이 대통령 "임기 초 해외 순방 좀 많이 다니는 편, 왜냐면..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 화동과 인사하고 있다. 2026.7.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.7.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 고 한응규 애국지사의 부인 김가균씨에게 감사패를 전달한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 2026.7.29 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 28일(현지시간) 브라질 상파울루에서 열린 동포 오찬간담회에서 "취임 이후 해외 순방을 좀 많이 다니는 편"이라며 "국가 정상들 간의 이런 만남이 사실 경제 협력이나 안보 협력, 민간교류에 크게 도움이 되기 때문"이라고 밝혔다.또한 "새로운 협력의 시대에는 동포 여러분의 역할이 무엇보다 중요하다"며 "두 나라의 언어와 문화, 시장과 사람을 그 누구보다 잘 이해하는 여러분이야말로 민간 외교관으로서 양국을 잇는 든든한 가교"라고 강조했다.이 대통령은 임기 초에 해외 순방에 많이 나선 까닭에 대해 "(해외 순방을 통해) 실질적인 신뢰를 쌓으면 현지에 진출한 기업들도, 현지의 교민들도, 또 이 나라에, 그 나라에 상품을 수출하는 기업들도 매우 상황이 신속하게 개선된다"고 설명했다.이어 "그래서 임기 초에 최대한 많은 나라들을 방문하고, 또 국가 간 관계를 정상화하거나 더 심화시키기 위해서 많이 다니는 편"이라며 "임기 후반이나 끝에 가서 다니면 뭐하겠나. 그땐 이미 무언가 새로운 계기를 만들어도, 다음 정권이 하긴 하겠지만, 크게 활용하기가 쉽지 않다"고 했다.각국 공관 대사 또는 총영사들에게 재외동포들을 많이 만나라 권하고 있다고도 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "국가가 왜 존재하겠나. 다 여러분의 어려움을 해결하기 위해서, 또 도움이 되기 위해서 있는 것"이라며 "(거주 중인 국가의) 이 정부 내에서 겪는 어려움들도 사실 외교적인 루트를 통해서 시정을 요청하면 여러분이 민원을 직접 내는 것보다 훨씬 더 유효하게 문제들이 해결되거나 완화된다. 많이 이용해 달라"고 당부했다.아울러 "여러분의 말씀을 잘 들어서 재외국민 정책에 최대한 반영하고 또 외교 정책에도 유용하게 사용하도록 하겠다"고 덧붙였다.63여 년의 세월을 거쳐 브라질의 섬유패션 산업의 한 축으로 성장한 브라질 동포사회에 대한 찬사도 보냈다.이 대통령은 "브라질 한인사회가 지난 60여 년간 이룬 것은 경제적 성취만이 아니"라며 "한국인에 대한 신뢰를 우리 브라질 사회에 깊숙이 뿌리내리게 했다"고 평했다. 또한 "상파울루주가 한인 이민의 날 그리고 한국 문화의 날을 공식 기념일로 지정하고, 한글의 날까지 제정한 것은 브라질 사회가 대한민국 동포를 얼마나 신뢰하고 존중하는지를 보여주는 상징일 것"이라고 덧붙였다.루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 전날 정상회담에서 브라질 한인사회에 대한 깊은 신뢰와 기대를 표명해 주셨다고도 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "룰라 대통령이 여러분을 만나면 안부를 전해 달라고 했다. 진짜다"라며 룰라 대통령과 나눈 대화도 일부 소개했다.이 대통령은 "(룰라 대통령이) '세상에 노동자 경력을 가진 대통령은 당신하고 나 밖에 없다. 그리고 이렇게 세상 사람들의 어려움을 체험하고, 또 그 어려움들을 해결하기 위해서 진심을 다해 뛰는 사람이 그렇게 많겠냐. 우리 둘이 많이 노력하자' 이렇게 말했다"며 "훌륭한 분"이라고 했다.이어 "(룰라 대통령이) 과거 두 차례 재임을 했을 때 브라질 경제가 급성장을 하고 소득·교육 불평등도 엄청나게 개선돼 브라질의 경제 발전, 국가 발전에 크게 도움됐을 것"이라며 "(룰라 대통령의 이번 재임 기간) 그 속에서 여러분도 큰 역할을 하시고 큰 기회를 잡으셔서 성공하시기 바란다"고 밝혔다.한편 이날 간담회에는 브라질한인회와 리우데자네이루 지역 한인회 등 주요 동포단체 관계자를 비롯해 경제·법조·교육·문화·예술 등 다양한 분야에서 활동하는 한인사회 구성원 약 200명이 참석했다.이 대통령은 이 자리에서 고(故) 한응규 애국지사 배우자 김가균씨 등 독립유공자 후손과 6.25 전쟁 이후 전쟁포로로 브라질에 정착한 동포, 1세대 농업이민 동포들에게 감사패를 직접 전달했다.강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 간담회를 마무리하며 '여러분이 조국을 자랑스럽게 여길 수 있도록 더욱 노력하겠다'며 '또 언제 만나게 될지는 모르지만 늘 희망을 품고 행복한 삶을 이어가시길 바란다'고 당부했다"고 전했다.