이 대통령 "한국 공산품-브라질 농축산품의 상호 시장 개방, 서로 도움되도록"

▲이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 한-브라질 비즈니스 라운드테이블에서 제라우두 아우키민 브라질 부통령, 류진 한국경제인협회 회장, 정의선 현대차그룹 회장 등 참석자들과 기념촬영을 마친 후 행사장으로 향하고 있다. 2026.7.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기