이 대통령 "한국 공산품-브라질 농축산품의 상호 시장 개방, 서로 도움되도록"

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 28일(현지시간) 한-브라질 양국 기업인들에게 양국 경제 규모 등에 걸맞은 추가적인 협력 분야들을 발굴해 서로의 잠재력을 현실화 시키는 새로운 길을 찾자고 했다.
특히 한국 공산품의 브라질 시장 개방과 브라질 농축산품의 한국 시장 개방을 둘러싼 복잡한 이해관계를 김용범 청와대 정책실장과 제라우두 아우키민 브라질 부통령을 필두로 하는 양국의 전담 실무그룹이 조율해 달라고 당부했다.
"한-브라질, 서로 강점 활용해 시너지 효과 발휘 가능"
이 대통령은 이날 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드테이블에서 "남미 경제의 심장이라 할 수 있는 이곳 상파울루에서 양국의 미래 협력에 대해서 논의할 수 있게 된 점은 매우 뜻깊은 일"이라며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 먼저 "AI 혁명으로 대표되는 기술 패권 경제의 심화, 그리고 공급망 재편으로 전 세계 산업과 경제 질서가 급변하고 있는 상태"라며 한-브라질 양국이 이런 상황일수록 서로의 강점을 활용해 시너지 효과를 발휘할 수 있는 '파트너'임을 강조했다.
이 대통령은 먼저 브라질에 대해 "첨단산업의 필수적인 리튬·니켈·철광석 등 핵심광물의 보고이자 수력·풍력·태양광 등 풍부한 청정에너지에 바이오에탄올 시장까지 선도하고 있는 에너지 강국"이라며 "나아가 세계 최고 수준의 중소형 민항기 생산 역량도 보유하고 있다"고 짚었다.
이어 "(한국은) 인공지능·반도체·바이오는 물론 자동차·철강 등 다양한 분야의 역량을 갖춘 첨단 제조 강국"이라며 "한국의 독보적인 혁신기술과 제조역량, 브라질의 풍부한 자원이 힘을 합친다면 양국은 안정적인 공급망과 미래 산업을 함께 이끄는 최적의 파트너로 도약할 수 있을 것"이라고 했다.
특히 "지난 2월 한국-브라질 양국 관계가 전략적 동반자 관계로 격상된 만큼 이제 양국이 협업할 수 있는 프로젝트를 많이 발굴해 나가야겠다"면서 ▲ 차세대 민항기 공동개발 ▲ 핵심광물 분야 공급망 협력 ▲ K-뷰티 등을 성과를 거둘 수 있는 협력 분야로 꼽았다.
이에 대해 이 대통령은 "양국의 경제 규모를 고려할 때 양국의 경제 협력의 잠재력은 매우 크다. 그러나 현재 양국 간의 교역 규모는 이에 비해 매우 적다고 할 수 있겠다"고 했다.
이어 "양국 기업인들이 힘을 모아주신다면 한국과 브라질은 글로벌 항공 시장을 주도할 항공기 제조 강국이자 공급망 협력의 중요한 파트너, 그리고 나아가 글로벌 뷰티 시장의 선도자로 동반 성장할 수 있을 것"이라고 기대했다.
한-메르코수르 무역협정 논의 가속화 필요성 강조
무엇보다 이 대통령은 양국 교역 규모와 투자를 늘리기 위한 근본 해법을 '한-메르코수르(MERCOSUR·남미공동시장) 무역협정' 체결로 봤다.
김용범 정책실장 브리핑에 따르면, 이 대통령은 "양국 간 무역 규모가 (연간) 100억 달러 내외 수준에 머무는 것이 매우 놀랍다"면서 그를 위한 해법으로 한-메르코수르 무역협정 논의가 가속화되는 것이 중요하다고 말해다.
특히 브라질산 쇠고기 및 돼지고기의 한국 시장 개방 가능성도 언급했다. 이와 관련 이 대통령은 "한국 공산품의 브라질 시장 개방과 브라질 농축산품의 한국 시장 개방을 둘러싼 복잡한 이해관계가 있는 것이 사실이지만, 양국 모두에 도움이 되는 방향으로 조율돼야 한다"고 밝혔다.
참고로 이 대통령과 룰라 대통령은 이번 정상회담 후 발표한 공동성명에서 '여타 메르코수르 당사국들의 동의를 확보하는 대로 한-메르코수르 무역협정 협상 재개를 발표하고 이를 위한 한-브라질 실무그룹을 설립하기로 합의했다'고 밝힌 바 있다(관련기사 : 룰라 대통령 만난 이 대통령 "한-남미공동시장 협정 더 못 미뤄" https://omn.kr/2j7md
).
또한 "(정상회담에서) '2026-2029년 행동 계획'에 포함된 브라질산 쇠고기 및 돼지고기의 한국 시장 접근에 관한 약속을 재확인했다"면서 오는 8월 농림축산검역본부 및 농림축산식품부의 기술 실사를 시작으로 브라질산 쇠고기 위험평가에 필요한 모든 절차를 진행하는 데에 합의한 바 있다.
이 대통령은 양국 모두에 도움이 되는 협력을 기업인들에게 당부하기도 했다. 이와 관련 김 실장은 "이 대통령은 '한국 기업들은 단기적이고 일방적인 이익을 취하기보단 장기적이고 상호호혜적인 이익을 추구한다'면서 우리 기업들에게도 길게 보고 현지에서 고용도 늘리고 사회적 공헌도 적극적으로 해나가야 한다'고 당부하셨다"고 밝혔다.