세 번째 방문한 상하이, 변한 것과 변치 않은 것

큰사진보기 ▲상하이상하이는 중국인듯 중국이 아닌듯 묘한 뒤섞임이 있는 도시입니다 ⓒ 전명원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲상하이 와이탄황푸강변의 와이탄은 마치 유럽 어느 도시를 온듯한 건물이 이어져 있어요 ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲상하이 야경황푸강에서 밤에 유람선을 타보시길 권합니다. 야경이 멋있어요, ⓒ 전명원 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그에도 실립니다.

상하이 여행은 이번이 세 번째다. 이십 년 전 부모님과 함께 와본 이후 8년 전쯤 한 번 더 친구들과 다녀갔다. 더 이상 상하이를 또 여행 올 일이 있을까 했는데 어쩌다 보니 이번엔 가족여행이다. 그간 중국 여행을 망설이는 이유 중 하나는 비자였다.그런데 한시적이라지만 무비자 입국이 가능해져서 중국 여행의 부담이 줄었다. 그리고 작년과 또 하나 달라진 점은 이제 미리 온라인으로 미리 출입국 신고를 하고 QR을 받아 신고를 갈음할 수 있다. 가뜩이나 모든 것이 QR의 나라인데 이제 입국심사도 그렇다.쑤저우, 항저우 그리고 상하이를 돌아보며 멋진 관광지도 많이 보았으나 느낀 것도 많다. 작년 시안 여행에서 이미 느꼈으나 이제 중국은 현금이 거의 필요 없다. 주문도 종업원을 통해 하지 않는다. 모든 건 QR로 가능하다.알리페이에 트래블 카드를 연동해서 썼는데, 이번에는 트래블 카드 앱에서 직접 위챗 페이가 연동되니 선택지가 넓어졌다. 간혹 어떤 상점에선 알리페이가 불가하기도 한데 유용했다. 그뿐 아니라 요즘은 네이버페이, 카카오 페이로 연동해 두는 것도 가능하다.우리처럼 중국어는 '쎄쎄' 한 마디밖에 못 하는 사람들도 큰 어려움 없이 다닐 수 있는 건 번역기와 QR 덕이 아닐지 싶다. 번역기는 답답한 여행자만 쓰는 것이 아니라, 중국인들도 번역기로 우리에게 말을 걸었다. 간혹 엉뚱한 번역도 있지만 대부분은 유추할 수 있는 것들이었다.QR의 나라 중국에서 우리가 헤맨 것은 사실 식당에서의 주문이었다. 아무리 해도 메뉴 사이트에 접속이 되지 않아 매번 직원에게 주문하고 결제만 QR로 했었다. 그런데 알고 보니 우리나라처럼 카메라에서 QR로 접속하는 것이 아니라 알리페이의 스캔 메뉴를 통하면 바로 연결된다는 걸 알고 웃음을 터뜨렸다. 뭐든 그렇다. 알고 나면 별것 아닌데, 알기 전엔 매번 당황스럽다. 이제 우리도 앉은 자리에서 주문과 결제까지 한 번에 다 끝냈다.물론 구글 지도가 가끔 부정확한 안내를 한다. 대중교통은 안내하지도 않기에 도보 경로와 거리 정도를 보는 데 활용했다. 고덕 지도(중국 전용 지도 앱)를 많이 쓰지만 역시 익숙한 건 구글 지도이다 보니, 그리고 중국에선 거의 디디택시를 이용했기에 구글로 버틸 만했다. 다만, 행선지의 위치와 주소가 상이한 경우가 있으니 주의해야 한다. 중국 주소를 미리 확인해 두는 것이 오류를 줄이는 요령 중 하나였다.상하이는 큰 도시다. 과연 어느 곳을 '도심'이라고 이야기 해야 하는 걸까 싶을 정도로 번화가는 많다. 난징둥루, 와이탄, 인민광장 주변 등 이미 우리에게 잘 알려진 번화가 외에도 요즘 많이 가는 난징시루(난징서루)도 분위기가 좋았다. 쑤저우와 항저우를 거쳐온 우리는 "중국의 어제를 보고 와서, 이제 중국의 오늘을 보는 것 같다"라고 말하며 웃었는데, 한편으로는 중국의 '내일'이 궁금해지기도 한다. 얼마나 달라져 있을까.사실 상하이를 떠올릴 때 언제나 첫 번째는 야경이었다. 사실 야경에 특별한 로망이 있는 사람이 아니어서 그 어떤 여행지를 가든 굳이 야경을 보겠다고 하지는 않지만, 아경을 생각할 때면 늘 상하이가 떠올랐다. 이십 년 전, 부모님과 함께했던 상하이에서 가장 강렬한 기억으로 남은 것이 바로 황푸강의 유람선에서 봤던 야경이었기 때문이다.그날 엄마는 "대체 저 전기료는 어떻게 감당하느냐"며 현실적인 궁금증을 내비쳐서 우리를 웃게 했었다. 높은 빌딩 한 면을 마치 캔버스처럼 활용하는 멋진 야경을 보면서 내가 생각했던 중국과 와서 확인한 중국의 차이로 내심 놀랐던 기억이 있다.그날이 벌써 이십 년 전이고, 그날을 다시 떠올리고 싶어 올라탄 황푸강의 유람선에서 바라본 상하이 야경도 여전했다. 와이탄 아래쪽으로는 유람선 부두가 이어진다. 낮에도 그렇지만 어둠이 내린 황푸강에는 크고 작은 유람선들이 많이 떠다니고, 이십 년 전 부모님과 내가 놀라워했던 상하이의 야경이 강 양쪽으로 화려하게 펼쳐진다.이번 여행에서 쑤저우와 항저우에선 한 번도 한국말이 들리지 않아 놀라웠으나 역시 상하이에선 심심치 않게 한국인들을 만난다. 특히 유람선을 타려고 와보니 이곳이 상하이인가 싶을 정도로 줄 선 이들 중 한국인이 많았다. 내심 괜히 반갑기도 하다.7월 말 기준으로 황푸강 야경을 즐기려면 오후 7시 30분 이후로 예약을 하면 적당하다. 승선해선 당연히 옥상이 가장 좋으며 어느 쪽에 서야 하나 고민할 필요는 없다. 배는 어차피 왕복이므로 한쪽에 서 있으면 결국 양쪽 강변의 풍경을 모두 담을 수 있다. 사람들은 특히 동방명주 앞에서 가장 많은 셔터를 눌러댔다.야경이 관광상품이 된 상하이다. 그것이 현재뿐 아니라 이미 이십 년 전 방문했을 때도 그랬다. 서울도 충분히 가능하지 않을까. 많은 곳을 여행하다 보면 그곳이 국내이든, 해외이든 여행자의 시각에서 많은 생각을 하게 된다.여행은 시간을 특별하게 기억하는 방법의 하나이다. 그뿐만 아니라 넓거나 색다른 생각을 해보는 계기가 되기도 한다. 오늘이 어디까지 이어질지 알 수는 없지만 여행은 지금의 즐거움뿐 아니라 내일의 호기심도 던져주는 시간이다. 아직 상하이에서의 시간이 남아있고, 나는 내일의 상하이가, 내일의 중국이 궁금해진다.