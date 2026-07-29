헝가리 여행 첫날, 버스표 사다가 철렁했습니다

▲1875년 헝가리에서 유럽 대륙 최초의 야외 육상 대회를 개최한 걸 기념하여 2000년에 세운 '헝가리 아틀레틱 클럽 기념비'의 모습. 대외적으로 자랑할 만한 유물인데도, 그 흔한 영어 안내판 하나 세워두지 않았다. 동판 아래에 적힌 글귀는 '건강한 신체에 건전한 정신이 깃든다'는 뜻의 헝가리어다. ⓒ 서부원 관련사진보기