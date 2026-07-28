"대통령 연임은 국민 선택" 답변, 야당에 기름 부은 국회의장

큰사진보기 ▲조정식 국회의장이 28일 서울 여의도 국회 사랑재에서 취임 후 첫 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단 관련사진보기

- 질문 : "개헌 관련해서 또 추가 질문을 드리고 싶다. 사실 야권에서 개헌을 반대하는 궁극적인 이유가 '개헌의 최종적 목표가 현재 현직 대통령의 임기 연장 아니냐'는 것이다. 국회의장님 임기 내에 혹시 현직 대통령의 임기 연장을 하는 개헌안에 대해 통과 처리 여부에 대한 입장을 좀 여쭤보고 싶다."



- 조정식 의장 답변 : "아이고(웃음), 그 문제는 뭐 지금 그에 대한 이렇다 저렇다 얘기하는 게 시기상조 아닌가? 이게 권력구조 개편 관계에서 현직 대통령의 연임 개헌 문제 등등은 결국 주권자인 국민 여론과 국민의 선택의 문제라고 저는 생각을 한다.



또 여러 정치적 당사자들이 그거에 대해서 어떻게 합의하느냐에 달린 문제겠다. 그래서 나중에 그 문제도 개헌 논의에서 권력 구조 문제 관계에서 논의가 나오게 되면 또 이슈가 될 수 있을 텐데, 아무튼 그거는 개헌 자문위나 또 개헌특위를 통해서 나중에 다 의견들이 수렴되지 않겠나. 그 정도로 말씀드리겠다."

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 28일 오후 서울 여의도 국회 당대표실 앞에서 기자회견을 열어 조정식 국회의장의 현직 대통령 연임 개헌 관련 발언을 비판하며 “이재명 대통령이 국민의 뜻과 헌법 정신을 거스르고 연임 개헌을 추진한다면 그것이 진정한 내란이 될 것이다”라고 말했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲장동혁 “이재명 연임 개헌 추진한다면 그것이 바로 진정한 내란” 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲장현주 국회의장실 공보소통수석비서관이 28일 국회에서 이날 열린 조정식 국회의장 기자간담회에서 나온 개헌 관련 발언에 대한 해설과 개헌 관련 언론 보도와 관련한 국회의장의 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- 조정식 국회의장이 내년(2027년) 개헌의 필요성, 당위성을 강조하던 와중에 '대통령 임기 연장' 관련 질문을 받고 한 대답이 정치권에 큰 파장을 낳았다.- "(그 이야기는) 시기상조 아닌가. 권력구조 개편 관계에서 현직 대통령 연임 문제 등은 국민 여론과 선택의 문제라고 생각한다"라고 말했다.- 보수 야권이 크게 반발하자 국회의장실은 별도의 브리핑을 열어 수습에 나섰다.- 국회의장의 말은 "국민적 공감대와 정치권 합의를 바탕으로 진행돼야 한다는 원론적 입장을 밝힌 것"이라는 설명이다.- 28일 오전 10시 국회 출입기자들을 대상으로 한 기자간담회에서 나온 대답이 문제가 된 것.- 전체 맥락 파악을 위해 질문-답변 전문을 싣는다.현행 헌법 128조 2항은 "대통령의 임기연장 또는 중임변경을 위한 헌법개정은 그 헌법개정 제안 당시의 대통령에 대하여는 효력이 없다"고 명시하고 있다.- 이 발언이 나온 뒤 몇몇 매체가 '국회의장이 대통령 연임 개헌 가능성을 열어뒀다'는 취지의 기사를 내보냈다.- 장동혁 국민의힘 대표는 이날 오후 4시 45분 예정에 없던 기자회견을 열었다.- "이재명 대통령이 조정식 국회의장을 (국회의장 당선 전) 특보로 데려 가더니 이런 개헌을 하기 위한 특별교육을 시켰던 모양"이라고 힐난했다.- 이날 코스피 하락장 상황과 국회의장 발언을 엮어 비판하기도 했다. "대한민국을 얼마나 더 무너뜨리고 국민 얼마나 더 고통 빠트리려고 지금 이 순간에 연임을 얘기하고 있나."- 나경원 국민의힘 의원은 "드디어 본색을 드러냈다. 국회의장이 소위 그 돌격대를 자처한다"면서 "이재명 대통령의 죄는 몽땅 지우고, 개헌해서 연임까지 한단다"라고 비판각을 세웠다.- 무소속 한동훈 의원도 거들었다. "플랜A '이재명 공소취소'가 어려워질 때를 대비하여 플랜B '이재명 연임 개헌'을 준비하는 이재명 정권" "불법계엄급 헌정질서 파괴" "보수 재건해 총선 압승, 정권탈환으로 바로잡아야 한다"- 비판여론이 거세지자 국회의장실은 급히 브리핑 일정을 공지했다.- 장현주 국회의장실 공보소통수석은 "오늘 기자간담회에서 권력구조 개편에 대한 개헌 관련 조정식 국회의장의 답변은 국민적 공감대와 정치권 합의를 바탕으로 진행돼야 한다는 원론적 입장을 밝힌 것"이라고 말했다.- "조정식 의장은 '대통령 임기 연장 또는 중임 변경을 위한 헌법 개정은 그 헌법 제안 당시에 대통령에는 적용되지 않는다'고 규정한 내용을 충분히 인식하고 있다. 따라서 현직 대통령의 연임 가능성을 열어뒀다는 보도는 발언 취지와 전혀 다르다."- 조 의장이 인식하고 있다는 헌법 조항은 앞서 설명한 128조 2항이다.- 국회의장이 헌법 조항을 '충분히 인식하고 있다'는 것은 '권력구조 개편 개헌 제안 당시 대통령에 대해 효력이 없다'는 헌법 조항대로 돼야 한다는 뜻인지 물었다.- 이 질문에 장 공보수석은 "(앞서 설명한) 문자 그대로 보시면 될 것"이라며 "헌법 내용에도 있는 내용이기 때문에 연임 가능성을 열어뒀다는 보도 자체가 의장의 발언 취지와 다르다"고 재차 강조했다.- 따로 청와대의 반응은 없었다고 한다.