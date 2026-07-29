뒤늦게 수습 나선 조정식 "현직 대통령 연임은 개헌 대상 아냐"

조정식 국회의장이 "현직 대통령의 연임은 개헌 논의 대상이 아니다"라고 공식 입장을 냈다. 조 의장이 전날(28일) 취임 첫 기자간담회에서 "권력구조 개편 관계에서 현직 대통령 연임 문제 등은 국민 여론과 선택의 문제"라고 한 발언이 정치권에 큰 비판을 불러일으키자 직접 진화에 나선 것이다.
조 의장은 28일 밤 11시 30분께 자신의 페이스북에 직접 글을 올려 "헌법 제128조 제2항의 내용은 존중돼야 하며, 향후 이뤄질 개헌 논의에 현직 대통령의 연임은 그 대상이 아니다"라고 강조했다. 헌법 제128조 2항은 '개헌 제안 당시의 대통령은 임기연장 또는 중임변경을 위한 개헌에 대해 효력이 없다'는 내용이다.
그는 "기자간담회에서의 답변은 권력구조 개편을 포함해 개헌이 이뤄지기 위해서는 정치 주체간의 합의와 국민의 선택이 있어야만 가능하다는 취지의 기본 절차를 밝힌 것인데 본의와 다르게 오해와 논란을 불러일으킨 점에 대해 유감스럽게 생각한다"고 밝혔다.
"여야 합의 가능하고 국민 찬성하는 개헌 주제 중심으로 개헌 추진"
조 의장이 전날 자신의 발언에 대해 직접 유감 입장을 밝힌 건 이 페이스북 글이 처음이다. 국회의장실은 조 의장 발언의 후폭풍이 거세자 장현주 공보소통수석의 브리핑을 통해 '원론적 입장을 밝힌 것'이라고 진화에 나선 바 있다.
페이스북 글에서 조 의장은 "여야가 합의 가능하고 국민들이 찬성하는 개헌 주제들을 중심으로 개헌을 추진해 대한민국의 미래를 열어가는 데 최선의 노력을 다하겠다"라고 다짐했다.
그러나 앞선 '대통령 연임 문제는 국민 선택의 문제' 발언을 두고 보수 야권의 반발이 상당히 거셌던 터라 쉽게 논란이 가라앉을지는 두고 봐야 할 대목이다. 장동혁 국민의힘 대표는 "이재명 대통령이 조정식 국회의장을 (국회의장 당선 전) 특보로 데려가더니 이런 개헌을 하기 위한 특별교육을 시켰던 모양"이라고 힐난하기도 했다.
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