일 구마모토 강진으로 쇼핑몰 붕괴... 수십 명 연락 두절

큰사진보기 ▲28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 발생한 규모 7.1 강진 이후 대형 쇼핑몰에서 난 폭발사고로 건물 일부가 붕괴돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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일본 규슈 서부 구마모토현 강진으로 쇼핑몰 건물이 무너졌다.일본 NHK 방송에 따르면 구마모토현 우키시 인근에서 28일 오후 4시 27분께 규모 7.1 강진이 발생했다.일본 기상청 기준으로는 가장 높은 진도 7로, 고정해 두지 않은 가구의 대부분이 넘어질 수 있는 가장 높은 강도다. 일본에서 진도 7이 관측된 것은 700명 넘게 숨진 2024년 1월 노토반도 강진 이후 처음이다.이날 지진으로 오후 6시께 구마모토현 가시마마치에 있는 대형 쇼핑몰인 이온몰이 폭발하면서 지붕과 벽면 등 건물 일부가 무너졌다.현지 경찰에 따르면 지진 발생 후 쇼핑몰 안에 있던 200여 명이 밖으로 대피했으나, 종업원 20~30명이 연락이 닿지 않아 생사 확인이 어려운 상황이다.쇼핑몰 관계자는 "실종된 종업원들에게 연락하고 있지만 응답이 없다"라며 "건물 내부에 갇힌 사람도 있다는 정보도 있어 상황 파악에 힘쓰고 있다"라고 밝혔다.도쿄이과대학 쿠와나 이치토쿠 교수는 "영상을 보면 폭발에 의해 건물 지붕과 벽면이 부서진 것 같다"라며 "아직 정확한 원인은 모르지만, 지진 때문에 건물의 가스 설비 등이 훼손돼 가스가 새고 착화해 폭발이 일어났을 가능성이 있다"라고 말했다.구마모토현 야쓰시로시에서는 가옥이 무너지면서 1명이 병원으로 이송됐으나 숨지는 등 현재까지 2명이 사망했다.구마모토현을 대표하는 명소인 구마모토성은 성곽의 일부가 무너졌고, 도로와 교량이 손상되기도 했다. 다만 지진 발생 직후 발령됐던 쓰나미 주의보는 해제됐다.NHK는 지진 전문가를 인용해 "진원의 깊이가 10km 정도로 얕아 지진 피해가 더 커졌을 것"이라며 "당분간 지진 활동이 계속될 것이 확실하므로 피해 지역 주민들은 피난소나 멀리 떨어진 친척 집 등 안전한 장소로 옮겨야 한다"라고 당부했다.다카이치 사나에 일본 총리는 비상재해대책본부를 구성하고 첫 회의를 주재하며 "현지 경찰·소방을 중심으로 정부가 한 몸이 돼 정확한 피해 상황을 파악하고 구명·구조 활동 등 재해 응급 대책에 전력을 다할 것을 지시했다"라고 밝혔다.고이즈미 신지로 방위상도 "육해공 자위대가 협력해 인명 구조에 나섰다"라며 "관계 부처나 현지 지자체와도 긴밀히 소통하면서 국민에게 피난 및 피해 등에 관한 정보를 적시에 정확하게 전달할 것"이라고 강조했다.방위성은 구마모토현의 지원 요청에 따라 육상 자위대 3600여 명을 파견해 이온몰 등 피해 지역에서 구조 활동이나 정보 수집을 하고 있다고 전했다.