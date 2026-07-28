일본 구마모토 규모 7.1 강진... 최대 진도 7에 교통·전력 마비

큰사진보기 ▲28일 오후 규모 7.1 강진으로 일본 구마모토 야스시로시의 한 식당 내부 싱크대가 제 자리를 벗어나고 그릇 등이 쏟아지는 등 피해가 발생했다. ⓒ 제보자 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲28일 오후 일본 규슈 서부 구마모토에서 발생한 규모 7.1 강진으로 구마모토의 한 상점의 간판이 넘어져 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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[시간대별 지진 발생 및 피해 상황 정리]

-16:27 지진 발생 (최대 진도 7)

구마모토현 우키시와 히카와정에서 최대 진도 7의 강진 관측 (2016년 구마모토 지진 이후 현 내 최초).

-16:29 쓰나미 주의보 발령

아리아케해 및 야츠시로해 연안에 쓰나미 주의보 발령.

-16:35 지자체 대응 착수

우키시, 재난대응본부 즉시 설치.

-17:10 ~ 17:22: 긴급 신고 폭주 및 화재 발생

-17:10 구마모토현 경찰청, 현 남부 지역을 중심(켄부 남부 등)으로 110번 비상 신고 폭주.

-17:20 구마모토시, 재난대응본부 설치 및 시내 모든 대피소 전면 개방.

-17:22 우키 소방서, 119 비상 신고 폭주 및 관내 화재 지속 발생 발표.

-17:25 ~ 17:40 대규모 정전·항공 및 대중교통 마비

-17:25 규슈전력, 현 내 약 48,280가구 정전 발생 발표.

-17:30 아마쿠사 항공, 항공편 2편 결항.

-17:30 일본 기상청 긴급 기자회견 개최. "2016년 구마모토 지진처럼 향후 더 큰 지진이 발생할 가능성 존재" 경고 (현장 쓰나미는 미관측).

-17:39 구마모토현 경찰, 오후 5시 기준 주택 붕괴 12건, 고립 4건, 건물 화재 2건, 구조 요청 13건 등 초기 피해 공식 발표.

-17:40 구마모토시 트램(노면전차) 전 노선 운행 중단 ("운행 재개 전망 없음").

-18:00 ~ 18:08 주요 고속도로 통제 및 추가 피해 보고

-18:00 규슈 고속도로(우에키~쿠리노), 미나미 규슈 고속도로(야츠시로~히나구), 규슈 추오 고속도로(가시마~마시키 본선) 등 주요 도로 전면 통제.

-18:06 야츠시로 경찰서, "다수 주택 붕괴로 주민 갇힘 및 부상자 발생 보고, 현재까지 사망자는 없음" 발표.

-18:08 가시마정 중심부에서 흰 연기 포착, 마을 당국 폭발음 인지.

-18:15 ~ 18:38 진앙지 분석 및 쇼핑몰 폭발·화재 발생

-18:15 구마모토 지방기상관측소 브리핑. 이번 지진의 진앙지가 '후다가와 단층대 및 히나구 단층대 인근'으로 분석됨 (2016년 구마모토 지진과의 연관성 조사 중).

-18:20 구마모토 '이온몰(AEON MALL)' 내 폭발 발생 가능성 제기 및 SNS 제보 확산.

-18:38 소방 당국 확인. "구마모토 이온몰 옥상에서 흰 연기가 피어오르고 폭발 보고 및 부상자 발생" 공식 확인 및 대응 중.

28일 오후 일본 규슈 구마모토현 일대에 규모 7.1의 강진이 발생해 도시 인프라가 마비되고 수만 가구가 정전되는 등 피해가 잇따르고 있다. 일본 기상청은 2016년 구마모토 대지진 당시처럼 향후 2~3일 내에 추가 강진이 발생할 수 있다고 경고했다.일본 기상청과 현지 언론 보도에 따르면, 지진은 28일 오후 4시 27분경 구마모토현 구마모토 지역(진원 깊이 약 10km)에서 발생했다. 이번 지진으로 우키시와 히카와정에서는 일본 지진 등급상 최고 단계인 '진도 7'이 관측됐으며, 야츠시로시·우토시·마시키정 등지에서 진도 6, 구마모토시 일대에서도 진도 5의 강력한 진동이 감지됐다. 다만 구마모토현 해안가에 쓰나미는 관측되지 않았다.일본 기상청은 긴급 기자회견을 열고 "2016년 구마모토 지진과 마찬가지로 더 큰 지진이 발생할 가능성이 있다"며 "특히 향후 2~3일간 최대 진도 7 수준의 지진 발생에 철저히 대비해 달라"고 당부했다.강진 여파로 지역 내 주요 기반시설도 멈춰 섰다. 규슈전력 구마모토지사 등에 따르면 오후 5시 25분 기준 현 내 약 4만 8280가구가 정전됐으며, 야츠시로시(1만 3770가구)와 우키시(1만 2060가구) 등에 피해가 집중됐다. 기스공급 회사에서는 가스관 손상 여부 등 현장 상황 파악에 나섰다.교통망도 전면 마비됐다. JR 규슈는 해당 지역 내 신칸센과 일반 열차 전 노선의 운행을 중단했고, 구마모토시 트램(노면전차) 역시 전 노선 운행이 중단돼 언제 재개될 지 알수 없는 상황이다. 구마모토지역 국도청은 규슈-추오 고속도로 일부 구간(고이케-타카야마 IC ~ 야마토-츠준바시 IC)을 전면 통제했다.현재까지 대중교통 내 승객이나 승무원의 인명 피해는 확인되지 않았으나, 현지 당국은 정전 피해 복구와 함께 정확한 인명 및 시설물 피해 규모를 조사 중이다.아래는 일본의 구마니찌니찌신문(熊本日日新聞)이 일본 소방청 자료를 인용해 보도한 시간대별 주요 발생 및 피해 및 대응 상황 요약본이다.