지금의 그는 긴 시간 동안 자신의 길을 걸어왔고, 이제는 또 다른 시작을 하는 예술가들을 응원하는 사람이 됐다. 어쩌면 컬렉터란 작품을 사는 사람이 아니라 사람의 가능성을 믿어주는 사람인지도 모른다.최근 몇 년 사이 미술시장은 대중의 관심을 받으며 빠르게 성장했다. 미술품을 자산으로 바라보는 시각도 자연스러워졌다. 하지만 그 속도만큼 '왜 그림을 좋아해야 하는가'라는 질문은 오히려 뒤로 밀려난 것은 아닐까. 이번 인터뷰에서 이광기는 여러 차례 '좋아하는 마음'을 강조했다. 그는 단 한 번도 특정 작가를 추천하지 않았고, 어떤 작품이 오를 것이라고 말하지도 않았다.대신 "오래 작품 앞에 서 있어 보라"고 했다. 그림은 설명을 듣기 전에 먼저 마주해야 하는 대상이라는 것이다. 그에게 미술은 투자의 기술이 아니라 삶을 천천히 들여다보는 방식이었다. 그래서 이번 인천코리아아트페스티벌 특별 강연도 미술 시장 전망이나 투자 전략보다 '그림을 좋아하게 되는 과정'에 더 많은 시간을 할애할 계획이다.짧은 한마디였지만, 그 안에는 지난 시간의 변화가 모두 담겨 있었다. 누군가는 배우로 그를 기억할 것이고, 누군가는 컬렉터로 기억할 것이다. 그러나 인터뷰를 마치고 난 뒤 기자에게 남은 이광기의 모습은 둘 중 하나가 아니었다. 그는 자신의 경험을 앞세우기보다 먼저 귀 기울이는 사람이었고, 미술을 설명하기보다 함께 좋아하는 방법을 이야기하는 사람이었다.오는 9월12일 , 그는 인천코리아아트페스티벌 무대에 선다. 개막식 사회도 보고, 작가들과 관람객들과 이야기도 나눈다. 하지만 그 자리에서 우리가 알고 있는 배우 이광기의 인생보다, 한 사람이 어떻게 그림을 만나 삶의 방향을 조금씩 바꾸어 왔는지에 대한 이야기를 듣게 될 가능성이 크다. 이번 강연이 기대되는 이유이기도 하다.인터뷰를 마친 뒤 메모를 다시 들여다봤다. 인터뷰에서 가장 많이 등장한 단어는 '투자'도, '성공'도 아니었다. '좋아한다.', '설렘', '사람', 그리고 '이야기'였다. 그리고 그 이야기는 올가을 인천에서 또 다른 사람들과 이어질 것이다.